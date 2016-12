Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Tamer Umdu, råvaruanalytiker: ”Det är Kina som styr” 15855

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Kina är prisdrivande vad gäller raps. Faktorer som spelar in är konkurrens från andra oljeväxter, frihandelsavtal, politiken samt snö. Hade det inte varit för en besvärlig vinter i Nord­amerika, hade rapspriset kunnat vara betydligt lägre än vad det är idag. Världens största exportör av raps har nämligen fått en kanonskörd. Problemet är att is, snö och låga temperaturer har försämrat kapaciteten för landets infrastruktur. Inte minst på järnvägen. Detta har medfört att dyrare varor såsom olja och gödsel hamnat högre upp i kösystemet, medan rapsen kommit långt bak i kön för transport på järnvägen.

Kanada får helt enkelt inte sin skörd till hamn och kan då knappt exportera något. Detta har medfört ­konsekvenser för prisbilden, både i Kanada och på världsmarknaden. Tamer Umdu som är råvaruanalytiker på Lantmännen, ­berättar att det skiljer rekordhöga

130 euro per ton mellan börsen i Winnipeg och Matiff. Tamer förklarde även att rapspriset i relativt liten grad styrs av konsumentmönster och dylikt.

”Det som styr priset på raps är priset på soja. Som i sin tur styrs av Kinas efterfrågan på just soja”, konstaterar Tamer. Kina dominerar

Kina är den ledande importören av soja. Omkring 65 procent av den soja som handlas på världs­marknaden går till Kina. Volymen som EU köper ligger på tolv procent av världsmarknaden. Även här pekar Tamer på att konsumentmönstret har relativt liten påverkan. Framförallt när det gäller GMO-sojans vara eller inte vara. Med tolv procent av volymen har EU väldigt lite att säga till om på världsmarknaden. Tamer förklarade att ­utbudet i mångt och mycket anpassas efter Kinas behov och att EU då helt enkelt får hänga med på tåget, samt ta vad som finns tillgängligt.

Kina delar förstaplatsen som störst importör av raps tillsammans med ­Europa. Detta trots att Kina sam-

tidigt är världens tredje största producent. Tamer berättade att det tack vare Kinas inverkan, är lite av en gissningslek att uppskatta kommande pris­rörelser.

”Kineserna är inte alltid så pigga på att dela med sig av information om­ ­storleken på deras lager”, påpekar Tamer. Frihandelsavtal

”Kineserna kan dessutom uppge en sak en dag. Enbart för att dagen efter hävda det motsatta.”

Priset påverkas även av hur rapsen står sig i konkurrens med annan olja. Till exempel palmolja, kokosolja och råoljan brent. Dock ska brent endast utgöra 20 procent av priset på rapsen, medan ­efterfrågan på protein gör resterande

80 procent. Politiken kan också ha en viss inverkan på det framtida rapspriset. Det går idag inte att använda mer raps till biodiesel. Höjer dock EU gränsen för max inblandning av rapsolja från sex till tio procent, går det återigen att processa mer raps till biodiesel.

Det som dock kan tala för ett pressat rapspris, är ett handelsavtal med Kanada och Ukraina. Avtalet innebär nolltull på oljeväxter odlade i Kanada från och med 2015. Tamer förklarade dock att ­kostnaden för frakt från Kanada till EU blir för höga om båtarna inte får ­returlass. Något som inte ska vara så lätt att åstadkomma. Av Per-Ola Olsson

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in