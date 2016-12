Start

Lantbruk på TV inger ­förtroende för näringen 14261

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Allmänhetens förtroende för maten och matproducenterna är avgörande för konsumtionen. När danskt griskött antas sprida bakterier till människor minskar försäljningen. Frågan är hur producentkollektivet kan skapa tillit till sina produkter. I Storbritannien sker det via TV-program. Med tröttsam regel­bundenhet återkommer årligen rapporterna om vanvårdade grisar inför julen och avlivade tuppkycklingar inför påsken. Samtidigt envisas den svenska lantbruksnäringen med att presentera sin verksamhet som oklanderlig och näst intill världsbäst. Korna lunkar ­förnöjsamma runt i sin Bregottfabrik och bonden kliar sin sugga bakom örat.

”Branschen gör sig själv en otjänst genom att inte visa bilder av hur det egentligen ser ut”, säger Helena ­Röcklinsberg som är lektor i djuretik vid SLU.

Hon tycker att de motstridiga ­bilderna bäddar för protester från ­konsumenterna.

”Om branschen gång på gång upprepar den här diskrepansen, så skapas inget förtroende. Ett försök att minska glappet kan vara kosläppen. Även om det inte är tanken, så kanske en skitig ko inte stämmer med den förmedlade bilden av rena kor som en bild för vårt höga djurskydd.” Helena Röcklinsberg ser ett problem i att lantbruksnäringen skickar dubbla budskap. Foto: SLU Kameror i slakteriet

Helena Röcklinsberg efterlyser istället en mycket öppnare attityd.

”Barbro Gustavsson som var ­veterinär på Livsmedelsverket för många år sedan, föreslog direktsändande ­kameror i ­slakterierna och jag tycker att det är en strålande idé. Då får både ­producenterna se hur det går för djuren när de skickats till slakteriet och konsumenterna får veta hur djuren hanteras före och under slakt.”

Om LRF verkligen ville skulle de kunna skapa en sannare bild av lant­bruket menar Helena Röcklinsberg, men antyder samtidigt att hon undrar om viljan finns.

”Om LRF var mer ­intresserade skulle de kunna skapa en bättre ­nyanserad medial bild. Jag förstår att de ­känner sig pressade att visa att svensk ­produktion håller måttet, men att visa denna ­idealbild i kombination med krav på sänkta djurskyddslagar ­rimmar illa. Det vore trovärdigare om de ­förklarar att de inte vill hålla djuren enligt EU:s lagar.”

”Dessutom produceras till exempel gris under den nivå som EU reglerat. Klart att det blir billigare då, men det kan väl aldrig vara målet för svensk djurhållning?” Hög standard

Svenskt lantbruk borde ha modet att förklara att svensk mat kan produceras till hög standard, men då också till ett högre pris tycker Helena Röcklinsberg.

”Att istället skruva ner kraven och möta efterfrågan på det billiga ­köttet är inte rätt väg. Om vi inte står upp för de viktiga värdena, tar vi bort den ­konkurrensmöjlighet som finns. Den logiken förstår jag inte alls.”

”Branschen har mycket att vinna på att visa mer detaljerat hur produk­tionen går till i Sverige och förklara att det ­kostar mer att producera lagligt. Lantbrukar­kollektivet borde gå man ur huse och säga att vi har nått vägs ände nu. Gå i ­bräschen och visa vad vi kan i Sverige.” Lantbruk på tv

Rent marknadsföringsmässigt ser inte Helena Röcklinsberg att lantbruket skulle ha några problem jämfört med andra branscher.

”Med hjälp av skickliga reklam­företag ska det väl inte vara några problem för lantbruket att få ut ett nyanserat ­budskap”, konstaterar hon.

Ett av de mest slagkraftiga mediern­a är onekligen TV. I Sverige har lant­bruke­t under några år fått en liten skjuts av ­program som ”Farmen” och ”Bonde söker fru”. I Storbritannien är TV-­timmarna från landsbygden betydligt fler. Varje vecka sänds ”Countryfile” och ”Countrywise” på BBC respektive ITV. Under en vårvecka sänder BBC varje kväll direkt från lammningen på en brittisk gård. Intresset för Channel 4:s nybörjarbönder i ”First Time Farmers” har även varit skyhögt. Brittiske lantbrukaren och TV-profilen Adam Henson tycker att branschen bör skapa trovärdighet på flera sätt, bland annat genom lobbying. Foto: Cotswold Farm Park Sanning och ärlighet

Adam Henson är lantbrukare och mycket populär programledare för flera av BBC:s program med lantbruks­anknytning. Han medverkar åter­kommande i ”Countryfile”. Under senaste året har han bland annat gjort en TV-serie tillsammans med kändiskocken Nigel Slater, där de tillsammans odlar råvaror och lagar mat av dem. I våras sändes också den mycket påkostade ”Lambing Live”, där reportage från ett helt år hos en fårfarmare varvades med direkt­sändningar från lammningsstallet.

”Lambing Live är vårt flaggskepp”, berättar Adam Henson på telefon medan han borstar en tjur på sin gård i Cotswold.

”Där försöker vi få med både höjdpunkter och lågvattenmärken inom lantbruket. Det är viktigt att inte bara visa lamm som skuttar runt bland påskliljor. Det handlar om sanning och ärlighet.” Få anknytningar

Genom åren har brittiska lantbruket kämpat för att skapa ett förtroende hos sina konsumenter. Gapet mellan stad och land är betydligt större i Stor­britannien än i Sverige. Här saknas allemansrätt och gemene man har färre personliga ­anknytningar till lantbruk, än vad vi har.

Brittiska lantbrukare har historiskt sett betraktats som rika överklassmänniskor med stora gods och jakt som enda sysselsättning. Samtidigt finns i Stor­britannien fortfarande ett ­levande minne av andra världskriget då det inhemska lantbruket spelade en av­görande roll. Den brittiske bonden har historiskt alltså både axlat rollen som bov och hjälte. Räv- och grävlingsjakt

Under slutet av 1900-talet sjönk ­förtroendet för lantbruket bland annat på grund av skandalerna kring galna ko-sjukan som satte brittiskt nötkött på svarta listan. Först i början av 2000-talet vågade brittiska skolor börja servera inhemskt nötkött igen.

Lantbruk är ständigt aktuellt med flera olika frågor på nyhetssidorna. För tillfället kämpar lantbruket för att få till en skyddsjakt av grävling, eftersom ­grävlingar anses ligga bakom tuber­kulos hos nötkreatur. Detta har mött stort motstånd hos allmänheten.

Rävjakt till häst förbjöds 2004 efter flera år av konflikter mellan jägare och jaktmotståndare. Efter förbudet har striderna fortsatt eftersom flera jaktlag har valt att strunta i förbudet. Frågorna om jakt på grävling och räv fortsätter att skapa distans mellan landsbygdsbor och stadsbor. Kändiskockar på tv

Adam Henson menar att bondens ­anseende nu har hämtat sig och är betydligt bättre än det var under till exempel 1980-talet.

”Det handlar nog till en del om ett ökat intresse för livsmedel. Vanligt folk har börjat sätta ett värde på mat och ­intresserar sig för var den kommer ifrån. Det innebär att de också sätter ett värde på landsbygden och vad bönderna gör.”

Att TV-program med kändiskockar som lagar mat och även trädgårds­program har bidragit till det ökade intresset är Adam Henson helt säker på. Han påpekar dock att han inte ser det som en medveten ­satsing från BBC att skapa TV-program för att utbilda allmänheten. Lobbyister viktiga

”Programmen görs för att möta efterfrågan. Att sedan människor får lära sig saker om jordbruk i Lambing Live, är något som ingår i ­processen.”

Hur väl lantbruket än bevakas i ­brittisk TV anser inte Adam Henson att det är tillräckligt för att skapa ett gott anseende bland allmänheten.

”Det är också viktigt att näringen har duktiga lobbyister som samarbetar med olika organisationer, till exempel ­djurskyddsorganistationen RSPCA.”

Han påpekar även vikten av en tuff djurskyddslagstiftning och att den verkligen följs. Inte webcam

Att gå så långt som att montera webbkameror i slakterier, tycker dock inte Adam Henson är någon god idé.

”Jag hoppas och tror att jag har gjort mitt bästa för djuret när jag födde upp det. Men jag har ingen önskan att sitta och se på när det slaktas via webcam. Det tror jag inte tillför något.”

Han får medhåll från James French vid brittiska matkedjan Morrisons som 2010 införde kameror i sina slakterier.

”Vi har intern TV-övervakning i våra slakterier, men det var aldrig ­meningen att bilderna skulle spridas externt. Jag tror inte att folk verkligen vill ­titta på sånt. Det räcker för dem att vi ­garanterar djurskyddet”, säger han. Mediatränar lantbrukare

Brittiska bondeorganisationen NFU arbetar ständigt för att stärka näringens anseende. Just nu drivs en kampanj som syftar till att få stöd från politiker, beslutsfattare och allmänhet.

”Bakgrunden var att vi såg hur rege­ringen planerade att minska stöttningen av jordbruket. Vi beslöt då att berätta för allmänheten hur stor betydelse vår näring har för landet”, berättar Gemma ­Fitzpatrick vid NFU.

I sin kampanj Back British Farming ­väljer organisationen att framhålla lant­brukaren som miljöarbetare, energi­producent och stöttepelare för den ­brittiska ekonomin. Gemma ­Fitzpatrick håller med Adam Henson om att ­intresset för mat och matens ursprung stärker lantbrukets renommé bland allmänheten. Och att TV-­programmen som bland annat Countryfile med sju ­miljoner tittare har stor betydelse.

”Vi inom NFU håller kontakt med producenterna för att få igenom bästa möjliga budskap. Vi mediatränar även de lantbrukare som medverkar i de olika TV-programmen.” Av Sofia Barreng

