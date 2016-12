Start

Exaktare giva med hydraulisk utmatning 15207

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Med osäkra handelsgödselpriser blir exaktare styrning av gödningsgivorna allt viktigare. Ingemar Gruvaeus på Bjertorps Egendom har testat Överums nya rampspridare med hydraulisk utmatning.

”Jag tycker att de har tagit fram en bra maskin”, säger han efter tre säsonger med den nya spridaren som prototyp och färdig produkt. Genom åren har centrifugalspridaren och rampspridaren tävlat om marknaden. Från att ha varit en ganska oprecis maskin har centrifugalspridaren utvecklats. Den kan idag bland annat arbeta med variabel arbetsbredd och klarar en betydligt bättre exakthet i givan än tidigare.

Rampsridaren har fått stå tillbaka på grund av sitt högre inköpspris och lägre avverkning. Nu är dock handelsgödselpriserna möjligen på väg upp, samtidigt som ny teknik för precisionsodling skapat ett behov av att kunna styra givorna med ännu högre exakthet. Överums Bruk har hakat på utvecklingen och vidareutvecklat sin rampspridare Wing Jet för att förbättra sin konkurrenskraft gentemot centrifugalspridarna.

Den nya spridaren har fått modellbeteckningen Wing Jet K-plus Hydro och lanserades i vintras. Spridaren använder hydraulisk drivning av utmatningen istället för en mekanisk dito. Enligt företaget ger det betydligt kortare reaktionstider och därmed större noggrannhet. Utmatningen är hydrauliskt driven för snabbare reaktionstider på nya Överum Wing Jet. På Bjertorps Egendom sker försöksodling i parceller och då passar en rampspridare extra bra. Körhastigheten mäts med en givare på ett av hjulen, men går även att få via GPS. Ingemar Gruvaeus menar att den upprullade täckpresenningen är en rejäl förbättring. Hjulen byts mellan olika körningar. Vid behov används 800-däck, vid spridning i växande gröda är dimensionen istället 340. Ingemar Gruvaeus skapar egna styrfiler för spridning av kalium. Förhöjd behållare

Ingemar Gruvaeus är driftsledare Bjertorps Egendom och började redan för fyra år sedan att använda rampspridare tillsammans med styrning av gödningsgivorna.

”Men det gick tyvärr inte med den variatorstyrda rampspridaren. Den höll helt enkelt inte för så tätt återkommande variationer”, konstaterar han.

När Överum ersatte variatorn med ett hydrauliksystem försågs Bjertorp med en prototyp av maskinen och deltog i utvecklingsarbetet.

”Nu har vi kört tre säsonger eller cirka 4 000 hektar och det har fungerat mycket bra.”

Spridaren på Bjertorp har en 24 meter bred ramp med 20 utlopp. Gödningsbehållaren är förhöjd och rymmer 6 000 liter, standardbehållaren rymmer 4 800 liter. För körning i gröda används radodlingsdäck och då fylls tanken bara med fyra ton. Vid tidiga körningar används istället 800-däck och full behållare. Glömmer vändtegar

Beslutet att satsa på rampspridare istället för centrifugalspridare fattades först efter att Ingemar noga jämfört kalkylerna för de olika maskinerna. Han kom fram till att det var svårt att se någon större skillnad i de ekonomiska kalkylerna. Det var egentligen andra saker som fällde avgörandet.

”Jag tycker att vi borde uppmärksamma vändtegarna mer. På ett mindre fält utgör de kanske 15–25 procent av arealen. Med en centrifugalspridare är det svårt att starta och stanna spridaren vid rätt tillfälle. Det svåraste med en centrifugalspridare är faktiskt att få en bra spridningsbild i längsled.”

Ingemar påpekar också att centrifugalspridaren måste sitta helt vågrätt och vara väl underhållen för att ge en bra spridningsbild. Mindre traktor

Med en odlad areal på 850 hektar åker och anställd personal ställer Bjertorps Egendom även andra krav på sin maskinpark.

”En centrifugalspridare är känslig för vind. Eftersom vi kan köra rampspridaren även om det blåser, kan vi utföra en större andel av arbetet under ordinarie arbetstid och slipper kostnader för övertidsarbete.”

Centrifugalspridaren har högre avverkning om två personer är engagerade, en på spridaren och en för transport av gödsel. Även om avverkningen är något lägre för rampsridaren, anser Ingemar att dagarna utnyttjas bättre och arbetet blir gjort vid rätt tillfälle.

”Det är svårt att räkna på läglighetseffekter för gödningsspridare, men det är definitivt en faktor som måste beaktas.”

Andra faktorer som talat för rampspridaren på Bjertorp är det faktum att den är bogserad. Det gör att en mindre traktor kan användas, just nu en såtraktor på 120 hästkrafter.

”För att få hygglig effektivitet på snurran hade vi tidigare en person och en traktor som arbetade med att fylla på gödning. Det har vi nu kunnat sparat in på och det har stor betydelse för ekonomin.” Billigare gödning

Ytterligare en pluspost i Ingemars kalkyl är att han kan spara in pengar på gödningsmedel.

”Jag kan köpa billigare gödningsmedel eftersom rampspridaren ger en god spridningsbild även med dem. Granulerna kan ha olika storlek utan att det påverkar spridningsbilden och det går även att få ett bra resultat med gödning som smulat sig. Det får såklart inte vara så mjöligt att det hänger sig, men det brukar gå bra.”

Bara genom att använda N34 istället för ett dyrare kvävegödselmedel räknar Ingemar med att han kan spara 50 till 100 kronor per hektar.

”Men det är inte så att jag konsekvent använder billigare gödningsmedel, ibland lämpar det sig inte.” Styrfil och sensor

Svårare att mäta är hur minskade överlapp och därmed minskad liggsäd påverkar kalkylerna.

”Jag har inte tagit hänsyn till det i mina beräkningar. Men om vi får sten i tröskan på grund av liggsäd, kan det ju kosta väldigt mycket. Det handlar inte bara om minskad avkastning.”

På Bjertorps Egendom gödslas höstsäden tre gånger och vårsäden två gånger, varav en gång vid kombisådden. Höstsäden får en giva fosfor vid kombisådden.

”Vi styr givorna på två olika sätt. Dels med styrfil, där det framförallt är kaliumgivan vi vill reglera. I växande gröda styr vi istället givan med N-sensor. I båda fallen har spridarens K-Plus-panel kommunicerat bra med vår utrustning.”

Ingemar berättar att spridaren även använts till att ge en grundgödsling av koppar med styrfil. Optimal giva

Jordarterna på Bjertorp varierar mellan styv lera via mellanlera till mojord, ibland inom samma fält. Det innebär att gården har fält där bara mindre områden behöver kaliumgödslas.

”Visst blir det så att vi kör många tomdrag, men alternativet hade varit att inte ge sig ut alls. Då hade vi odlat på ett sätt som inte är optimalt. Nu kan vi istället ge grödan det den behöver.”

Ingemar Gruvaeus menar att vi idag har tillgång till god information om hur näringsstatusen ser ut i marken och om grödornas behov, men att vi inte använder denna kunskap i tillräcklig utsträckning.

”Det har egentligen hänt oerhört lite med hur vi gödslar”, konstaterar han och menar att det kan ha att göra med att mycket sker på slentrian. ”Visst finns det cirka 100 N-sensorer i Sverige, men de täcker inte så stor andel av all åkermark. Det borde vara fler som anpassar sina givor bättre”, poängterar Ingemar Gruvaeus. Av Sofia Barreng

