Olika spår på däckmarknaden 75

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Däckmarknaden rullar på. Exempelvis har Trellborg lanserat ett nytt system för tryckreglering under färd och Bridgestone har släppt en ­däcksserie som tål både höga axeltryck och låga lufttryck.

Att ha rätt lufttryck i traktordäcken är för många lantbrukare ett exempel på vad vi egentligen borde göra. För att underlätta för lantbrukarna har däcks­fabrikanterna valt lite olika vägar.

Trelleborg lanserar i dagarna ett system som känner av axeltryck och själv justerar lufttrycket, en nyhet för vilken ­Trelleborg också blev belönade med ­guldmedalj av SIMA Awards i slutet av ­november. Företrädare för ­Trelleborg menar att däcken har en given plats i utvecklingen med fler förarlösa traktorer och robotar.

”Trelleborg har arbetat med att etablera lantbruksdäck inom precisionslantbruk och internet of things, och vi har investerat mycket tid och resurser i att förbättra potentialen för dessa innovativa tekniker”, förklarar Piero Mancinelli, FoU-ansvarig för Agricultural & Forestry Tires på Trelleborg Wheel Systems. Tål låga lufttryck

Bridgestone har valt en annan väg. De har utvecklat ett däck som tål att köras med konstant lågt lufttryck även vid höga axeltryck.

”Traktordäck är dyra och sköts de inte, slits de ut för fort och blir ännu dyrare. Vi ville underlätta för lantbrukarna att vara rädda om sina pengar”, förklarar Peter Moulding, Bridgestone.

VT-serien lanserades för ­knappa två år sedan och nu börjar ­erfarenheterna trilla in. Bland annat har Gessie Maskinstation testat på en av sina Fendt-­traktorer. Traktorn har rullat 1 700 timmar med konsekvent 0,6 kilo i däcken, oavsett om det varit fältarbete eller transport. Nabbarna har på den tiden slitits ner med knappa tio millimeter. Enligt ­Bridgestone byter de flesta lantbrukare när nabbarna har tio millimeter kvar. Med det slitage som förevarit skulle detta innebära att däcken håller 8 300 timmar. Breda däck på ­originalfälg

Högt axeltryck och låga lufttryck ger stora rörelser i ­däckssidorna, även hos ­Bridgestones däck. Vid ett ­hastigt påseende fanns trots detta inte ens en antydan till sprickor efter de 1 700 ­timmarnas drift. Detta trots den hårdare corden, något som krävs för att däcken inte ska snurra på fälgen vid hög belastning och låga lufttryck.

Trots de låga lufttrycken är däcken godkända för hastigheter upp till 70 kilometer i timmen. En del av däcken är även ­godkända för Narrow Rim Option, NRO. Denna ­märkning gör det möjligt att montera ett bredare däck på originalfälgarna, vilket gör att du sparar kostnaden för fälgar även om du går upp i bredd. Av Per-Ola Olsson

