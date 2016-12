Lokal mjölk ett konkurrensverktyg

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Sortimentet av dryckesmjölk växer snabbt. Aktörerna blir fler och de stora mejerierna gör vad de kan för att ge mjölken en lokal eller regional prägel. Men vad som driver utvecklingen är inte helt enkelt att få grepp om. Tjäna mer pengar är en given drivkraft, liksom att tillgodose konsumentkrav på ursprung och spårbarhet. Men det lokala stuket har också blivit ett offensivt vapen i mejeriernas inbördes konkurrens. I årtionden satsade mejerierna på en stordrift som gjorde mjölken till en råvara ungefär lika anonym som bensin. Nu har kursen lagts om helt. Dryckesmjölken ska komma från ”någonstans nära dig” och bönderna lyfts fram i marknadsföringen. Allt för att konsumenten ska förmås betala en eller annan krona mer för sin mjölkliter, eller för att mejerierna vill öka sina marknadsandelar.

Pionjärerna i den utvecklingen har varit den handfull småmejerier som växte fram för några år sedan. Dessa visade i handling att det faktiskt går att ta mer betalt för mjölk som kommer ”från trakten” och kan kopplas till enskilda gårdar. Att konsumenternas krav på spårbarhet har varit en av de viktigaste drivkrafterna bakom bulkmjölkens hädanfärd är de aktörer som Lantbrukets Affärer Mjölk talat med överens om.



Rejält tillskott

Milkos ”handslag” i höstas speedade också upp takten i mjölkens regionalisering. Handslaget innebar att handeln gick med på att lägga en för mjölkbönderna öronmärkt krona ovanpå det ordinarie mjölkpriset för den så kallade landskapsmjölken. Lite elakt kan dock landskapsmjölken beskrivas som en halvmesyr. Värmland och Dalarna fick förvisso sin egen mjölk från mejerierna i Karlstad och Grådö, men de fyra nordliga landskapen fick på grund av föreningens mejeristruktur samsas om en gemensam bytta i Sundsvall.

”Sedan starten har landskapsmjölken gett Milko ett tillskott på 70–80 miljoner kronor. Det visar att konsumenterna är beredda att betala för att få veta varifrån mjölken kommer. Till hösten går vi vidare och lanserar ekologisk landskapsmjölk”, säger Milkos vd Göran Henriksson.

Göran Henriksson tillstår att mjölk från fyra landskap kanske inte är tillräckligt för att tillgodose kravet på ursprung. Men snart kan åtminstone ett av landskapen, Ångermanland, räkna med att få sin egen mjölk.



Krig om konsumenter

Att just Ångermanland, ett landskap där Norrmejerier lockat över ett flertal Milkomedlemmar, får sin egen mjölk är en händelse som ser ut som en tanke. Svensk mjölk har en klar tendens att bli mer särpräglad så snart den kommer från trakter som mejeriföreningarna krigar om. Tydligast syns detta i gränstrakten mellan Arla och Skåne­mejerier. Vecka 22 släpper Skånemejerier Blekinge-, Kronobergs- och Finnvedenmjölk. Som ett brev på posten kommer Arla Foods samtidigt med en Skånemjölk och en Gårdens mjölk från leverantörer i Blekinge och Kronoberg. Den sistnämnda får ett butikspris runt nio kronor litern medan Skånemjölken kommer att säljas för samma pris som den Arlamjölk som redan finns i skånska mejeridiskar.

”Förklaringen är att Skånemjölken ersätter vårt bassortiment i Skåne medan däremot Gårdens mjölk är en helt ny produkt”, säger Christer Åberg, vd för Arla Foods Sverige.

Skånemejeriers sydsmåländska mjölk kommer att säljas till ett butikspris två kronor högre än föreningens skånska. Prisskillnaden till Arla blir hela tre kronor. De 27 nya leverantörer som redan gått över till eller står med en fot i Skåne får dock samma avräkningspris som resten av Skånemejeriers medlemmar.

”Vi tycker att det är bra att Arla Foods diversifierar sitt sortiment. Men det är illa att de inte också tar bättre betalt. Billigt och premium är en kombination som inte funkar”, säger Skånemejeriers vd Björn Sederblad.



Ökad tydlighet

Totalt handlar Skånemejeriers satsning om cirka tre miljoner kilo mjölk. Det är en rätt blygsam volym sett i förhållande till de stora investeringar företaget gjort i sina mejerier. Men Björn Sederblad understryker att de lokala mjölksorterna också förväntas fylla en annan funktion, nämligen som dörröppnare för företagets övriga sortiment.

För Arlas del är arbetet med att ge mjölken en tydligare identitet en del av strategin att ge medlemmarna en tydligare koppling till den svenska hemmamarknaden. Annonskampanjen ”Jag är Arla” är ett annat uttryck för samma strategi.

”Vi kan aldrig bli världsmästare på det superlokala. Men vi måste bli tydligare med ursprungsmärkning. Vi måste också föra fram att vi är mycket mer lokala än vad många konsumenter tror och det faktum att all dryckesmjölk vi säljer har ett svenskt ursprung”, säger Christer Åberg.

Arla har också brutit isen för ett samarbete med nya aktörer i och med att företaget låter Emåmejerier legotillverka de nya mjölkmärkena i Sydsverige.

Vore det mer optimalt om ni lade över den uppgiften på Skånemejerier?

”Det alternativet har vi inte utvärderat”, säger Christer Åberg och skrattar.

