God prognos för nästa spannmålsår 30155

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Den ekonomiska grunden för nästa års spannmålsodling har kunnat fastslås sedan länge. Med de priser som gällde när denna tidning gick i tryck såg det bra ut ekonomiskt. Med möjlighet att teckna ett fast pris på spannmålen för leverans i säsongen 2011 kan vi redan nu konstatera att nästa år blir gynnsamt ekonomiskt. Förutsättningen är att det inte blir något oförutsett problem som står utanför lantbrukarens kontroll, som exempelvis vädret, samt att man tar tillfället i akt och säkrar alla priser, både vad gäller inköp och försäljning.

Idag går det att teckna ett fast pris på vete till 1,84 kronor per kg för leverans hösten 2011. Om priset är bra eller dåligt i förhållande till det pris som gäller mitt i skörd nästa år är idag omöjligt att säga. Det man däremot vet är att priset 1:84 kronor per kg för vete är en nivå som de flesta lantbrukare kan producera för och dessutom till en vettig nivå lönsamhetsmässigt.



Många väntar

Lantbrukets Affärer har gjort en produktionskalkyl för höstvete för 2011 med Hushållningssällskapets produktionsgrenskalkyl som bas och med spannmålspriset för vete satt till 1:84 kronor per kg.

På kostnadssidan har vi använt oss av de priser man idag (den 11 oktober) kan köpa gödsel, växtskyddsmedel och drivmedel för. Vi har kompenserat för tidiga inköp genom att beräkna ränta på rörelse­kapital för dessa produkter ett helt år.

Överskottet för markkostnad och vinst blir, för höstvete vid en avkastningsnivå på 7 500 kg per hektar, hela 6 346 kronor.

Torsten Thuresson, ekonomi-

rådgivare på Hushållnings-

sällskapet i Kristianstad konstaterar att dagens priser ger ett bra ekonomiskt resultat. Men han vågar ändå inte ge konkreta råd att binda spannmålspriset till 2011 eftersom det mycket väl kan bli ännu högre pris.

Men enligt Jonny Torvik, försäljnings­chef inom växtodlingsprodukter på Svenska Foder, är det inte många lantbrukare som köpt produkter inför 2011 eller som tecknat fastpris på spannmålen som ska produceras. Anledningen till att de väntar tror han beror på att lantbrukarna ännu inte lärt sig att hantera den nya marknadsordningen. Han berättar om en lantbrukare som ifjol skulle jaga de sista örena, men som istället fick ett fritt fall neråt när det gällde spannmålspriset.

”Han har naturligtvis lärt sig och prissäkrar nu.”



Köper dubbelt

Ett bättre exempel från Jonny Torvik är en lantbrukare som lagrat in spannmål från två skördar och som säljer nu. Samma lantbrukare har köpt gödsel för tre år framåt.

”För att göra så gäller det naturligtvis att vara likvid.”

Vad Lantbrukets Affärer kan notera är dock att det finns några som köper på sig dubbel mängd gödsel och vissa produkter när det gäller växtskyddsmedel. Till exempel gick ju glyfosatprodukterna ner till halva priset mot tidigare och många växtodlingssäljare rekommenderar alla att köpa på sig nu eftersom man inte vet när priset går upp igen. Enligt Jonny Torvik är det inte så angeläget att köpa på sig kemikalier nu.

”Med en starkare krona tror jag inte vi får se någon uppgång på växtskyddsmedel, utan det är gödselinköpen och försäljningen av spannmål man ska koncentrera sig på.”

Han anser dock inte att man ska binda priset på all spannmål eftersom skörden kan slå fel och då är det bra att ha en viss marginal.



Höstvetet har nyligen spirat fram denna höst, men kalkylen för 2011

ligger redan klar för den som vill. Börspris

Priset 1,84 kronor per kg är inte ett pris som svenska spannmålsköpare erbjuder för leverans hösten 2011, åtminstone inte vad vi på Lantbrukets Affärer känner till, utan är ett börspris. Men ett börspris är, även om en del svenska spannmålshandlare vill få oss att tro annat, även det ett verkligt pris som någon är beredd att betala för en fysisk kvantitet spannmål.

Börspriserna är egentligen brödvete, men kvalitén är snarare som fodervete enligt svenska mått mätt.

”Det är oerhört intressant att det ligger på denna höga nivå sett i ett historiskt perspektiv”, säger Torsten Thuresson, ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet i Kristianstad.



Svårt med råd

Han tror att anledningen till att inte fler binder spannmålspriset nu är människans girighet efter mer och mer. Det stämmer bra överens med Jonny Torviks ena exempel.

”Man är inte nöjd även om samtliga produktionskostnader är betalda och det dessutom blir en vinst över.”

Men enligt Torsten Thuresson kan givetvis de som väntar ha rätt. Eftersom det är en biologisk produktion kan ju priset stiga till tre kronor per kg om vädret ett spelar spratt någonstans i ett viktigt produktionsområde på jordklotet.

”Så kategoriska råd om att binda idag ger jag inte, men för den som ändå vill ha ett råd kan jag meddela att jag själv binder en del och skall fortsätta binda på 2012 på Chicago och Matif.” HÖSTVETEKALKYL 2011

INTÄKTER Spannmål kärna

7 500 kg á 1,84

13 800 kronor

Halm lös i sträng

4 200 kg á 10

420 kronor

Summa intäkter



15 920 kronor

KOSTNADER: Utsäde

180 kg á 3,55

-639 kronor

NS 27-4

480 kg á 2,05 -984 kronor

PK 11-21

190 kg á 2,30

-437 kronor

Bacara

0,5 l á 378

-189 kronor

Roundup

2,0 l á 43,70

-87 kronor

Vätmedel

0,7 l á 32,80

-23 kronor

Monitor

18,75 g á 13,76

-258 kronor

Mangannitrat

4 l á 17

-68 kronor

Comet

0,2 l á 357

-72 kronor

Stereo

0,4 l á 164

-66 kronor

SumiAlpha

0,3 l á 143

-43 kronor Kalkning (inkl spridn.)

2 ton á 310

-620 kronor Transport

7,7 ton á 31

-239 kronor Torkning (fr 16%)

7,7 ton á 76

-585 kronor Analys/grödaförs.



-120 kronor Drivmedel traktor

5 h (15 l/h) á 9,59

-719 kronor Drivmedel tröska

1 h (18 l/h) á 9,59

-173 kronor Maskinunderhåll ränta/avskr.

(beräkna åav 24 000/ha)

-1 671 kronor Arbete

7 h á 230

-1 610 kronor Ränta rörelsekapital



- 207 kronor RESULTAT TILL MARKHYRA:



