Dags för bättre råd

Nu satsar SLU på ett nytt kompetenscentrum för rådgivning i Skara. Efter flera decenniers nedrustning är det äntligen dags för SLU att försöka möta näringens behov av att anpassa rådgivning och kunskapsspridning till de krav som den nya verkligheten ställer. När tidigare rådgivning utvecklades handlade den till stor del om att möta ett behov av ny kunskap. Resultat från forskning och försök, och i tidigare skeden också relativt grundläggande produktionskunnskaper, skulle spridas så att produktiviteten kunde öka och arbetskraft friställas.

Kraven på ökad produktivitet och kunskap om de senaste produktionsmetoderna finns fortfarande. Men idag kommer kunskap från många källor och lantbrukarna är många gånger minst lika kunniga inom sina specialområden som rådgivarna. Dessutom är lant­brukare idag i allt högre grad företagare, vilket också ökar komplexiteten i beslutsfattandet. Det ställer också helt andra krav på både rådgivare och den rådgivning som lantbrukarna behöver som beslutsstöd. Glapp mellan forskning och näring

”Det finns ett upplevt växande glapp mellan den kunskap som tas fram inom lantbruksforskningen och dagens lantbruk”, konstaterar Magnus Ljung, statskonsulent på SLU i Skara med inriktning mot miljökommunikation och rådgivning och ny centrumledare för kompetenscentret.

”Vårt uppdrag är att bidra till att svensk rådgivning inom den gröna sektorn håller högsta internationella klass när det gäller förmågan att ta till sig ny kunskap och färdigheter. Ett särskilt fokus kommer att vara på rådgivningsmetodik och förutsättningar för lärande i landsbygdens småföretag.”

Som en del av SLU kommer centret också att forska kring rådgivning och beslutsfattande, och ett av de första forskningsprojekten är ett projekt om lärande och beslutsfattande inom temaprogrammet BioSoM Biologisk markkartering.

”Vi har också ett sidouppdrag att stödja hela SLUs forskning när det gäller att nå ut.” Samverkan och koncept

Förutom forskning, som även innefattar uppdrags­forskning och industri­doktorander förfogar centret över en samverkanslektor i rådgivning, innovationsrådgivare som ska utveckla rådgivarnas roll i innovationssystemet, uppdragsutbildning och koncept- och marknadsutveckling.

Mer administrativa funktioner är koordinering gentemot rådgivningsorganisationer och Branschrådet för lantbrukets rådgivningsföretag, webb­utveckling och ut­­veckling av plattformar för kommunikation. Dessutom är ambitionen att skapa strategiska nätverk med olika aktörer och intressenter inom rådgivning. Pågående projekt

Förutom forskningsprojektet om lärande och beslutsfattande läggs ytterligare några pågående projekt in i centrets verksamhet. Ett handlar allmänt om samverkan mellan forskning och råd­givning för effektivare kunskaps­utveckling i den gröna sektorn, medan två andra är mer specifika, varav ett undersöker beteendehinder vid energi­effektivisering och fossilfritt lantbruk och ett annat är inriktat mot rådgivning för konkurrenskraftig mjölkproduktion.

Magnus är också ansvarig för rådgivningsdelen inom SmartBees, ett EU-projekt som syftar till att motverka nedgången i europeisk biodling orsakad av Varroakvalster och virus.

”Vi har för närvarande också flera ansökningar in­­lämnade, varav en handlar om nya metoder för effektiv och ansvarsfull uppskalning av innovationer, en om lantbrukare som förändrings­agenter och ett om produktion av biomassa i hållbar landskapsskötsel”, säger Magnus.

RådNu, som kompetenscentret har döpts till, har ett nationellt uppdrag och finansieras av förutom SLU också av region Västra Götaland. Förhoppningen är också att näringen ska gå in och bidra till finansiering, inte minst genom industridoktorander och uppdrag. Av Lennart Wikström

