Så ser experterna på spannmålsåret 2010 31267

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Fortfarande ligger snön envist kvar på åkrarna i stora delar av landet och många spannmålsodlare avvaktar med viss oro hur kylan har påverkat grödan. Spannmålsåret 2010 har inletts med bottenlåga prisnivåer och frågan är om dessa kommer att stå sig eller om vi kommer att få se en vändning. Lantbrukets Affärer lät tre branschexperter svara på frågan: Vad tror du om spannmålsåret 2010. ”Ännu vet vi inte vad vädret har ställt till med under vintern” Johan Karlzén, ordförande

Skånes Spannmålsodlare, Rydsgårds gods



Utan att låta alltför gnällig så känns detta som ett av de sämsta åren som vi stått inför någonsin. De ersättningar som betalas just nu täcker inte produktionskostnaderna, men det är marknadens sätt att tala om att det finns för mycket spannmål just nu.

Men samtidigt vet vi att det kan vända snabbt. Ännu vet vi inte vad vädret har ställt till med under vintern och blir det stora frostskador kan priset komma att stiga. Som det ser ut just nu verkar även övriga Europa ligga lite sent med sådden och om alla blir sena får vi kanske lite högre priser generellt.

För vår egen del är ännu omkring 50 procent av grödan kvar under snön så vi avvaktar just nu och ser vad som händer vädermässigt de närmsta veckorna. Först därefter vet vi vad som finns kvar på fälten. Med rådande prisläge är vi inte särskilt benägna att så in fält som vintrat ut utan det får bli det som blir. Det ser inte jätte­ljust ut just nu, men som sagt så kan det vända snabbt. Det har det gjort förr”. ”Just nu är det verkligen köparens marknad” Kenneth Normark,

vd Söderslätts Spann-målsgrupp, Alnarp



Ja, gudarna ska veta att det inte är lätt att sia in i framtiden. Men som det ser ut nu så kan det bara bli bättre framöver. Just nu är det verkligen köparens marknad och anledningen är att det för närvarande finns för mycket av det mesta.

Av korn har det redan gått in miljontals ton till de europeiska interventionslagren. Av vete finns det så det räcker till alla och det verkar som om det är på väg att läggas i interventionslager även här.

Samtidigt går efterfrågan på spannmål hela tiden upp. I snitt har efterfrågan i världen ökat med omkring 23 miljoner ton per år under de senaste 35 åren och det är en siffra som accelererar. Med en stärkt världsekonomi tror jag att vi kan räkna med att efterfrågan kommer att öka med över 30 miljoner ton i år jämfört med förra året.

2008- och 2009- års världsskördar blev båda ”all-time-high” och ska man se på oddsen för att 2010 ska bli det tredje rekordåret på rad så är de inte särskilt höga. Om årets skördar blir mer i nivå med ett normalt femårssnitt kan marknaden kanske tappa omkring 100 miljoner ton. Då blir det åter en viss nervositet på marknaden, som kan ge fart på priserna”. ”En fortsatt tuff period för vetet” Mats Eriksson,

vd BM Agri AB, Alingsås



Efter den här kalla vintern, när det fortfarande i mitten av mars ligger halvmeterdjup snö i mellersta Sverige, ser det ut att bli ett relativt sent vårbruk. Hur övervintringen blir vet vi inte ännu. Vad vi kunnat se än så länge i södra delen av landet ser det bra ut, men vi har en känslig period framför oss nu när snön försvinner.

På marknadssidan ser jag en fortsatt tuff period för vetet. I Europa har stora arealer såtts och det ser ut att bli ett stort överskott, vilket pressar ner priserna. I USA ser vi en minskad areal vete, men jag tror inte att det hjälper oss i Sverige i det här fallet. Förhoppningsvis ökar förbrukningen av vete under året och ger chans till bättre priser under nästa säsong.

För maltkornet ser det också tufft ut. Bryggerierna har redan gjort sina inköp för 2010 och det är i princip bara missväxt nere i Europa som skulle kunna dra upp priserna på den svenska varan.

För oljeväxterna ser det lite ljusare ut. Här styr priset på råolja och soja hur utvecklingen blir. Visserligen finns här också en stor prispress och det är osäkert vart råoljepriset kommer att ta vägen. Hur stora arealer soja som kommer att sås vet vi inte i nuläget. Men eftersom det inte finns så stora lager av soja så kan en lägre skörd snabbt ge ett bättre oljepris här hemma, både för raps och lin”. Av Kristin Fridholm

