Miljön klarar slopad gödselskatt

Borttagandet av gödsel-medelsskatten på kväve har mötts med protester från miljöhåll. Beräkningar visar att slopandet inte kommer att få några märkbara konsekvenser för miljön och att lantbruket får en välkommen förstärkning av lönsamheten.

När gödselmedelsskatten på kväve infördes hette det att den infördes som en miljöskatt för att minska växtnäringsläckaget. För ett otränat öra lät det som en logisk åtgärd. Höj priset på kvävegödselmedel så använder lantbrukarna mindre och alltså minskar risken för kväveläckage till grundvatten samt omgivande vatten­drag.

Men redan när avgifterna diskuterades visade beräkningar att de måste höjas radikalt för att påverka gödselgivorna så att det kunde få effekter på miljön. Följden skulle inte bara bli att gödslingen minskade utan också att det skulle få oacceptabla effekter för lönsamheten i växtodlingen genom ökade kostnader och minskade intäkter.



Varningsrop från miljölobbyn

Därför kom avgifterna att bli relativt måttliga. Med de förhållanden som rådde mellan kvävepris och spannmålspris fick de endast en marginell effekt på gödslingen. De innebar i realiteten bara en skatt utan större effekt på miljön. Däremot påverkades lönsamheten i växtodlingen.

När nu gödselmedelsskatten avskaffas vid årsskiftet höjs varningsropen från miljölobbyn att detta kommer att få fruktansvärda följder för miljön. Men en analys av hur borttagandet av skatten påverkar gödsling, avkastning och ekonomin i spannmålsodlingen visar inte på några sådana effekter. Tvärtom kan vi visa att de liksom vid införandet endast blir marginella och att den bestående effekten blir en förstärkning av lönsamheten i växtodlingen, något som även gynnar animalieproduktionen samt efterföljande led. Med de prisförhållanden som råder för närvarande ligger den ekonomiskt optimala gödslingen till korn och höstvete en bra bit under toppen på avkastningskurvan.



Sorgligt låga spannmålspriser

Kvävepriset varierar något med tid, men främst med typ av kvävegödselmedel. Billigast är urea med ett pris inklusive skatt på strax under 8 kr, medan Axan 27:4, som använts i de försök som varit utgångspunkt för vår analys, kostar cirka 9,25 kr per kg kväve fritt gården. Gödselmedelsskatten per kg kväve är 1,80 kr, vilket innebär att kvävepriset utan skatt hamnar på 7,45 kr/kg kväve för Axan 27:4.

De svenska spannmålspriserna är en sorglig läsning. Trots att den svenska spannmålsmarknaden med den utbyggda etanolfabriken i Norrköping bäst kan beskrivas som en underskottsmarknad, ligger priset på foderkorn under andra halvan av september på 86 kr/dt och på maltkorn en historiskt låg premie på cirka tre kronor per 100 kg. Lantmännens notering för kvarnvete var sista veckan i september 105 kr. Det ska jämföras med tyska odlarpriser på foderkorn på 97 kr/dt och på kvarnvete på 123 kr.



Otillräcklig marknad

Varför det är så stor skillnad mellan den svenska underskottsmarknaden och den tyska överskottsmarknaden kan vi bara spekulera i, men en förklaring kan vara en otillräcklig konkurrens på uppköpssidan i Sverige. Lantmännen har en dominerande ställning och har engagemang på industrisidan, som gör det mindre intressant att hålla upp priset till bonden.

Effekten på den svenska marknaden blir dock sannolikt en utjämning där priserna på både maltkorn och höstvete närmar sig de tyska. I vår beräkning har vi antagit ett pris på maltkorn på omkring 100 kr/dt och på höstvete på 120 kr/dt. Även om det är något högre än dagens priser är det långt ifrån de priser som betalades för bara 18 månader sedan.



Under avkastningsoptimum

Med utgångspunkt från kvävegödslingsförsök till maltkorn i Skåne 2008 och motsvarande försök i höstvete 2004 har vi beräknat avkastningskurvor. Maltkornet hade sitt avkastningsoptimum vid 143 kg N, medan gödslingsoptimum vid de priser som vi utgått från hamnar på 103 kg kväve per hektar. Det faktum att det är en bit kvar till toppen på kurvan innebär att kväveutnyttjandet är högt. Utbytet är 60,6 kg korn per kg kväve och marginalutbytet är 9,3 kg per kg tillfört kväve. Kväveinnehållet i skörden är cirka 120 kg vid 12 procent protein. Allt detta talar för att detta är också en miljöanpassad växtodling.

För kvarnvete ligger avkastningsoptimum vid 200 kg N per hektar, medan gödslingsoptimum vid de priser vi angett ovan ligger på 167 kg/ha. Vid denna giva är utbytet 51 kg kärna per kg kväve och marginalutbytet för det sista kilot kväve 7,9 kg kärna. Kväveinnehållet i skörden är cirka 180 kg vid 12,5 procent proteinhalt. Även i det här fallet utnyttjas tillfört kväve väl och risken för oönskat kväveläckage är liten.

Vid ett borttagande av gödselmedelsskatten stiger den optimala kvävegivan med 7 kg för båda grödorna till 110 respektive 174 kg per hektar. Marginalutbytet blir 7,6 respektive 6,2 kg kärna för det sist tillförda kilot kväve och kväveskörden blir 121 kg respektive 180 kg. Fortfarande är den beräknade kväve­skörden större än beräknad optimal giva och alltså är risken för kväveläckage fortfarande liten eller obefintlig. Tabell 1. Förändrad gödsling, samt avkastning vid de olika givorna Gröda Avkastningsoptimum Gödslingsoptimum med skatt utan skatt Maltkorn 143 kg N 6420 kg 103 kg N 6240 kg 110 kg N 6300 kg Höstvete 200 kg N 8690 kg 167 kg N 8570 kg 174 kg N 8615 kg Tabell 2. Skillnad i gödslingsnetto vid slopande av gödselmedelsskatt Gröda Gödslingsnetto, diff Maltkorn +192 kr/ha Höstvete +307 kr/ha Skatt utan miljöeffekt

Slutsatsen är alltså att kväveskatten inte haft några miljöeffekter, utan bara varit just en skatt. Detta blir än mer tydligt om vi tar hänsyn till gödslingsnettot, det vill säga avsaluvärdet på skörden minskat med gödselkostnaden. När skatten tas bort stiger gödselnettot med 192 kr/ha i kornet och med 307 kr i höstvete. Med de korn- och höstvetearealer som skördades 2008 innebär det en förbättrad lönsamhet i växtodlingen med 157 miljoner kr. Till detta kommer förbättrad lönsamhet i övriga grödor.

Slutsatsen av vår studie är alltså att avskaffandet av gödselmedelsskatten inte innebär en försämring ur miljösynpunkt. Däremot förbättras lönsamheten i växtodlingen, vilket på sikt även gynnar animalieproduktionen och efterföljande led. Av Lennart Wikström

