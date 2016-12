Start

Godhet som hotar det svenska produktionsjordbruket

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Möjligen är det ett arv från Olof Palmes dagar att LRF ständigt är berett att rädda världen. Det må gälla hur Brasilien handskas med bekämpningsmedel till hur sju miljarder människor på jordklotet skall få mat och energi för dagen. Ambitionen är givetvis vacker och ställer inte till med någon större skada, utom möjligen att under tiden som LRF räddar världen från verkliga och tänkta katastrofer så försvinner det svenska produktionsjordbruket.

Inom medievärlden är det ett väl känt faktum att det i lokaltidningen är mycket enklare att skriva en dräpande ledare om tillståndet i något land på andra sidan jordklotet än att behandla ett kontroversiellt ämne från den egna kommunen.

Inom LRF är det i motsvarande grad givetvis enklare att ägna sig åt de stora globala frågorna hellre än att exempelvis ta obehagliga strider med djurrättsaktivister och miljöpartister.



Konsumenter blivit kunder

Det är alltid enklare att hålla med dem som kritiserar lantbruket än att sätta dem på plats. Som ett mantra upprepas ständigt att vill konsumenterna ha det på det ena eller andra viset så skall de naturligtvis få det. Den frågan är givetvis retorisk och alla vet lika självklart svaret på förhand. Alla vet numera att beteckningen konsumenter tillhör den tid som var samtida med Olof Palmes regeringar. I en reglerad ekonomi finns det konsumenter. I en marknadsekonomi som den som är rådande idag finns det bara kunder. I en reglerad socialistisk ekonomi går det att styra med politiska beslut medan styrningen i en marknadsekonomi sker via de val som kunderna gör.

Svaret på vad kunderna vill ha finns tillgängligt timme för timme i de stora dagligvarukedjornas ekonomisystem. Där registreras i realtid vad kunderna väljer att köpa och vad de inte vill ha. Ingen behöver därvidlag leva i okunnighet. Besked ges minut för minut. Med dagens öppettider sker det dessutom mer eller mindre dygnet runt.



Hopp om förändring

Dagens kunder bryr sig inte och begriper heller inte vad som är plus och minus med exempelvis Kravodlat eller GMO-fritt. Däremot vet man att det är politiskt korrekt att tycka att det är bra med Kravodlat och att det är säkert med GMO-fritt. Det politiskt korrekta har i sin tur etablerats av en liten klick högljudda aktivister inom de rörelser som älskar att tala om för alla andra hur de skall leva och agera. Den rödgröna rörelsens har sina oberörbara profeter precis som vilken religion som helst.

Inom LRF sker i år stora förändringar. Styrelsen blir helt jämställd med sex män och sex kvinnor och chefskadern i Stockholm är kraftigt förändrad. De nya konstellationerna i styrelsen och på chefsnivå bör i varje fall teoretiskt sett borga för att LRF prioriterar ned det globala hjälparbetet till förmån för insatser för det svenska produktionsjordbruket. Det är hög tid och lyckas inte LRF med sin huvuduppgift kan organisationen vid decenniets slut med fördel fusioneras med Röda Korset eller Naturskyddsföreningen.

