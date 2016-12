Start

Hårda nypor blev Leif-Oves fall 31757

Efter tio år tvingas Leif-Ove Gustafsson bort från vd-jobbet på Varaslättens Lagerhusförening. Han blev uppsagd tisdagen före påskhelgen. När Lantbrukets Affärer når honom på mobilen dagen efter sitter han i bilen och är på väg till jobbet. Han försöker inte försköna vad som har hänt utan uttrycker det själv som att han har fått sparken. "Det dök upp väldigt fort det här", säger han och tillägger att han inte förstår varför styrelsen beslutade att avskeda honom. Han tycker att han och styrelsen har varit överens om huvuddragen och har gått åt samma håll. "Klart att jag har haft mina synpunkter. Men det har inte varit några stora saker". Ett turbulent år Lagerhuset har under Leif-Ove Gustafssons ledning haft en väldigt positiv utveckling. Försäljningen har ökat från drygt 100 miljoner kronor till cirka 400 miljoner. Omsättningen per anställd är 14 miljoner kronor, vilket är ungefär fyra gånger mer än vad Lantmännen-koncernen orkar med. Men förra året blev det väldigt turbulent. Skörden regnade bort och brödsäden förvandlades till foder. Leif-Ove Gustafsson tvingades att fixa och trixa för att kunna uppfylla de ingångna kontrakten med kvarnarna. Han skickade foderspannmål till Kalmar och hämtade hem brödsäd från Öland, Gotland och Skåne. Och som sten på börda var det flera personer som slutade på företaget. Han medger att det var kaos i höstas. "Men nu är vi uppe på banan igen och är en av de föreningar som betalar bäst i landet". Havre kvar Nu har Leif-Ove Gustafsson och hans anställda lyckats sälja den mesta spannmålen. Det som finns kvar är framför allt havre som var tänkt att användas som grynhavre, men som nu får bli foder i stället. Leif-Ove är med tanke på omständigheterna ganska nöjd med det ekonomiska utfallet. "Jämfört med förra året, som var ett rekordår, halveras kanske resultatet. Men jag tycker nästan att det här bokslutsåret, som vi bryter den siste april, på ett sätt är starkare. Det visar att det vi gjort tidigare under åren har varit rätt." Nu är tanken att Leif-Ove ska jobba kvar till och med maj. Det handlar om att avsluta en del projekt och att skola in den nye vd:n Fredrik Blad, som anställdes som vice vd i februari. Sju lämnade företaget Lagerhusföreningens ordförande Stefan Eksvärd vill tona ned dramatiken: "Leif-Ove är jätteduktig och har gjort ett kanonjobb under tio år. Det här är ingen större revolution, utan vi i styrelsen har sedan ett år tillbaka siktat in oss på en succession när det gäller företagets vd-post. Steg ett var att anställa en vice vd. Nu tar vi steg två". Stefan Eksvärd påstår att Leif-Ove Gustafsson har varit informerad och haft full insyn. "I höstas hade vi en liten kris och då taldes det klarspråk om saker och ting". Enligt Eksvärd var den utlösande faktorn till vd-bytet att sju personer under hösten valde att lämna företaget på grund av missnöje med Leif-Ove Gustafsson. "Leif-Ove kan vara stenhård", säger Stefan Eksvärd. Roland Fransson Det blåser hårt på toppen. Efter tio framgångsrika år som vd fick Leif-Ove Gustafsson sparken dagarna före påsk. Alltför hårda nypor, tycker styrelsen.

