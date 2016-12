Ny gräsfrötork en flexibel lösning

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: När Karlsfälts Gård satsar på en, i Sverige, helt ny planbottentork för gräsfrö är flexibilitet honnörsordet. Skulle botten gå ur gräsfrömarknaden kan det nya huset istället användas som stall eller som lagringsplats åt andra saker. ”När man bygger så här stora hus kan man inte riktigt tillåta sig att bygga i ett syfte. Man måste bygga lite av en multiarena”, säger Erik O. R. Bengtsson, som driver Karlsfälts Gård tillsammans med sin far Olof Bengtsson.

Karlsfälts Gård ligger cirka en mil nordöst om Ystad, mellan de mindre byarna Stora Herrestad och Köpingebro. Inom verksamheten finns flera områden och affärsidén är toppkvalitativ lantbruksproduktion, vilket innebär att de alltid försöker ligga långt framme i utvecklingen. När det behövdes en ny tork för att matcha en ökad gräsfröproduktion, i den gamla spannmålstorken gick det nämligen inte att torka gräsfrö, fick de tänka i nya banor på Karlsfält. De riktade sina blickar över sundet.

”Tekniken har funnits i 30 år i Danmark, men i Sverige har vi varit väldigt skeptiska mot den. I Sverige har tekniken använts för förvaring av lök och att potatis, men för syftet att torka gräsfrö är den här torken den första i Sverige”, säger Erik O.R. Bengtsson.



Karlsfälts Gård Ägare: Erik O.R. Bengtsson och Olof Bengtsson

Odlad areal: 750 hektar varav 672 är under plog. Resten är betesmark och träda.

Grödor som odlas: Gräsfrö, rödsvingel och vitklöver står för 20 procent av växtodlingen. 90 hektar av arealen är sockerbetor och resten består av höstvete, höstkorn, höstraps, ärtor, maltkorn och havre.

Övrig verksamhet: I Karlsfälts verksamhet ryms tre separata bolag. I själva handelsbolaget ingår växtodlingen, avelsproduktionen för Hampshiregrisar och köttdjursproduktion i samarbete med en granne. Försäljning av griskött och nötkött (grannsamarbete), charkprodukter samt honung till gourméverksamhet ligger i ett eget bolag. Det gör också den verksamhet som arbetar med vindkraft.

Anställda: Sammanlagt sju personer, tre i växtodlingen, tre i grisproduktionen och en i gourméverksamheten. Dessutom jobbar Erik Bengtsson och Olof Bengtsson båda till hälften praktiskt. Flera fördelar

Lika skeptiskt inställd till vårt västra broderland är inte Erik O. R. Bengtsson. Efter att ha genomfört delar av sin utbildning i Danmark hyllar han istället danskarna när det gäller arbetet med grisar och fröer. Att det blev en gräsfrötork från danska LM Corn bestämde han efter att ha gjort flera studieresor och till slut var det flera faktorer som talade för det beslutet. En sådan faktor var den ekonomiska och tankarna på att bygga ut den redan befintliga spannmålstorken lades snabbt på is.

”Det skulle kosta nästan en miljon kronor att bara demontera den gamla utrustningen. Och skulle vi ha byggt en tork med ett vanligt körfast golv skulle det ha kostat en miljon extra. Traditionellt har det ju då gjutits ner cementlådor i golvet. Men istället har vi byggt en liten slänt, satt ut de här regelverken som ser ut som lastbilspallar med nät och satt reglar utanpå”.

Något som också talade för en helt ny byggnad var de rent praktiska skälen. I och med att huvudkanalen i den nya torken är centralt placerad går det att torka olika saker samtidigt på ett smidigt sätt till en så billig kostnad som möjligt. Dessutom blir Karlsfält inte väderberoende när det ska lastas in gräsfrö, som varit fallet tidigare.



Flexibilitet ledord

Men det starkaste skälet till den nya investeringen är ändå den flexibilitet som den nya gräsfrötorken ger. Karlsfält tror givetvis på sin strategi med en ökad gräsproduktion, men står inte och faller om satsningen visar sig vara misslyckad.

”Går något galet kan vi bara ta bort alltihop och då finns ett plant golv under. Eftersom väggarna är isolerade kan byggnaden då fungera som stall eller för att lagra andra saker. Det finns kabeldragna kanaler som bara är igensatt med lite cement just nu”.

Det är just den här långsiktiga flexibiliteten som Erik O. R. Bengtsson vill ska känneteckna verksamheten. För även om Karlsfält bedriver lantbruksproduktion i stor skala och har flera olika verksamheter betonar han att dessa inte lever sina separata liv, oberoende av varandra.

”Fattar man ett beslut på en gård får det ofta efterverkningar på andra håll och vi försöker att hela tiden se till helheten”.

Den filosofin syns tydligt vid byggandet av den nya gräsfrötorken. Förutom redan nämnda exempel finns det flera bitar som sammanlänkar alla Karlsfälts verksamheter.

Till exempel används en del av den nya byggnaden som maskinhall, så att traktorer slipper att stå ute. Det är viktigt för dessa att stå inne då det är allt mer elektronik i dem och de inte mår bra av fukt.



Hör ihop

Just antalet traktorer på gården hör också samman med satsningen på gräsfrö när fyra fordon har blivit tre. Antalet traktorer kan minskas då det blir mindre jordbearbetning då vallarna ligger i flera år och sedan betas av fåren. När det gäller elen till gräsfrötorken är denna nära sammankopplad med ett annat verksamhetsområde. Elverket är nämligen också ett reservelverk till grisproduktionen och kan enkelt kopplas in för att sköta dess fläktar samt utfodring.

Några mindre nackdelar med den nya byggnaden finns dock. Fakta om frötorken Den nya byggnaden är 32 meter bred och

72 meter lång. Den innehåller 70 ton stål,

405 ton betong och varje sexmeters­sektion väger

12 ton. Från golv till nock är det 12,4 meter. Väggarna är isolerade och byggnaden är utrustad för att klara livsmedelsstandard enligt

Svenskt Sigill.

Byggnaden kostade åtta miljoner kronor att uppföra och själva huset byggdes av A-betong medan LM Corn stod för torken.

Lindstens El gjorde det elektriska arbetet.

Torkkapaciteten för spannmål är 550 ton per gång (torkhöjd tre meter). För gräsfrö är torkkapaciteten 100 ton per gång (torkhöjd

1,5 meter).

Det torkas bort 0,3–0,5 procent vatten per dag (12 timmar) under normala förhållanden. Torken drivs av två fläktar med 50 hästkrafter. ”Till exempel går det ju inte att parkera en plog på de här golven, som det gör på körfasta golv med metallgaller. Och i en ekonomiskt obegränsad värld skulle jag kanske vilja bygga den nya torken ännu större, men det skulle bli väldigt dyrt med tanke på byggstandarden i Sverige. Och då måste man väga kostnad mot effektivitet”, menar Erik O. R. Bengtsson som har en civilekonom­utbildning i grunden.

Det finns ytterligare en sak som Erik hemskt gärna hade velat ha på sin nya byggnad:

”Det ideala hade ju varit att ha sol­energi på taket. Men vi känner att tekniken inte riktigt är så långt framme att vi ska ge oss i kast med det. Fast det kanske kommer, i ett företag som vårt får idéerna aldrig tryta”.







Av Christian Persson

