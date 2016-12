Start

Lyckad start för småmejerierna 32735

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: De nystartade mejerierna står bara för knappt två procent av den totala mjölkinvägningen, men har ändå fått en stor uppmärksamhet. De har visat att det är möjligt för bönder ”att starta eget” och har också bidragit starkt till att driva upp intresset och priset på mjölken. Mjölk är inte längre bara mjölk.



Så här långt ser det ut att gå bra för de nystartade småmejerierna. Försäljningen ökar och de klarar också av att ta mellan en och två kronor mer betalt i butik än vad de etablerade mejerierna kan.

”Det är positivt för oss alla. Det väcker intresset för mjölk både hos konsumenterna och handeln och lyfter dessutom prisbilden”, säger Thomas Andersson, vd på Falköpings Mejeri.

Och det är en åsikt han delar med många. Trängsel i hyllan är heller inte något han oroar sig för.

”Vi ser hellre småmejerierna där än att vi ska tampas med Arla. I många fall handlar deras sortiment om ett rent komplement och för att lyckas på marknaden måste de hitta sina nya nischer”, säger han.



Turbulens på gott och ont

Flera av de nya mejeriföretagen lyckas också betala ut ett högre avräkningspris, men inte alla. Än så länge är det heller ingen verksamhet där man skär guld med täljkniv, det förstår man av samtalen. Samtidigt ska man komma ihåg att flera av företagen är relativt nystartade.

”Vi säljer betydligt mer än förväntat, men lönsamheten är tuffare än jag trodde. Turbulensen skakar om mejerimarknaden och det är bra för bonden att det finns konkurrens om råvaran, men det påverkar även oss negativt när de spöar varandra. Idag skulle jag akta mig för att starta eget”, säger Patrik Evertsson på Emåmejeriet.

Mejeriet är också det enda av nystartarna som står på helt egna ben. Wapnö, Hjordnära och Östgötamjölk har produktionssamarbete med Skånemejerier. Skånemejerier är också ägare i Hjord-nära medan Wapnö är medlem i Skåne-mejerier. Sju Gårdar processar sin mjölk hos Gefleorten och har ett gemensamt handelsbolag där även Milko ingår.



Lokal mjölk

”Lokalt” och ”nära” är begreppen som säljer och i vissa fall, som hos Sju Gårdar och Hjordnära Mejeri, även i kombination med ekologiskt. Allt fler av de etablerade mejerierna hoppar nu på lokaltåget. Milko var först ut med sin landskapsmjölk och Skånemejerier lanserar mjölk från Finnveden, Kronoberg och Blekinge. Arla har kommit med lokal mjölk för Västkusten, Gotland, Mälardalen och nu även skånsk mjölk. Till och med Gefleorten har börjat sälja Upplandsmjölk.

”Det är som vanligt inom lantbruket. När någon kommer på en bra idé så springer alla åt det hållet och sen dumpar vi marknaden för varandra”, konstaterar Patrik Evertsson på Emåmejeriet.

Lennart E Bengtsson hör till veteranerna och hans Wapnö har funnits i tolv år. Det är något han är tacksam för idag eftersom han vet att detta inte är en bransch där det är lätt att tjäna pengar.

”Mejerikooperationen har byggt upp starka varumärken och risken är att dessa försvagas när du får fler småmejerier, precis som har hänt inom slakten”, säger han.

Efter ett starkt 2009 investerade han nu fyra miljoner kronor i en ny linje i dotterbolaget Västmjölk som ska köpa in mjölk från bönder i Halland, Småland och Skåne.

”Vi ser Västmjölk som vår framtida tillväxt eftersom vi inte kan växa mer inom Wapnö då vi har nått gränsen för antalet kor”, säger Lennart E Bengtsson.



Större inflytande

Bättre betalt, men också ett ökat inflytande och en önskan om att komma närmare marknaden, har varit de stora drivkrafterna för de nya mejeriföretagen.

”Vår tradingverksamhet har bidragit till att bryta den monopolism på den svenska mejerimarknaden som vi var så missnöjda med. Nu tänker vi börja köpa in mjölk även från andra mjölkbönder som står på kö till oss”, säger Anders

Birgersson på Östgöta Mjölk.

Mer inflytande är också en viktig förklaring till att mjölkproducenter från främst Arla nu står på kö för att bli medlemmar hos mindre mejerier som Falköping, Gefleorten och Skånemejerier.

”En väldigt stor majoritet av de som inte hörs i debatten har också gett upp tanken på att de ska ha något inflytande i sitt mejeri. Merparten uppfattar sig som leverantörer och beter sig därefter”, säger Thomas Berglund på Hjordnära Mejeri.

Fler nya mejerier kommer vi säkert också att få se, men för närvarande verkar det inte troligt att det blir någon större rusch. För som en person inom branschen uttrycker det: ”Inte alla bönder vill stå i butik och sälja sin mjölk själv”. 2008

MKG 2008*)

MKG 2008

ANDEL I % 2009

MKG 2009

ANDEL I % Arla Foods Sverige 1942,8 1937,4 65,0 1894,7 64,8 Skånemejerier 362,8 361,8 12,1 353,2 12,1 Milko 310,7 309,8 10,4 292,4 10,0 Norrmejerier 187,3 186,8 6,3 191,9 6,6 Gefle 36,9 36,8 1,2 36,4 1,2 Falköping 83,4 83,2 2,8 88,7 3,0 Gäsene 18,5 18,4 0,6 18,3 0,6 Övriga Mejerier 44,3 44,3 1,5 50,2 1,7 Summa 2986,7 2978,5 100,0 2925,8 100,0 Av Sven-Olov Lööv

och Ann-Helen Meyer von Bremen

