Kapitalisering och spårbyte

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Jordbruksverket har ­statistik som visar att arrendepriserna ökat med 72 procent ­mellan 1995 och 2010. Priserna på jordbruksmark har som bekant inte utvecklats sämre. Såväl arrendepriser som mark­priser är ett resultat av att olika ­ersättningar kapitaliseras. Det är något som bör betänkas när Sveriges jordbruksminister och statsminister kritiseras för bristande entusiasm för dagens europeiska jordbrukspolitik. Det är vare sig trovärdigt eller seriöst att påstå att det svenska jordbruket går sin undergång till mötes om ersättningarna minskas. Alla stöd, oavsett om det gäller jordbruk, bostäder eller något annat, kapitaliseras och det är inget nytt med det.

Kapitaliseringen innebär i sin tur en förmögenhets­omfördelning från de yngre tillträdande till de äldre från­trädande.



Inte rätt väg

Sett över ett längre ­perspektiv har stöd aldrig någonsin gett någon positiv utveckling av någon bransch. Förutom ­kapitaliseringen ger stöd upphov till inlåsningseffekter, byråkrati och ineffektivitet. För den som vill skapa bästa möjliga framtidsutsikter för det svenska jordbruket är det således inte stöd och ersättningar som är viktiga att ägna energin åt. Sett över tid tillför de ingenting annat än att kapitalbehovet växer dramatiskt för den yngre generationen.

Eftersom stöd, ­ersättningar, nu funnits under många år och med tanke på att de dessutom uppgår till ansenliga belopp skulle de ha gett en ­fantastisk lönsamhet för jordbruks­företagen. Så har det som bekant inte blivit och därmed borde det stå bortom allt tvivel att stöd, ersättningar, inte gör vare sig till eller från lönsamhets­mässigt annat än för stunden. Uppenbarligen är det med ­marknadsanpassningen som med demokratin, den ­måste hela tiden återerövras.



Samma linje

LRF:s spårbytesstämma 1989, som finns inspelad, gjorde på sin tid upp med föreställningarna om regleringarnas och ­stödens välsignelse. Nu har det förflutit över 20 år sedan dess. Det är både roande och oroan­de att notera hur ­debatten och argumenten börjar ­kännas igen från 60- och 70-talen. Gamla RLF-tidningen lyckades med sitt berömda “taggtråds­nummer” påverka jordbruks­politiken därhän att Sverige skulle stödja det inhemska jordbruket radikalt utifrån risken för krig och avspärrning. Vilket under kalla krigets dagar var en risk att ta på allvar. Idag drivs samma linje med skillnaden att taggtråden inte skall stänga ute Sovjet utan salmonella och antibiotikaresistenta bakteriestammar, samt diverse annat utländskt otyg.



Marknaden styr

Metoden har med andra ord ­tillämpats förr. Skillnaden ­mellan då och nu är att Sverige på den tiden hade gränser och tullar och att det var riks­dagen som bestämde. Idag är det fria kunder på en fri europeisk marknad som har makten. Det är en makt som obönhörligt kommer att främja dem som producerar effektivast. Särskilt som de medborgare inom EU som lever i länder som har ­rationella regler inte ligger och dör i rännstenarna utan tvärtom lever och frodas alldeles för­träffligt. Vilket dessutom de allra flesta svenskar idag vet eftersom det är år 2011 och de flesta rest och besökt flertalet av Europas länder.

Så vakna upp, byt spår och avveckla den svenska ­modellen innan den avvecklar den ­svenska animalieproduktionen.

