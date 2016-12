Start

Ny aktör på gödningsmarknaden 31672

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Med öppna prislistor och dessutom lägre pris än många andra i branschen räknar Kuusiniemi Gödning med att ta marknadsandelar i Sverige. Kuusiniemi Gödning är ett ungt företag, ägt av två bröder i Hammerdal i Jämtland. Det är Jan och Lars Kuusiniemi som driver företaget vid sidan av sina ordinarie jobb. Jan har mjölkproduktion med 60 kor och vall. Lars är ekonom inom bland annat lantbruk och med kontor i Upplands Väsby. Att de skulle bli gödningshandlare var mest en slump.

”Jag undersökte möjligheterna att köpa gödning billigare till mitt eget lantbruk och kom då i kontakt med finska Cemagro”, berättar Jan.

Cemagro kunde erbjuda Jan Kuusiniemi rysk gödning till ett fördelaktigt pris. Det ena gav det andra och sedan i somras är Kuusiniemi Gödning Cemagros representant i Sverige. Det innebär att Kuusiniemi Gödning hela tiden har en prislista från Cemagro och den visas öppet på hemsidan, www.godning.se.



Åtta produkter

I dagsläget erbjuder bröderna två rena kväveprodukter, N27 och Urea N46, fyra NPK-produkter varav en med svavel samt två typer av NK-gödning.

”Vi har ett komplett sortiment till vall- och spannmålsodlaren”, säger Jan Kuusiniemi.

Kuusiniemi Gödning har inget eget lager utan förmedlar endast gödning för finska Cemagro i Sverige. Gödning säljs tills man har en full båtlast. De minsta båtarna lastar 3 000 ton och den första båten kommer att anlända Umeå i början på nästa år. Trots att gödningen kommer in i norra Sverige har Kuusiniemi Gödning konkurrenskraftiga priser även i södra Sverige och kan även leverera gödning till Gotland. Företaget räknar med att teckna order till ytterligare en båt och då ska den anlända hamn i södra Sverige.

Garanterar leverans

Det sker inga leveranser i år eftersom man vill avvakta avskaffandet av gödselskatten. Många gödningshandlare är just nu oroliga över hur de ska klara alla leveranser till nästa säsong med tanke på att många lantbrukare avvaktar inköp till följd av gödselmedelsskattens avskaffande, preliminärt den 1 januari 2010. En del firmor levererar därför gödning redan nu mot upprättande av så kallade konsignationsavtal. Kuusiniemi Gödning har inga sådana avtal att erbjuda och räknar inte med några svårigheter att leverera.

”Vi tecknar nu order mot priser utan skatt. Vi levererar och fakturerar efter nyåret. Vi samarbetar med en mycket stor rikstäckande speditör och kommer garanterat att leverera vad vi lovat”, säger Jan Kuusiniemi.

Han vill inte jämföra sina priser mot andra leverantörer av gödning, men konstaterar att det ännu inte finns någon kund som blivit besviken på deras priser. Enligt Jan Kuusiniemi finns det flera anledningar till att de kan hålla lägre priser än många andra i branschen.

”Det säger sig ju självt att stora företag med stor administrativ organisation måste lägga på mer på priset än vad vi två måste göra i Kuusiniemi Gödning”.



Konsignationsavtal För att komma igång med gödningsförsäljningen och även kunna leverera ut gödning under 2009, i väntan på att gödningsskatten preliminärt avskaffas den 1 januari, har branschen tagit fram ett så kallat konsignationsavtal. Det innebär att lantbrukaren köper gödningen redan i år och får den levererad till sin gård. På pappret är det dock handelsledet som äger gödningen och lantbrukarens anläggning används så att säga som lager. Fakturering av gödningen sker först nästa år. Det finns en brasklapp med konsignationsavtalen. Även om alla jurister verkar överens om att det fungerar är systemet aldrig prövat i domstol. Trögt i Sverige

Jan Kuusiniemi kan inte uttala sig om vad som händer med gödningspriserna framöver. Efterfrågan i Europa är inte stor just nu och anledningen till det är att många har spannmål i de lagerlokaler som nu egentligen ska användas till gödning. Asien är den enda marknad där efterfrågan just nu är stor. Priset på ammoniak har stigit från bottennoteringen 170 dollar per ton till 290 dollar per ton och där ligger priset just nu stilla. För svensk del har den noteringen mindre betydelse. Den svenska marknaden är trög och priset på ammoniak har fallit brant förut utan att de enskilda kvävegödselmedlen blivit billigare i handeln. Med fler aktörer på den svenska marknaden kan det dock bli ändring på det, menar Jan Kuusiniemi.



Avvakta beställning

Den låga räntan innebär ingen större press uppåt för gödningspriserna. Logistiken är i så fall en större faktor för kommande prisökningar. Handeln vill naturligtvis komma igång med leveranser. På något sätt vill man med största säkerhet premiera dem som bestämmer sig i tid och inte väntar till veckorna före vårbruket med sin gödningsbeställning.

En idé är att köpa det som ska användas tidigt i vårbruket i god tid inför säsongen 2010 och kanske vänta med att beställa den gödning som ska användas senare under säsongen. Det kan vara rätt strategi även om man ska handla av Kuusiniemi Gödning.

”Vi har fått besked från finska Cemagro att vi kan sälja till dagens pris fram till den 1 december, men sedan vet vi inte. Det kan komma en prishöjning”, konstaterar Jan Kuusiniemi. Liten organisation

Målet för deras verksamhet stannar inte vid två båtlaster á 3 000 ton gödning.

”Jag kan inte säga exakt hur mycket gödning vi ska sälja i år. Men det ska bli en hel del”, säger Jan Kuusiniemi.

Enligt Jordbruksverkets statistik såldes det 283 565 ton gödning i Sverige år 2007. Fördelat på den totala åkerarealen, 2 647 968 hektar, innebär det endast 107 kilo per hektar. Men i den arealen är även träda och ekologisk produktion inräknad. Gödningsförsäljningen har därefter sjunkit både 2008 och 2009 varför Kuusiniemi Gödning mycket väl kan knipa åt sig upp mot fem procent av den totala svenska gödningsmarknaden redan vid tre till fyra båtlaster per år.

Kuusiniemi Gödning kommer inte heller att stanna vid de målen, utan en kväveprodukt innehållande svavel är på gång. När den är aktuell är i dagsläget inte klart.

”Vi lovar inget förrän vi med säkerhet vet”, säger Jan Kuusiniemi.

Men företaget ska inte växa vidare med mer personal. På frågan om det kan vara aktuellt med en representant även i södra Sverige låter Jan Kuusiniemi meddela att det inte behövs. Att den lilla organisationen är deras styrka i prissättningen har Kuusiniemi Gödning tydligen slagit fast. Av Anders Niléhn

