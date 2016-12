Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Vi går bet på betet 15372

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: ”Naturen är god”, säger Arla på skyddsfolien i Bregott-paketen och fortsätter med... ...Bregottfabrikensåpan att spela på människors lätt förljugna bild av lantbruket. Alla kor går ute och betar i små flockar i ett grönskande småländskt haglandskap.

Och så skulle det naturligtvis vara om kon själv får välja. Djur som har tillgång till bete eller som går på produktionsbete har lägre dödlighet, mindre mastiter och mindre klöv- och benproblem än kor som inte har tillgång till bete. Så ur kons synvinkel är det svenska betestvånget en fördel. Udd mot svensk produktion

Men det har samtidigt en udd riktad mot den svenska mjölkproduktionen. I Jordbruksverkets purfärska rapport ”Beteslagstiftningens effekter på lönsamheten i mjölkföretagen– en studie av tre typgårdar” har för- och nackdelar med rastbete respektive produktionsbete jämförts med beteslös drift på tre olika typgårdar, 70 kor i skogsbygd, 150 kor i mellanbygd och 500 kor i mellanbygd studerats.

De positiva effekter som den bättre djurhälsan ger övervägs av väsentligt högre kostnader för att tillgodose djurens behov. För rastbete är nettokostnaden 178 kr per ko för den mindre gården, 415 kr per ko för mellangården och 539 kr för den stora gården. Kostnaden för produktionsbete ligger mellan 1 100 och 1 200 kr för alla tre typgårdarna.

Att det kostar att ha en god djuromsorg tror jag de flesta både kan förstå och många även kan vara beredda att betala för. Men hur ser verkligheten ut? Holländsk merbetalning

Idag får svenska kor denna förmån utan att det utgår någon extra ersättning till mjölkproducenterna, medan de i andra länder som Nederländerna betalas extra om de låter sina djur få gå ut delar av året. Friesland Campina betala 0,5 cent per liter mjölk, vilket ungefär motsvarar merkostnaden enligt Jordbruksverkets uträkning. Tidigare fick danska Arla-bönder en merbetalning för så kallad Lærkevangsmjölk, medan svenska bönder inte fick det.

Egentligen är det inte så konstigt, eftersom det i Sverige är ett lagkrav. Här måste korna ut på rastbete. Som Jordbruksverkets rapport visar är beteskravet ett hinder i strukturomvandlingen och därmed även för utvecklingen av konkurrenskraften. Bromsar omstrukturering

För att fortsätta jämförelsen med Danmark har strukturomvandlingen där gått betydligt snabbare och medelbesättningen är på 160 kor medan den i Sverige är på drygt 70 kor. Mellan 2003 och 2009 ökade medelstorleken på kobesättningarna i Danmark med 80 procent, medan de under samma tid ökade med 50 procent i Sverige. I dag har 25 procent av de danska mjölkkorna tillgång till något slags bete.

Avsaknad av merbetalning i kombination med lagkrav skapar alltså en konkurrensnackdel för svenska producenter. I förlängningen leder detta till en långsammare utveckling och därmed ytterligare försvagad konkurrenskraft och lönsamhet, vilket i sin tur med största sannolikhet leder till en fortsatt minskning av den svenska produktionen och därmed ökad import av mjölk och mejeriprodukter. Den mjölken kommer från kor som inte haft tillgång till bete och då kan man fråga sig vilken nytta lagstiftningen haft med tanke på djurens välbefinnande. Flexiblare regler

Det är med en druckens envishet vi återkommer till beteskravens konsekvenser och efterfrågar om inte en lagändring så åtminstone en ökad flexibilitet i tolkningen av lagen. Om inte, kommer konsekvenserna bli att vi exporterar ett miljöproblem.

Vi vidhåller att varje liter mjölk, kilo kött och kilo spannmål som produceras i Sverige i stället för någon annanstans innebär en vinst både för miljön och för djurens välbefinnande. Ge därför den svenska mjölkproduktionen villkor som gör att den kan fortsätta att utvecklas!

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in