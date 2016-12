Start

ABS-system för ökad säkerhet

Author: Madelene | Posted: | Views: Säkrare, effektivare och skonsammare mot jorden. Det är anledningen till att New Holland utvecklat låsningsfria bromsar, ABS, till traktorer.

Bromsarna på en traktor har flera funktioner. Förutom att de ska stoppa fordonet på ett säkert sätt, vid exempelvis transport, ska de även fungera som hjälp för att minska vändradien när det svängs. Det innebär att föraren, vid fältarbete, ofta kopplar loss den spärr som vanligtvis förbinder de båda bromspedalerna och som säkerställer bromsverkan på båda hjulen oavsett om föraren träffar en eller båda pedalerna vid en inbromsning. Skulle föraren glömma att koppla ihop pedalerna före vägtransport hem från fältet är risken stor för bromsverkan på endast ett hjul, vilket kan få allvarliga konsekvenser vid kraftig inbromsning i hög fart.



Flera fördelar

Därför har New Holland utvecklat ett nytt system av ABS-bromsar speciellt anpassat för traktorer. På dessa traktorer går det inte att koppla ihop eller isär pedalerna, utan det är en pedal med en liten vinkling på respektive sida. Oavsett hur föraren trampar på bromspedalen bromsas alla fyra hjulen på ett optimalt sätt så fort traktorn körs fortare än 20 km/h. Körs det saktare bromsar höger bakhjul om det trampas på höger sida av pedalen och tvärtom.

För att underlätta på fält finns en automatik som ser till att bromsa allt mer på det bakhjul som går i innersväng när föraren vrider på ratten. Ju större rattutslag ju kraftigare bromsning, oavsett hur hårt det trampas på pedalen.

ABS-funktionen har fördelar såväl i fält som på väg. På väg fungerar det precis som på en bil genom att bromssträckan blir kortare och föraren har full kontroll på fordonet eftersom hjulen aldrig kan låsas.

På fält har de låsningsfria bromsarna den fördelen att det inre hjulet aldrig stannar helt vid styrbromsning. Detta skonar jorden och minskar risken för packningsskador.



Egna konstruktioner

Andra nyheter från New Holland den närmsta tiden blir steglös transmission i såväl T6000- som T5000-serien. I T6000-serien blir det samma transmission som i New Holland T7000 AutoComand, det vill säga den som tillverkas i Antwerpen i Belgien. I T5000-serien blir det den så kallade EasyDrive, som idag finns i den kompakta New Holland Boomer och som består av en variator med en stålkedja. Båda konstruktionerna är CNH:s egna och tillverkas i deras egna fabriker.

Inget av detta kommer troligtvis att vara klart för visning på Agritechnica i november i år, men även där lovar New Holland att ha nyheter.

En av dem blir New Holland T6090. Det är en ännu större traktor i T6000-serien som med sin sexcylindriga commonrailmotor kan ge ända upp till 147 kW (200 hk) med effektstyrning. Största däckdimension är 710 mm på 42 tums fälg.

Nytt på New Hollands tröskor blir en speciell fläkt som kan korrigera fläktverkan när tröskan lutar. Detta för att ge ökad kapacitet utan att öka spillet vid körning i sluttningar.

På de självgående exakthackar­na i FR9000-serien kommer det att finnas en sensor som känner av hur följevagnen fylls samt efter det styr kaströret så att vagnen fylls optimalt samtidigt som båda förarna kan koncentrera sig på körningen framåt. Text och foto: Anders Niléhn

