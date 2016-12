Start

Sex vill bli Årets traktor 2010 39534

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Sex traktorer är klara till final i Tractor of the Year 2010. Det är Case IH Puma CVX 225, Deutz-Fahr Agrotron TTV 630, JCB Fastrac 7270, John Deere 5100R, New Holland T7070 AutoCommand samt Valtra T202 Direct. Nu ska juryn, bestående av ett 20-tal teknikreportrar från lika många länder i Europa, noga provköra de sex finalisterna samt ge sitt utlåtande. På Agritechnicas öppningsdag, söndagen den 8 november i Hannover, kommer resultatet och vinnaren av Tractor of the Year 2010 att tillkännages.

Lantbrukets Affärers teknikredaktör och tillika den svenska representanten i juryn kommer att vara med och rapportera från eventet.

Av de sex finalisterna är Case IH Puma CVX225 provkörd sedan tidigare av Lantbrukets Affärer. Det juryn ger poäng på när traktorerna provkörs och utvärderas är motorn, transmissionen, elektroniken, hydrauliken, hytten, nya tekniska lösningar samt priset per hästkraft.



Steglös transmission populärt

Av de sex finalisterna har inte mindre än fyra stycken, Case IH, Deutz-Fahr, New Holland och Valtra, steglös transmission. JCB och John Deere har semipowershift, det vill säga en kombination av mekanisk transmission och powershift.

Detta är trettonde gången Tractor of the Year arrangeras och i fjol segrade Massey Ferguson 8690 Dyna-VT. Det finns även en klass för specialtraktorer och nytt för i år är att den finalen avgörs för sig själv. Den har sin prisutdelning på lantbruksutställningen Fima i spanska Zaragoza i mars 2010.

I finalen för specialtraktorer är det endast fyra stycken, Carraro Ergit 100 TRX 10400, Case Quantum 95 V, Fendt 211 F Vario samt Same Frutteto 3 110 Continuo. Tractor of the Year genom åren 2009 Massey Ferguson 8690 Dyna-VT 2003 New Holland TM190 2008 New Holland T7060 2002 John Deere 8520 2007 John Deere 8530 2001 Case IH CVX 170 2006 McCormick XTX215 2000 Case IH MX 270 2005 Massey Ferguson 8480 Dyna-VT 1999 Fent 716 Vario 2004 Fendt 930 Vario TMS 1998 Fendt 926 Vario New Holland T7070 AutoCommand New Holland T7070 AutoCommand är störst av fyra modeller i effekt-

intervallet 123–167 kW (167–225 hk). Traktorn tillverkas i Bassildon, England och har CNH:s egen motor, steglös transmission samt axlar. New Holland T7070 väger 7 250 kilo och lyfter

10 463 kilo i den bakre trepunkten. Hjuldimensionen är fram 500/65R28 och bak 710/70R38. John Deere 5100R John Deere håller som bäst på att byta ut modellbeteckningarna till ett system med ett R. Först ut var 5R och ersatte 5020-serien. John Deere 5100R är störst av tre modeller i den serien och har en fyrcylindrig motor på 4,5 liter och 74 kW (100 hk). Serien börjar med 5080R på 59 kW

(80 hk). John Deere 5100R väger endast 3 700 kilo och trepunkten bak lyfter 4 200 kilo. Hjuldimensionen är 340/85R24 fram och 420/85R34 bak. Transmissionen består av fyra synkroniserade växlar, fyra powershiftsteg samt kopplingsfri fram/back.

Case IH Puma CVX 225 Case IH Puma CVX225 är störst av fem modeller i effektintervallet 123–165 kW (167–224 hk). Traktorn tillverkas i St Valentin, Österrike och är en systermodell med New Holland T7000 Auto­command. Även Case IH Puma CVX har CNH:s egen motor, transmission och axlar. Även om den röda traktorn har mycket gemensamt med den blå finns det ändå stora skillnader, framförallt vad gäller handhavandet. Case IH Puma CVX 225 väger 9 120 kilo och lyfter 10 460 kilo i trepunkten bak. Hjuldimensionen är fram 480/70R30 och bak 580/70R42.

Deutz-Fahr Agrotron TTV 630 Deutz-Fahr Agrotron TTV630 lägger sig i toppen av alla de tre steglösa modellerna från den italienska tillverkaren Same Deutz-Fahr. Modellserien sträcker sig från 121–163 kW (165–222 hk). Deutz-Fahr Agrotron TTV630 tillverkas i Lauingen i Tyskland och har transmission från tyska ZF. Den sexcylindriga motorn är på sex liter och ger 163 kW (222 hk). Traktorn väger

7 500 kilo och trepunkten bak lyfter 9 200 kilo. Hjuldimensionen är fram 600/70R30 och bak 650/65R42. JCB Fastrac 7270 JCB Fastrac 7200-serien består numera av fem modeller. I fjol kom den största av dem alla, JCB Fastrac 7270 med en Cumminsmotor på 6,7 liter och 199 kW (270 hk). När JCB presenterade Fastrac 7200-serien för några år sedan utmärkte den sig genom att se mer ut som alla andra traktorer genom att ha större hjul bak och mindre hjul fram. Utseendet skiljer dock fortsatt en del till följd av den breda hytten i Fastrac 7200-serien. Det är en bekväm hytt som påminner mer om lastbil än traktor. JCB Fastrac 7270 har semipowershift med 24 växlar och tryckluftassistans. Valtra T202 Direct Efter sex års utvecklingsarbete presenterade den finska traktortillverkaren Valtra, i fjol, en helt egen steglös transmission som ett alternativ i Valtra T. Valtra T202 Direct är störst i serien med sin sexcylindriga Sisumotor på 155 kW (211 hk). Traktorn är den enda steglösa med drivhjulsberoende kraftuttag på marknaden. Traktorn väger cirka sex ton och trepunkten bak lyfter 8 100 kilo.

Hjuldimensionen är fram 460/85R30 och bak 20.8R42 Anders Niléhn

