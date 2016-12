Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Vetedvärgsjuka, nu en nationell angelägenhet 29266

Author: Madelene | Posted: | Views: Vetedvärgsjuka har gått från att vara en lokal och sporadiskt uppdykande sjukdom i höstvete i Mellansverige till att bli en regelbundet återkommande plåga för odlare i hela landet. Fläckar i vetefältet med kraftigt tillbakasatta plantor eller tidiga symtom med kompakta plantor och bleka, klorotiska blad. Från att ha varit en sjukdom som begränsades till höstvete i östra Mellansverige har vetedvärgsjuka blivit en nationell angelägenhet. Under växtodlingssäsongen 2010 iakttogs den för första gången i Skåne.

Kraftigt nedsatt skörd

Vetedvärgsjuka är en allvarlig sjukdom i höstvete, som i princip kan förstöra en hel skörd. I direktsått höstvete efter höstvete har skörden varit så låg som 270 kilo per hektar. Den började ­iakttas i höst­vete i början av 1900-talet och dök upp med oregelbundna mellanrum. Från och ­mitten av 1990-talet verkar vete­dvärg­sjukan etablerats för att återkomma mer regelbundet. Den har främst förekommit kring Mälaren och i Väster­götland och Östergötland. Förra året kunde den för första gången ­observeras i Skåne.

För ett halvsekel sedan konstaterade växtpatologerna att den kraftiga ned­sättningen av plantorna orsakades av ett virus och att detta virus spreds av en insekt, den randiga dvärgstriten ­(Psammotettix alienus).

”Det typiska är att vetedvärg­sjukan uppträder i fältkanter och i öar. I de angripna delarna kan i extremfall hela skörden utebli”, berättade Peder Waern, Jordbruksverket, på Växjömötet i ­december förra året.



Förebyggande och tidig sprutning

Tidig sådd av höstvete, reducerad eller ingen jordbearbetning, vete efter vete och varm höst gynnar stritarna och ­spridningen av ­viruset liksom tidig och varm vår. Tidiga sorter har visat sig vara ­mindre känsliga för angrepp. ­Senare sådd kan vara ett sätt att före­bygga angrepp vid känd förekomst. Behandlingen av vete­dvärgsjuka innebär bekämpning av den ­tandiga dvärgstriten, som görs vid behov med pyretroid i stadium 11.

”Bäst effekt erhålls vid behandling vid 50 daggrader fram till stadium 31.

Betning med neonikotinoid har i ­princip total effekt, men är inte tillåtet i ­Sverige”, förklarade Peder Waern.

Det mesta tyder på att vetedvärg­sjukan kommit för att stanna och att höstarna med undantag för de ­senaste åren varit tillräckligt varma för att ­gynna dvärgstriten och angrepp. Sen sådd av höstvete har andra ­konsekvenser, som exempelvis ökat kväveläckage på hösten.

Höstveteodlare i allmänhet bör därför vänja sig vid att hålla ögonen öppna efter nedsatta plantor och vi förväntar oss att prognossystemet med fångstskålar och räkning av unga nymfer och stritar liksom viruset sprids till alla höstveteodlande delar av landet. Vetedvärgsjuka

Förekomsten av vetedvärgsjukan är beroende av dvärgstritens biologi. Smittan kan inte överföras på annat sätt. Smittade stritar angriper plantor i tidiga stadier fram till första noden, stadium 31. Angripna plantor smittas med virus och när sedan nymfer av striten suger på plantan tidigt på våren får de i sig virus och sprider sedan detta vidare till andra plantor. Det är detta spridningsmönster som ger de karakteristiska fläckarna i kanter och öarna i beståndet.

Viruset överförs även till andra gräs, som rajgräs och vitgröe, och även till råg och rågvete men ger där inga symtom. För att kunna anpassa bekämpningen till behovet följs kläckningen i höstvetefält med hjälp av fångstskålar. Utvecklingen går att följa på SLU:s fältförsöksenhets hemsida. Fångstplatser har hittills funnits i Mellansverige och Östergötland, Västergötland och Bohuslän. Fångade stritar testas på virus med hjälp av elisa-test. Den har främst förekommit kring Mälaren och i Väster­götland och Östergötland. Förra året kunde den för första gången ­observeras i Skåne.För ett halvsekel sedan konstaterade växtpatologerna att den kraftiga ned­sättningen av plantorna orsakades av ett virus och att detta virus spreds av en insekt, den randiga dvärgstriten ­(Psammotettix alienus).”Det typiska är att vetedvärg­sjukan uppträder i fältkanter och i öar. I de angripna delarna kan i extremfall hela skörden utebli”, berättade Peder Waern, Jordbruksverket, på Växjömötet i ­december förra året.Tidig sådd av höstvete, reducerad eller ingen jordbearbetning, vete efter vete och varm höst gynnar stritarna och ­spridningen av ­viruset liksom tidig och varm vår. Tidiga sorter har visat sig vara ­mindre känsliga för angrepp. ­Senare sådd kan vara ett sätt att före­bygga angrepp vid känd förekomst. Behandlingen av vete­dvärgsjuka innebär bekämpning av den ­tandiga dvärgstriten, som görs vid behov med pyretroid i stadium 11.”Bäst effekt erhålls vid behandling vid 50 daggrader fram till stadium 31.Betning med neonikotinoid har i ­princip total effekt, men är inte tillåtet i ­Sverige”, förklarade Peder Waern.Det mesta tyder på att vetedvärg­sjukan kommit för att stanna och att höstarna med undantag för de ­senaste åren varit tillräckligt varma för att ­gynna dvärgstriten och angrepp. Sen sådd av höstvete har andra ­konsekvenser, som exempelvis ökat kväveläckage på hösten.Höstveteodlare i allmänhet bör därför vänja sig vid att hålla ögonen öppna efter nedsatta plantor och vi förväntar oss att prognossystemet med fångstskålar och räkning av unga nymfer och stritar liksom viruset sprids till alla höstveteodlande delar av landet. Av Lennart Wikström

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in