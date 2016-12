Start

Rak maktkamp på LRF-stämman: Föreningarnas män fick stryka på foten 3497

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Valberedningen var vinnaren på LRF:s riksförbundsstämma 2015. Hur många förlorare det fanns och vilka, är däremot svårare bli klok på. Med ett undantag – förenings­företagen och särskilt då deras frontfigur, Arlabasen Åke Hantoft.

Ödmjukhet är inte Åke Hantofts paradgren. Efter debaclet i Svt:s Uppdrag granskning veckan innan stämman, där Arlas ordförande rätt okänsligt lagt en stor del av skulden för mjölkproduktionens problem på leverantörerna själva, kunde man kanske förväntat sig en något nertonad Hantoft i offentligheten på LRF:s stämma den 26–27 juni. Investeringsobjektet LRF

Men icke. Innan stämman ens inletts skrev Hantoft i ett mejl riktat till det halvdussinet ledamöter Arla Foods har på riksförbundsstämman: ”Det är viktigt med kontinuitet och att ha rätt personer… Därför är det vår rekommendation att vi inte stödjer förslaget på att Thomas Magnusson ska lämna styrelsen i detta skede. Har läst i kväll att även Bengt Persson ställer upp. Vilket gör att den ’enkla’ tekniken är att stödja ett OMVAL av nuvarande styrelse.”

Oturligt nog för Åke Hantoft tog fullmäktige Eva-Karin ­Hempel redan innan föredragningslistan nått fram till styrelsevalen upp att Arla Foods tagit upp sina insatser i LRF som en tillgång i koncernens balansräkning.

”Att Arla Foods har bedömt LRF u p a som ett investeringsobjekt försätter Palle Borgström i en märklig roll”, sade Eva-Karin Hempel. ”Är du representant för Sveriges bönder eller för Arla?”

Palle Borgström konstaterade kort och gott att han är vald som person, inte som Arla­representant. Åke Hantoft bedyrade att värderingen enbart är ett sätt att i balansräkningen visa vilka tillgångar Arla Foods har och att den har ”noll komma noll procent påverkan på Arla”. Ett yttrande som rimmar illa med en passus i det ovan citerade mailet där det heter att: ”Från organisations­medlemmarna kan vi bidra med en hel del. Att finansiera och ha inflytande hänger ihop.” ”Lite patetiskt”

Frågan om organisations­medlemmarnas roll i LRF hade alltså värmts upp ordentligt redan innan det var dags att välja ny styrelse.

Debatten inför omröstningen blev inte LRFs stoltaste stund. Thomas Magnusson hade ­veckorna innan stämman ­be­­drivit en intensiv åter­­­­­­­vals­kampanj riktad mot de

150 ombuden. Bengt Persson däremot hade först helgen före stämman upptäckt att det fanns ett så stort tryck för hans kandi­datur att även han valde att kandidera. Duons presentationer av sig själva blev inte så lyckade.

”Det känns lite patetiskt att de båda valde att kliva på tåget igen”, sa östgöten Christian Ankarstrand med bitande ironi. Det sammanfattade nog mångas uppfattning.

Långt ifrån allas dock. När den slutna omröstningen var överstökad visade det sig att Mikael Bäckström vunnit över Thomas Magnusson med bara tre rösters marginal. Men då hade å andra sidan ett antal tunga namn från föreningsföretagen gått emot Bäckström. Av de åtta kandidater som fanns att välja på till de sex platserna fick Bengt Persson det lägsta röstetalet. Palle Borgström fick det starkaste stödet, följd av nykomlingen Sven Norup. Obesvarade frågor

Valdebatten visade med önsk­­värd tydlighet på förenings­företagens oro för att tappa inflytande över LRF. I gengäld förblev ett antal frågor obesvarade. Som till exempel hur styrelsens arbete påverkas när Mikael Bäckström, åtminstone tidigare tydligt kritisk mot ordföranden Helena Jonsson, nu gör entré. Eller om valberedningens strategi i förlängningen syftar till att byta ut samtliga representanter med band till föreningsföretagen mot ”riktiga bönder”.

I en intervju i Land Lantbruk just före stämman beklagade sig Helena Jonsson över att de interna striderna i LRF tar mycket mer energi än annat. Den belastningen kommer knappast att lätta framöver.

På en pressträff första stämmodagen berördes också dragkampen i kulisserna om den tilltänkta märkningen av svenska livsmedel. Helena ­Jonsson konstaterade att det fanns möjlighet för Lant­männen att ställa upp på denna. På frågan om det är allvarligt för projektet att Arla valt att gå fram under sin egen mjölkkannemärkning blev svaret:

”Nej, inte allvarligt, men sorgligt.” Eldfängt beteskrav

Kraven på en förändrad betes­­­lagstiftning var den mest eldfängda frågan på stämmans andra dag. Grundmotionen från LRF Jönköping som uppmanade Riks att våga ta tydlig ställning förstärktes med ett tilläggs­yrkande om att LRF ska jobba för att målen för djuromsorgen på längre sikt ska kunna uppnås på andra sätt än via lagstiftning.

Västra Götalands ordförande Sofia Karlsson ville gå ännu längre. ”Styrelsens svar är för otydligt, det ska klart framgå att slutmålet är att beteskravet ska bort”, resonerade hon. Karlssons kollega på andra sidan Vättern, Peter Borring, hakade på: ”Vi ska själva bestämma riktningen och inte som styrelsen utgå från vad som är politiskt gångbart”, lät det på östgötska.

Styrelsen genmälde att den visst varit konkret, bland annat genom förslaget att från och med 2016 sänka grundkravet på betets längd till 60 dagar och dessutom ta bort kravet på att perioden ska vara samman­hängande. ”Det bästa får inte bli det godas fiende” framhöll Palle Borgström som pekade på att det är en mer framkomlig väg att försöka få Jordbruksverket ändra i föreskrifterna än att kräva ändringar i själva för­ordningen, något som kräver ett regeringsbeslut.

Efter en hel del filande slutade kompromissen med en text om att LRF ska verka för att förändra beteslagstiftningen så att den inte hämmar kon­kurrenskraften. Skotträdda LRF

En mer pikant fråga togs upp av kommungruppen i Töreboda. Den gällde Jägareförbundets halvt myndighetsartade samhälls­status som rått sedan 1938 och varje år berättigar förbundet 50 miljoner från viltvårdsskadefonden för att organisera jakt och viltvård.

Otidsenligt, menade Törebodarna som ville utreda Jägareförbundets samhälleliga status och därmed anslaget från staten. Styrelsen var först med på noterna men backade sedan stämmoombud pekat på riskerna. Jägareförbundet kommer att fälla ut alla klorna mot LRF, varnade till exempel Stefan Johansson från Gotland. Inför detta vek sig stämman som i stället förordade ett samarbete med Jägareför­bundet för att lösa problemen med viltskador och rovdjur.

Så fick en av de sista påtagliga kvarlevorna från det korporativa 1930-talet leva ostört ett tag till. Och Peter Borring och Sofia Karlsson fick sina åsikter om det – bokstavligen, i det aktuella fallet – skotträdda LRF bekräftade. Av Sven-Olov Lööv & Per-Ola Olsson

