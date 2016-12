Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: ”Politikerna tävlar om att se problemen i lantbruket, när de istället borde se lantbruket som en tillgång och resurs”, det sa ordförande Per Sandberg i sitt inledningstal på SpmO:s årsmöte.

Det var en engagerad grupp spannmålsodlare som deltog på årsmötet i Landskrona den 29 maj. Uppslutningen var god, det var nästintill 200 personer på plats. Med andra ord var det ett utmärkt tillfälle att skapa goda kontakter med likasinnade.

Per Sandberg berättade om SpmO:s arbete, där allt arbete utförs av aktiva lantbrukare. Lönsamma spannmålsaffärer och likartade konkurrensvillkor är två av föreningens viktigaste frågor.

”Om våra konkurrenter använder produktionsmedel som vi inte får, då är det absolut inte lika villkor”, betonade Per. ”Och om vi säger nej till GMO blir det svårt, EU kommer att tappa gentemot övriga världen och främst USA”.

För övrigt var det mest positiva tongångar, Per Sandberg ställde även två frågor till de närvarande: ”Hur många av er gör en växtodlingsplan?” I stort sett alla räckte upp handen. ”Hur många av er gör en marknadsplan?” Endast ett fåtal räckte upp handen. Detta är utan tvekan ett område som behöver förbättras, i framtiden kommer marknaden att vara minst lika viktig som produktionen, om inte mer.

Per Sandberg avslutade med att konstatera att SpmO vågar ta ställning, även i de frågor där andra organisationer inte gör det.



