Gemensamma djurskyddsregler ska lyfta svensk grisproduktion 31493

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Andra djurskyddskrav men oförändrad djurhållning. Det är Per Karlssons framgångskoncept för att rädda svensk grisproduktion. Per Karlsson är vice ordförande för Sveriges Grisföretagare. Han har varit med om att ta fram den kalkyl som visar att svenska djurregler för grisar innebär en kostnadsskillnad med 3,82 kronor per kilo griskött jämfört med Tyskland. I kalkylen är det medtaget nybyggnadskostnader och jämförelsen avser år 2009.

Siffran måste tas med en nypa salt eftersom den är gjord av en intresse­förening inom svensk grisproduktion och en annan siffra som figurerar är 2,40 kronor per kilo.

”Det beror på om man räknar med de ökade kostnaderna för byggnaderna. Men om vi pratar framtid är det 3,82 kronor som gäller”, säger Per Karlsson.

Han menar att om man går på det lägre beloppet finns det inget kvar att investera för och det är nästan inte heller några som idag bygger nya stallar i Sverige.



Oenighet om kompensation

Sveriges Grisföretagare arbetar även för att få en kompensation från staten för de dyrare djurskyddsreglerna, en så kallad djurskyddsersättning.

”Vår ambition är att få full kompensation för dessa 3,82 kronor per kilo. Men även en del av det är naturligtvis bättre än inget alls”, säger Annika Bergman, ordförande för Sveriges Grisföretagare.

Andra grisproducenter som Lantbrukets Affärer pratat med anser inte att en kompensation från staten, vilket utbetalas som ett stöd i likhet med andra lantbruksstöd, är bra eftersom de har en förmåga att kapitaliseras i näringen och efterhand bli verkningslösa. Gemensamma djurskyddsregler hade varit att föredra och om det håller även Annika Bergman och Per Karlsson med.

”Att backa på nuvarande djurskyddsregler tror jag inte på i nuläget och som tur är blir kraven hårdare även i våromvärld. Men ingen vet ju hur lång tid det tar innan de andra har kommit ikapp och till dess blir det en mycket tuff ekonomisk press på svenska producenter”, säger Annika Bergman.



Harmoniserade regler

Såväl Annika Bergman som Per Karlsson hoppas ändå på den andra vägen, att djurreglerna ska harmoniseras inom EU även om det innebär att Sverige går tillbaka till liberalare system.

”Jag tror ändå att alla producenter fortsätter att följa nuvarande regler eftersom man har stallar och rutiner för det. Då blir detta ett verkligt vapen mot marknaden eftersom vi då kan förhandla fram rätt pris i förhållande till produktionskostnaden. Anledningen till att det fungerar då och inte nu är att man som producent i detta nya fall alltid skulle ha möjligheten att backa vad gäller djuromsorg, producera billigare och sälja till någon annan, det vill säga exportera”, säger Per Karlsson.

Annika Bergman, ordförande för Sveriges Grisföretagare

Marknadsandelen sjunker

För att detta ska ske måste djurskyddet bli en lag och inte ett direktiv eftersom medlemsländerna inte får göra egna hårdare särregler när det är en EU-lag.

I Sverige är självförsörjningsgraden på griskött just nu 65 procent. På tolv år har vi gått från 3,9 miljoner grisar per år till 2,9 miljoner. Samtidigt har vi ökat konsumtionen av griskött i landet, vilket inneburit att svensk grisnäring tappat 33 procents marknadsandel sedan EU-inträdet.



Inga exakta priser

Lantbrukets Affärers rundringning till några grisproducenter vittnar om att de exakta priserna som betalas till lantbrukarna är svåra att få kläm på. Avräkningsnoteringen säger nämligen inte hela sanningen eftersom det finns en stor mängd tillägg.Dessa betalas ut med olika storlek till olika leverantörer och kan enligt uppgift som mest uppgå till tre kronor per kilo. De som får ut mest har sannolikt ett pris som någotsånär kompenserar för djurskyddsreglernas fördyring av produktionen. Enligt Per Karlsson är detta fel.

”Varje vecka redovisar de fem största slakterierna sina priser inklusive tillägg.” Tillägg skapar osäkerhet

Annika Bergman tillstår att det finns varierande tillägg, men anser det dåligt eftersom det skapar en osäkerhet i branschen. Troligtvis är det de större producenterna som får störst tillägg och de små nästan inget alls. Det innebär att stora svenska grisföretag gör vinster på de smås bekostnad. Att det är så går att se genom att söka på grisföretag på www.allabolag.se, där det klart framgår att det visst finns grisproducenter som idag går med vinst i Sverige. Per Karlsson tror inte att det finns några grisföretag som går med tillräcklig vinst idag för att klara nyinvesteringar.

”Man ser inte allt i en årsredovisning. Vinsten där kan uppstå till följd av mindre löner till ägare och mindre kapitalkostnader.” Per Karlsson, vice ordförande för Sveriges Grisföretagare

Lönsamt för fler

Enligt Annika Bergman är det heller inte okej att endast en liten del eventuellt går med vinst. Det måste vara lönsamt för snittet i Sverige, då har vi några bra som tjänar mycket pengar och några dåliga som ska gallras bort. Av den svenska grisen är det endast är 23 procent som säljs i butik på ett sätt så att konsumenten kan välja den och betala mer för att den är svensk. Resten går till chark och industri och då blir köttet anonymt och likvärdigt med billigare import. Enligt den siffran skulle det räcka med runt 800 000 grisar i Sverige för att förse den svenska marknaden med den volym som det betalas bäst för. Med så små volymer äter dock slaktkostnaden upp hela prisökningen. Risken är stor att vi är på väg dithän och Annika Bergman utesluter inte att vi tappat ytterligare en miljon grisar till 2020.



Goda förutsättningar

Det faktum att de flesta konsumenter föredrar det egna landets livsmedel, framförallt då det gäller kött, innebär att svensk djuromsorg inte är ett export­argument.

”Vi måste inrikta oss på hemmamarknaden och vi arbetar nu för att få med mer svenskt kött vid offentliga upphandlingar. Detta styrs politiskt och då kan man påverka.”

Per Karlsson anser det mycket olyckligt att den svenska grisnäringen fasas ut eftersom vi som nation har mycket bra förutsättningar för just den produk­tionen.

”Vi har en stor landyta, lämpligt klimat och i princip obegränsat med vatten. Jämfört med Nederländerna skulle vi kunna producera 175 miljoner grisar per år och ändå påverka miljön mindre än dem.”

