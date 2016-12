Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Noggrann djuphållning för bättre uppkomst 6251

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Brittiska maskin­tillverkaren Mzuri har satt ett såaggregat på sin alvluckrare Rehab. Foto: Mzuri Ltd. Brittiska såmaskinstillverkaren Mzuri Ltd har försett sin alvluckrare Rehab med separata vingbillförsedda kultivatorpinnar för sådd av höstraps. Resultatet är ett redskap någonstans i gränslandet mellan strimsåmaskin och alvluckrare med såaggregat.

”Vi har fått riktigt goda uppkomster tack vare den noggranna placeringen av fröet”, säger försäljningschef Will Davies på Mzuri. Fröet placeras med hjälp av en vingbill. Sådjupet styrs med hjälp av det efterföljande packningshjulet. Foto: Mzuri Ltd. Mzuri Rehab har använts i försök med etablering av höstraps och mellangrödor. Första sådd skedde hösten 2014 så några avkastnings­siffror finns ännu inte. Enligt företaget var upp­komsten mycket jämn och övervintringen god. Foto: Mzuri Ltd. Kultivatorpinnarna har ett gåsfotskär i två­ ­olika bredder och kan arbeta på ett djup av 20–40 centimeter. Det breda skäret är 22 centimeter brett och monteras i standardversionen på de rader som går efter traktorns hjul. Foto: Mzuri Ltd Det smala skäret har en bredd på 14 centimeter. Foto: Mzuri Ltd Både odlare och maskintillverkare experimenterar med nya tekniker för etablering av höstraps. Den brittiska såmaskinstillverkaren Mzuri uppger att de fått ett stort intresse från lantbrukare för sitt nya redskap.

”Vi började med att ta fram en prototyp för ungefär ett år sedan och under hösten 2014 såddes de första fälten i egna försök, samt hos kunder som tidigt köpte redskapet. Resultatet ser riktigt bra ut ännu så länge, med en mycket jämn etablering och starka plantor”, säger Will Davies som är försäljningschef på Mzuri. Såberedd alvluckrare

Redskapet Mzuri Rehab är en femradig alvluckrare med en arbetsbredd på tre meter. Först kommer tallrikar med urtag för sönderdelning av skörderester. Därefter djupluckras med en kultivatorpinne med gåsfotskär. Efter varje kultivatorpinne rullar ett packningshjul med dimensionerna 7,50–16.

För sådd av raps och mellangrödor har redskapet utrustats med en fröbehållare, pneumatisk utmatning samt såbillar följda av packningshjul. Såaggregatet är utformat för att det ska vara lätt att montera och ta bort igen när det inte ska användas. Indviduellt marktryck

Will Davies berättar att marktrycket kan ställas individuellt för tallriken, kultivatorpinnen och såbillen.

”Redskapet följer därför markkonturen vilket innebär att vi får ett exakt sådjup. Såbillens arbetsdjup ställs med hjälp av packningshjulet som går efter billen”, berättar han.

”Den avgörande faktorn för att lyckas med den här typen av sådd är att fröet får tillgång till markfukt och det kan vi garantera tack vare den noggranna djuphållningen.”

Will Davies menar att andra varianter av sådd med alvluckrare ger ett inexakt och ofta för djupt sådjup, något som undvikits på Mzuris redskap genom att komplettera maskinen med en separat såenhet. Olika bredder

”Flera andra faktorer spelar också in för ett bra resultat. Vår maskin gör en bearbetning av ytan just i raden. Tallriken sönderdelar skörderester och rör om lite i ytan så att den efterföljande kultivatorpinnen inte ska riva upp så mycket rå jord.”

Vid leverans från fabrik är redskapets kultivatorpinnar utrustade med skär i två olika bredder.

”Vi har valt att sätta skär med en bredd av 14 centimeter på tre av pinnarna och på de två pinnar som går efter traktorns hjul sitter skär med en bredd av 22 centi­meter. Naturligtvis kan lantbrukaren ändra detta om jordarten så kräver.” Torka ägg

Förutom djupluckring har kultivator­pinnen ännu en uppgift enligt Will Davies, den ska flytta undan skörde­rester ur raden.

”Vi har inte sett några större problem med sniglar och det tror vi beror både på att vi har ganska lite halm i raderna och på att vi direkt efter såbillen packar jorden med ett packningshjul.”

Han fortsätter med att påpeka vikten av en bra hack och halmspridare på tröskan.

”Några av våra kunder kör med halmharv för att jämna ut halmen men även för att sprätta runt sniglarnas ägg så att de torkar.”

Skulle behovet uppstå finns det möjlighet att utrusta Rehab med granulatspridare för snigelgift, samt med utrustning för gödselspridning.

”Vi har redan monterat spridare för snigelbekämpning, men ännu inte några gödningsspridare. Det är dock inga problem att utrusta redskapet med spridare för fast eller flytande gödsel”, menar Will Davies. Mindre utsäde

Vid företagets egna försök i höstas användes en hybridraps och en ­utsädesmängd på under två kilo per hektar.

”Vi räknar med att det tack vare en säkrare etablering överlag är möjligt att gå ner i utsädesmängd, vilket har stor betydelse vid odling av dyrare utsäde”, säger Will Davies.

”Höstraps är en kostsam gröda att odla och vi ser att våra kunder är lantbrukare som vill minska sina kostnader för etablering, men ändå få en god skörd.”

Intresset för redskapet har redan varit stort även utanför Storbritannien och företaget har sålt enheter till bland annat Polen och knutit kontakter med återförsäljare i Norge. Av Sofia Barreng

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in