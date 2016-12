Avkastningssäkra växtodlingen

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Under några år har vi diskuterat mycket om att prissäkra skörden. Men innan man kan sälja måste man producera en skörd. Det är viktigt att inte tappa sitt biologiska fokus i växtodlingen. För att uppnå en hög och stabil skörd måste växtodlingen avkastningssäkras genom olika åtgärder. Även om endast delar av fälten har bristande dränering stör det odlingen på hela skiftet. Vi har en direkt avkastningssänkning på dåligt dränerade områden. Men även en allmän avkastningssänkning på hela ­fältet på grund av att man till exempel kan tvingas vänta ut delar av fältet innan sådd, gödsling eller andra åtgärder. Grunden till fungerande bortförsel av vatten är att öppna diken är i full funktion. Det är speciellt backdiken som brukar vara eftersatta. Överväg att köpa en egen grävmaskin och gräv alla diken själv. Sedan kan ni sälja den när ni är klara.



Ett gott kalktillstånd

Rätt pH-värde ger bättre närings­försörjning och möjliggör fler gröd­alternativ på ett skifte. På exempelvis mulljordar med riktigt låga pH-värden kan man dock tvingas ge upp ett skifte och istället anpassa grödvalet. Strukturkalkning har blivit populärt i vissa län där länsstyrelserna varit villiga att satsa på det. Går det att på detta sätt för­bättra områden med riktigt dålig struktur vore mycket vunnet och en stor avkastningshöjning uppnås. Observera dock att försöken hittills visar att tekniken främst lämpar sig för jordar med minst­­ 15 procent ler och att det fortfarande finns oklarheter kring spridningsteknik och kalkmängder i praktiken.



Mullhalt och jordbearbetning

Med bra mullhalt får man växtnäringstillgänglighet, bättre struktur och bättre vattenhållande förmåga. Det bör arbetas med grödor som ökar mullhalten som till exempel vall eller genom att tillföra organiska gödselmedel, stallgödsel eller slam. Anpassa jordbearbetningen efter förut­sättningarna. Det är sällan rätt att helt låsa sig vid ett system och det gäller att vara flexibel. Krävs plöjning för att få bra förutsättningar för en gröda, så plöj. När reducerad jordbearbetning ger en bra grödetablering så satsa på det. Tyvärr innebär det att man på gården oftast måste ha tillgång till flera system, vilket är kostsamt. Grunden till bra lönsamhet är en bra gröda . Markpackning och grödor

Större maskiner ger mer problem med markpackning, även då däckutrustningen är bra. Ofta är ambitionen att man med en större maskin ska kunna passa på att köra mer när det är som bäst förutsättningar. Tyvärr blir det ändå ofta kört i dåligt väder, med markpackning som följd.

På vissa fält vet man att vissa grödor alltid trivs bättre och trivs grödan ger den en högre avkastning med samma insatser. Här tvingas man ofta till avvägningar mellan krånglet av att odla en arealmässigt liten gröda, eller acceptera att den hanteringsmässigt rationella grödan får låg avkastning. Såmomentet är viktigt! Rätt dag, rätt såbädd och rätt sådjup är grunden i grödetableringen. Kompromissas det för mycket går det aldrig att nå en hög avkastning.



Växtföljd och gödsling

En god växtföljd är grunden till friska och högavkastande grödor. Förra årets snötäcke gav till exempel mycket snö­mögelskador i dåliga växtföljder. Det återstår att se om årets vinter kommer att ge samma problem med utvintring.

När grundbehovet av kväve, fosfor och kalium är tillfredställt har fin­justeringen av gödslingen relativt liten effekt på skörden jämfört med ovan­stående faktorer. I vissa fall kan emellertid gödslingsnivån vara helt avgörande för priset då det gäller att hamna på rätt eller fel sida om proteinhaltsgränsen.



Bekämpningar och skörd

Örtogräsbekämpningar har i allmänhet liten effekt på grödans avkastning, men antalet ogräs som annars skulle ställa till problem längre fram hålls effektivt nere. För de högväxande gräsogräsen som åkerven, kvickrot och renkavle kan en ogräsbekämpning ge stora skörde­ökningar. Det finns också goda möjlig­heter med många olika preparat att få effekt på dessa ogräs. Svamp- och insektsbekämpningar har mycket stor effekt på skörden i vissa grödor vissa år. Oftast har inte skördearbetet någon effekt på avkastningen. Men om man odlar raps, kornsorter som lätt axbryter eller ärter som snabbt tappar skördehöjd blir det viktigt att man under skörden kan prioritera dessa grödor så att man inte förlorar i avkastning.

Prissäkring är viktigt, men glöm inte bort att prioritera åtgärder som ger hög avkastning i växtodlingen. Vill man ha mer skörd är det oftast mer kostnads­effektivt att förbättra den befintliga arealen istället för att köpa mer mark.



