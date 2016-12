Start

Stort fokus på kundbehovet 30279

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Rätt konstruktion av nya maskiner vad gäller hållbarhet och underhålls-

kostnader. Det är vad Väderstad just nu lägger krutet när det gäller kundnytta. Crister Stark, delägare och styrelseordförande i Väderstad, berättar att det har uppstått en enorm skillnad mellan olika kunders behov under de senaste åren. Han säger att företaget har kunder som kör 18 000 hektar per år med sina maskiner och därmed har kört sönder dem på relativt kort tid. Detta medan det samtidigt kommer samtal från en liten lantbrukare som kört med samma maskin i 30 år och som berättar att han nu ska byta tallrikarna för första gången.

”Det är ju inte optimalt. Den som köper våra maskiner och har så lite körning betalar ju ett för högt pris. Maskinen är ju omodern innan den är uppsliten”, säger Crister Stark.



Livslängdsfrågor viktiga

Likaså är det viktigt att maskinen åldras jämnt. Crister Stark säger att Väderstad just nu arbetar mycket med livslängdsfrågor vad gäller deras maskiner.

”Vi limmar på trådtöjningsgivare i alla svetsar samt skarvar och kör utmattningstest med maskinerna i ett stenbrott där ett hektars körning motsvarar upp till 1 000 hektar i verkligheten. Där ser vi vad som håller och vad som ska förstärkas”.

Lite generellt går det att tänka sig att maskiner med små arbetsbredder och litet dragkraftsbehov inte behöver hålla så länge medan stora maskiner ska hålla längre, men det stämmer inte alltid. Tar man en fyra meter bred Rapid skiljer det, från kund till kund, extremt mycket i hur många timmar dessa går per år.



Kundnytta ett måste

På Väderstad är man inte helt klar över hur maskinerna ska kategoriseras efter kundernas behov. Ett exempel är klasser som A, B, C och D. Men samtidigt får systemet inte fördyra produktionen. Då blir det ingen vinst för kunden. Hur länge en maskin ska hålla handlar även om ekonomi för tillverkaren.

”Naturligtvis vill vi sälja reservdelar, men vi har ändå koncentrerat oss mycket på att ta fram komponenter som håller. Våra tallrikar är ett exempel där vi har mycket bra kvalitet och lång livslängd”, säger Crister Stark.

Han berättar att alla nya konstruktioner och finesser på maskiner måste resultera i kundnytta. Som exempel har Väderstad inte satsat alls på ISOBUS på sina maskiner, det vill säga den standard så att maskinen kan manövreras med traktorns monitor.

”Vi har inte några förfrågningar från kunder vad gäller det och det är även ett problem vad gäller ansvarsfrågan”.

Han menar att det kan bli ett problem när tekniken inte fungerar. Är det då traktortillverkarens eller redskapstillverkarens fel? Risken är att kunden inte får hjälp från någon och kommer i kläm.



Nya lösningar

Crister Stark har arbetat i familjeföretaget Väderstad i stort sett hela sitt liv. Först som vd och sedan ifjol som styrelseordförande sedan han lämnat över stafettpinnen till systern Christina Stark. Nu är planen att Crister Stark ska hinna vara med mer i utvecklingsarbetet av nya maskiner och han har hela tiden funderingar på tekniska lösningar. Ett exempel är att koppla en centrifugalspridare bak på Xerion och fylla denna med gödning från den stora tanken på traktorn.

”Då måste botten och skruven tillverkas i rostfritt”, konstaterar han. Text och foto: Anders Niléhn

