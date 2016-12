Start

Ny teknik ger minskad bränsleförbrukning 30068

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Fendt förbättrar lantbrukarnas ekonomi med två sätt som båda sänker traktorns bränsleförbrukning. Agco, som tillverkar Fendt-traktorerna, har valt SCR-tekniken i sina traktorer över 129 kW (175 hk) och kommer nu med en helt ny serie traktorer bland de allra största. Det är fem modeller i Fendt 900 Vario med motorer från Deutz. De nya motorerna har 7,8 liters cylindervolym och AdBlue-tank samt katalysator för att klara avgaskrav steg IIIB. Jämfört med de tidigare motorerna i 900-serien minskar SCR-tekniken bränsleförbrukningen med tio till femton procent. Detta medför en stor kostnadsbesparing för lantbrukaren eftersom den tillsatta urealösningen, AdBlue, endast kostar fem kronor per liter och det går åt fem till sju procent urealösning i förhållande till dieselförbrukningen.

Det andra sättet att spara energi är att alltid ha rätt lufttryck i däcken. När en traktor kör på vägen är 1,6 bar lagom, men när den kör på åkern ska det helst inte vara mer än 0,8 bar i däcken. Tester har visat att genom att sänka lufttrycket från 1,6 till 0,8 bar sänks bränsleförbrukningen med hela 20 procent, samtidigt som den skadliga markpackningen minskar.

Ändrar lufttrycket

Givetvis går det att själv ändra luft­trycket med hjälp av en stationär kompressor, eller släppa ut luft genom att skruva av ventilen, men detta ­fungerar inte om man kör ömsom på vägen ömsom på åkern. Agco har därför tagit fram ett system som de kallar VarioGrip. Det är ett automatiskt system där föraren enkelt ställer in två förval av lufttryck och endast genom en knapptryckning får traktorn att själv ändra lufttryck upp och ner i alla fyra däcken. Systemet arbetar med kompressor,­ ­tryckluftsledningar ut till hjulen och svivlar för att kunna nå de roterande hjulen samt trycksensorer i alla fyra ­hjulen. Systemet är bra för maskin­stationer som kör långa transporter på väg fram till åkern, men även för dem som kör flytgödsel och andra liknande­ arbeten där det sker en stor mängd transport på väg.



Baklastare

Agco påbörjade nyligen ett ­samarbete med elektronikföretaget Topcon. De tillverkar bland annat autostyrning med GPS och nu går det att få deras system installerat i en fabriksny Fendt. På så vis manövrerar man autostyrningen direkt i Fendts Varioterminal och man slipper ytterligare monitorer i hytten. I den nya Varioterminalen kan föraren välja mellan en, två, tre eller fyra bildrutor. På så sätt går det samtidigt att till exempel ha en bild för traktorns inställningar och värde, en för auto­styrningen och en för redskapet. I en terminal med enbart en bildvisning i taget måste ­föraren hela tiden växla meny, vilket kan vara svårt under körning.

En sak som rör säkerheten på Fendt är att de nu erbjuder vissa modeller med låsningsfria bromsar, ABS. Sådana ­system har redan 2009 visats upp av andra traktortillverkare, men på Fendt finns det nu som en option.

Ett nytt intressant tillbehör till Fendts traktorer är nya Cargo R. Det är en ­lastare som monteras bak på traktorn och därmed erbjuder en stor mängd fördelar. Först och främst lyfter den högre än en lastare i fronten på traktorn, samtidigt som man kommer närmare exempel­vis en vagn eftersom det inte finns någon motorhuv i vägen. På samma sätt blir sikten bättre över lastarens redskap. Cargo R kräver dock att traktorn har vändbar förarplats, något som finns på Fendt 800 och uppåt.



Framtidstro

Fendt är en viktig del i Agco-­koncernen och ett av fyra varumärken. De ­mindre Fendt-traktorerna har Agcos egna ­motorer, Agco Sisu Power men i de ­större sitter det motorer från Deutz.

”Vi ska fördubbla produktionen av motorer i vår fabrik i Finland”, säger ­Martin Richenhagen, koncernchef på Agco.

Därmed kan man räkna med att allt fler Agco-maskiner får motorer från Agco Sisu Power. Traktorproduktionen i Fendts fabrik i tyska Marktoberdorf minskade under 2009 som en följd av den allmänna nedgången på marknaden. Fendt startade år 2010 försiktigt, men nu känner företaget av en stor efter­frågan igen. Eftersom produktionen var förhållande­vis liten under det första halvåret kommer inte 2010 års produktionssiffror upp i 2008 års nivå, men väl till 2007 års nivå som även det var ett bra år.

Fendt har byggt ut fabriken i Marktoberdorf och den första etappen är redan klar. Det blev en liten förskjutning i investeringsplanen, till följd av den allmänna konjunkturen, men nu drar företaget igång igen och investerar ytterligare 100 miljoner euro i anläggningen. När detta är klart, enligt planen år 2012, kan produktionen av Fendt-traktorer öka från 15 000, som nu är max, till 25 000 traktorer per år. FENDT 900 VARIO Modell 924

927

930

933

936

939

Effekt kW (hk)

189 (258)

202 (275)

244 (305)

245 (333)

269 (366)

291 (396)

Vridmoment 1 049

1 116

1 234

1 326

1 498

1 547

Hydr. l/m

216 216 216 216 216 216 Vikt, kg

10 700

10 760

10 760

10 760

10 830

10 830

3-Punkt 11 800

11 800

11 800

11 800

11 800

11 800

Av Anders Niléhn

