Den svenska modellen är död – länge leve den svenska modellen! 16753

För några år sedan satt vi i redaktionen och talade – som vi ofta gör – om det svenska produktions­lantbrukets villkor och framtid. Plötsligt reste sig en av oss och ritade en gravsten på blädderblocket och skrev "Den svenska modellen", varvid en häftig diskussion utbröt och den har egentligen pågått sedan dess. Svenska krusbär

Vi svenskar vill gärna se oss som lite förmer än ­människor i andra länder och skulle United Minds göra en enkät­undersökning om vi tycker att så är fallet, skulle förmodligen en stor majoritet svara ja på den frågan. Ungefär lika många säger att de föredrar svenskt kött (och svenska krusbär) framför importerade. Om frågan skulle ställas i våra grannländer, skulle en lika stor andel av den befolkningen antagligen ge samma svar på frågan att de ansåg sig vara bättre.

Så förutom krusbären blott Sverige svenska djuromsorgs­regler har. De har tillkommit i lite olika omgångar och med olika motiv. Antibiotikaförbudet kom som en bransch­överenskommelse, nolltoleransen mot salmonella som en folkhälso­insats på 1960-talet och många av de regler som styr ytor, strökrav, förbud mot kupering av svansar, fixering av ­suggor och spaltgolv har sitt upphov i en lagstiftning till ­Astrid Lindgrens ära. Lyckade regler…

Många av våra särregler har visat sig vara till fördel för svensk produktion. Vår växtodling är konkurrenskraftig, vi har hög produktivitet med relativt låga insatser och liten påverkan på miljön. På djursidan är frihet från salmonella en tillits­skapande realitet idag som man i många andra länder bara kan drömma om. Vårt förbud mot tillväxtstimulerande ­antibiotika minskar förekomsten av multiresistenta ­bakterier och har dessutom lett till friskare djur och en slaktsvins­uppfödning som kan ta upp matchen med våra värsta ­konkurrenter, åtminstone i Europa.

Vi har också en miljölagstiftning och en lägre koncentration av produktionen som gör att vi kan bedriva produktivt lantbruk med mindre negativ påverkan på miljön än man kan i de flesta andra länder. … och mindre lyckade

Men så har vi det där med systemfelen. Bland våra sär­regler finns det en uppsättning regler som hotar svensk gris­produktion. Sedan millennieskiftet har mängden svensk­producerat svenskt griskött minskat med 15 procent och andelen svenskt till ungefär hälften.

Detta är inte en tillfällighet eller beroende på producenter som inte kan effektivisera sin produktion, utan resultatet av lagkrav som fördyrar produktionen med 2,50 kr per kg kött och att smågrisuppfödarna förlorar 150 kr per smågris.

Ett kvartssekels med särregler och snart 20 års medlemskap i EU visar att systemfelen med högre byggkostnader, mer­arbete med strö och rengöring till en högre arbetskraftskostnad och högre spädgrisdödlighet måste rättas till. Annars kommer svensk grisproduktion att gå samma väg som textilindustrin och reduceras till en nischproduktion för en bråkdel av ­marknaden. Fria inte till särintressen

Det är dags att agera nu och se över svensk djuromsorgs­lagstiftning. Under tiden detta pågår behöver det ges dispens för några av dem som har störst betydelse för lönsamheten i smågrisproduktionen. Det skulle kunna ge framtidstro och investeringsvilja till branschen, som behöver fler smågrisar till konkurrenskraftiga kostnader för att svenskt griskött ska kunna ta andelar på en växande marknad. Något som svenska växt­odlare också skulle vinna på.

De politiker och opinionsbildare som inte är beredda att se över djuromsorgsreglerna agerar mot bättre vetande och anser uppenbarligen att det är värt priset att offra svensk ­gris­produktion för att hålla sig väl med små men inflytelse­rika särintressen, som i ärliga syften sällan rör sig utanför ­Stockholms tullar.

