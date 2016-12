Start

Nyetablering svår inom nötkötts- produktion 32597

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Nötköttsproduktion är svårt i Sverige. Den styrs av betestillgången och är fastlåst av politiska system.

De enda som kan bedriva lönsam nötköttsproduktion med am- eller dikor är de som redan är igång. Att få lönsamhet i en nystartad produktion är mycket svårt. Det säger Stefan Gustavsson, ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet i Kristianstad.

Han syftar på stöden för betesmarker, dels gårdsstöden och dels miljöstöden. Grundbeloppet för betesmark i gårdsstödet är cirka 1 100 kronor per hektar. Till det kommer tilläggsbelopp baserat på de tidigare djurstöden brukaren erhöll före år 2005 och som nu är för-delat på gårdsstödet. Utöver detta utgår för betesmark miljöstöd på minst 1 100 kronor och för särskilt skyddsvärda marker ytterligare 2 500 kronor. Totalt kan det innebära upp mot 4 000 kronor per hektar för den etablerade producenten.

”Detta håller givetvis liv i gamla besättningar men försvårar för rationalisering och nyetablering”, säger Stefan Gustavsson.



Ingen logik

För två år sedan fick han i uppdrag att

ta fram kalkyler som visade på lönsamhet i att bygga för nötköttsproduktion.

”Men det misslyckades. Jag fick inte fram några lönsamma kalkyler såvida man inte har tillgång till ny betesmark till en kostnad väsentligt under stödnivån så att marken betalar för att kon sköter arealen”, konstaterar han.

Enligt Stefan Gustavsson är nötköttsproduktion en biproduktion till två andra produktionsgrenar, nämligen mjölkproduktion och miljövård.

”Hur det ska bli fler dikor med dagens politik och marknadspriser begriper inte jag. Det finns inga incitament för det”.

Han menar att politikerna har konserverat nötköttsproduktionen. Den som får ihop sin kalkyl tack vare stöden på betesmarker med exempelvis 40 kor kan inte utöka till 80 även om betet räcker till. Då måste det till mer betesmark och att minst 1 000 kronor, gärna mer, av dessa arealstöd går till djurägaren. Stelt system

Med det nya förslaget att ta bort handjurspremierna år 2012 blir systemet än mer statiskt. Då slås även dessa stöd ut på företagets gårdsstöd. Underlaget för hur stort stöd varje gård får grundar sig på antalet handjur som lämnas till slakt under perioden 1 oktober 2009 till 31 december 2011. Detta har medfört att priserna på tjurkalvar stigit väsentligt eftersom producenterna vill få iväg så många djur som möjligt till slakt under perioden.

Dagens handjurspremie om 1 400 kronor motsvarar cirka fyra kronor per kg vid slakt. Eftersom hälften av slaktdjuren är hondjur borde priset teoretiskt gå upp två kronor per kg år 2010, enligt Stefan Gustavssons beräkningar.

”Som renodlad tjurproducent innebär det att man tappar två kronor per kg vilket i sin tur innebär att priset på en mjölkrastjurkalv faller nära nog ner till noll”.



Lättast för stora besättningar

Att föda upp mjölkrastjurar kan bli tufft efter 2012. Det byggs trots allt en del för nötköttsproduktion runt om i landet, men enligt Stefan Gustavsson är det i huvudsak befintliga besättningar som vill rationalisera och som har tillgång till mer betesmark i närheten. Han anser att det är stora rationella besättningar med ranchdrift och som även föder upp tjurarna till slakt som klarar sig bäst. För lägsta kostnader ska tjurarna vara i stall med liggbås eller spalt. Djupströ är för kostsamt i tjuruppfödning. Däremot är det ett bättre alternativ för dikor. Text och foto: Anders Niléhn

