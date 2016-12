Start

Optimal mullhalt lönsam 29146

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Uppgifter om stagnerande skördar och jordbrukets långsiktiga försörjningsförmåga har satt sökarljuset på frågor kring bördighet och tillståndet i våra odlingsjordar. Göte Bertilsson har tagit ett samlat grepp om frågan. Specialiseringen i jordbruket med frikoppling mellan djurproduktion och växtodling har skapat ökade skillnader mellan de lantbrukare som har och de som inte har stigande mullhalter. Markstruktur­frågorna har också börjat bli mer påtagliga, efter några regniga somrar och med hyfsade växtodlingsintäkter under 2007 och 2008 sköljde en dikningsvåg över landet.

”Vi har aldrig haft så mycket tal om kortsiktighet som idag, samtidigt som vi har börjat ett samtal om mer långsiktiga tankar och strömningar”, säger Göte Bertilsson, tidigare chefsagronom på dåvarande Supra, numera företagsam pensionär med det egna företaget ­Greengard.



Växtföljd och mullhalt

Samtalsklimatet när det gäller mark­frågor har blivit mer gynnsamt och få personer har gått så på djupet med ­frågan om mullhalter som Göte.

”Det började egentligen med att jag fick impulser från två håll, dels när Göran Olsson, dåvarande ordförande i Odling i Balans fick mig att tänka på mullhalt, dels när frågan om växtföljder kom upp i KSLA. När jag började göra lite efterforskningar visade det sig finnas gott om resultat från försök från flera håll, både i Sverige och från våra grannländer”.

Göte började med växtföljderna.

”Det jag trodde var en massa skiljda resultat visade sig stämma överens ganska väl. Det gick att samla kunskaper som höll samman och verkade beskriva ett verkligt grundläggande samband. När jag satte in de olika resultaten i en beräkningsmodell kom även mullhalten med som en gemensam faktor”.

Göte menar att forskarnas uppdelning i olika ämnesområden låst in kunskap och gjort det svårare att se sambanden.

”Där spelar de fria mötesplatserna som KSLA och Odling i Balans kan erbjuda en viktig roll genom att tillåta ett friare tänkande, något som jag som pensionär också har förmånen att tillåta mig”.



Sjunkande trend

Med beräkningarna var det lätt för Göte att se de tydliga skillnaderna ­mellan växtföljder på gårdar med och utan djur. På djurgårdarna medför foder­grödor och god tillgång till stallgödsel att kol­förrådet i marken ökar, medan de spannmålsdominerade växtföljderna tärde på mullkapitalet.

”Det växte fram ett mönster med ett tröskelvärde på två procent kol, motsvarande en mullhalt på 3,4 procent. Under det värdet har man fördel av att höja mullhalten”.

”Vad gör en växtodlare utan tillgång till stallgödsel och avsättning för vallen? Då kom mellangrödorna in, som innebar möjlighet att binda kväve och bygga upp organiskt material i matjorden utan att behöva avstå från en avsalugröda. Det visade sig även att mellangrödan gav ett ekonomiskt plus på längre sikt”.

Götes sammanställning av kunskapen till en ny modell har inte gått helt spårlöst förbi. Hans beräkningsmodell används sedan något år tillbaka som en modul i Greppa näringen och han har presenterat sina resultat på seminarier och även någon enstaka vetenskaplig workshop.



Tankar på pränt

Men traditionell vetenskaplig publicering har inte lockat Göte, inte i det här sammanhanget i alla fall.

”För att publicera i vetenskapliga tidsskrifter så måste ämnet delas upp i småbitar och då blir det i det närmaste meningslöst”.

Arbetet med bördighets- och hållbarhetsfrågorna fick också Göte att fundera mer kring jordbruket i allmänhet och de övergripande försörjningsfrågorna.

”Det som triggade mina funderingar var när man beslutade ta bort gödselmedelsskatten. Även om jag från början var emot den hade den visat på möjligheter att via gödslingsrekommendationer förbättra effektiviteten i växtodlingen och samtidigt få positiva miljöeffekter”.

”Då föddes tanken på att skriva en bok om mina funderingar och slutsatser att det går att skapa en hållbar växtodling genom att optimera insatserna med utgångspunkt från biologin och marken”.

Så i höstas började Göte skriva och i januari var ett första manus klart.

”I arbetet med boken har jag sett att det finns betydande möjligheter att förbättra systemet. Under tiden har jag gjort en del fältstudier, bland annat hos en grupp lantbrukare på Lundaslätten. Ur växtnäringssynpunkt fungerar växtodlingen idag väl, jag kunde inte konstatera något kväveöverskott på de 20 gårdar jag gick igenom”.

Med hjälp av mellangrödor kan upp till 25 procent av kväveläckaget fångas upp och återcirkuleras.



Marknadsekonomi med stöd

”För att uppnå förbättringarna måste vi förlita oss på marknadsekonomin och lantbrukarna behöver ekonomiska incitament. Det saknas om gödseln är för billig, samtidigt som ökade skatter och avgifter riskerar att snedvrida konkurrensen om man inte skapar någon form av kompensation”.

När det gäller mullhalt och bördighet menar Göte att den ekonomiska drivkraften finns eftersom den ekonomiska kalkylen sett över en växtföljd är positiv.

”När det inte finns någon egentlig nackdel, inte ens ekonomiskt, så är frågan varför vi inte ska ta vara på möjligheten. För en växtodlare idag handlar det om att bygga en strategi för att hamna på den nivå som är långsiktigt hållbar”.



Bördigheten

”Kunskapen finns men eftersom vi inte har kunnat sätta kronor och ören på bördigheten så har vi bortsett från den i styrningen av våra företag. Med siffrorna på bordet kan vi också konstatera att det egentligen inte är någon kris med mullhalten idag. Min uppfattning är att vi är bättre på att hushålla med mullen än vad vi var för 15–20 år sedan”.

”Vi är inte på väg mot en katastrof, tvärtom, men det betyder inte att vi ska avstå från att fortsätta att anpassa och optimera växtodlingen. Det roliga är att det också är ekonomiskt lönsamt och att miljö och ekonomi, som så ofta förr, går hand i hand. Ett produktivt jordbruk med mellangrödor ger också utrymme för bioenergi ifrån skörderester och ett nettobidrag av energi till samhället”, avslutar Göte. Av Lennart Wikström

