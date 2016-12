Start

Bidrag till GPS i traktorn 16924

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: I England har just nu lantbrukare två månader på sig att söka statliga bidrag till investering i precisionsodling. Det är inom ramen för landsbygdsprogrammet som pengar delas ut för att öka näringens konkurrenskraft. Farming and Forestry ­Improvement Scheme – FFIS, riktar sig till lantbrukare, skogsbrukare, maskinstationer, skogsägare och företag inom trädgårdsnäringen. Omkring 10 miljoner pund – motsvarande ungefär 100 miljoner kronor, ska gå till investeringar som ­stärker företagarnas konkurrenskraft. Det är här som precisionsodlingen kommer in. Det är idag möjligt att söka bidrag för att utrusta en traktor med GPS, autostyrning och manöverpaneler.

Även RTK-stationer är bidrags­grundande förutsatt att de delas mellan flera lantbrukare. Om redskap behöver konverteras för till exempel sektionsavstängning eller varierad giva, är även detta bidragsberättigat. Det går också att söka bidrag till växtodlingsprogram för markkartering, däremot inte för själva markkarteringen eller konsulthjälp att använda programvaran. Höjer nivån

För att ansökningarna ska beviljas måste dock ett eller flera av ett antal krav uppfyllas. Investeringen måste visa att den minskar energiförbrukningen, för­bättrar gårdens användning av näringsämnen, förbättrar vattenanvändningen eller förbättrar djurhälsan. Den måste också ligga på en nivå som ligger över ­normal standard och den får inte vara ett ­lagkrav eller ett egetkrav från näringen.

Bidraget delas ut för tredje ­gången. Den här omgången har max-

­bidraget ökats från 25 000 pund

till 35 000 pund, det vill säga runt

350 000 ­kronor. Minimibidraget ­ligger kvar på 2 500 pund – motsvarande cirka 25 000 ­kronor. Bidragsnivånerna varierar mellan 15 och 50 procent av ­investeringskostnaderna med 40 procent som riktvärde. Det innebär att minsta ­investering ligger på 6 250 pund, ­ungefär 63 000 kronor. Tak på brunnen

Förutom investering i utrustning för precisionsodling ser lantbrukare i ­England den nya bidragsrundan som en möjlighet att investera i en förbättring av gårdens byggnader. FFIS medger till exempel investeringar i värmeväxling för bättre hushållning av energi i djurstallar, förbättringar av djurhanteringssystem och insamling av regnvatten.

Inom ramen för förbättring av ­hantering av näringsämnen kan ­lant­brukare söka bidrag för gödsel­spridare. Ingen del av bidraget får dock gå till ­själva tunnan, bara nedmyllnings­aggregat och släpslangar är ­bidrags­berättigade. Inom samma ram hamnar tak över gödselbrunnar. Detta gäller både riktiga tak och enklare ­täckningar. Av Sofia Barreng

