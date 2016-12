Start

Positiva effekter när sojan ersattes 28712

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Kraftigt minskade kraftfoder­kostnader, den högsta mjölk­avkastningen någonsin och friska djur. Kårtorps Säteri i Götene har bara sett fördelar sedan man för tre år sedan ersatte sojan med raps och åkerböna.Vi står ute vid plansilon på Kårtorp och tittar på det som är själva ­förutsättningen för att gårdens mjölkkor enbart äter gårdsodlat foder, ­nämligen ensilage av god kvalitet. Precis som alla andra mjölkbönder vet Olof Janson ­vilken stor roll som ett bra vallfoder spelar. Ändå blev han lite förvånad efter ­fjolårets mycket goda kvalitet.

”Jag hade räknat med att avkastningen skulle öka med tre procent, men ­istället blev det 13 procent. Korna har aldrig mjölkat så bra som denna vinter”, säger Olof Janson och håller fram en näve fräscht väldoftande ensilage. Foder har alltid intresserat honom och han har haft otaliga studiebesök på gården samt deltagit i många seminarier kring foderfrågor.

”Det är inte så konstigt. Foder är ju basen för hela verksamheten.”

Tillsammans med sina fem bröder ­brukar han Kårtorps Säteri i Götene. Gården har 340 kor och var den första större mjölkgård i landet som blev KRAV-ansluten för 16 år sedan. Olof ansvarar för ekonomin och planerar växtföljder och foderstater.



Tog bort sojan

Från år 2008 är det 100 procent eko­logiskt foder som gäller för KRAV-­gårdar. Fram till dess hade man fått använda fem procent icke-ekologiskt foder. På Kårtorp handlade det om en mix baserad på majsgluten. Under år 2008 ersattes majs­gluten med ekologiskt odlad sojaböna från Italien. Mjölkmängden blev oförändrad men fett- och proteinhalterna minskade, vilket innebar att mängden energikorrigerad mjölk minskade med fyra till fem procent eller 400–500 kilo mjölk. Hösten år 2008 bestämde man sig också för att plocka bort även sojan.

”Jag visste att Wåge Hermanssons kor mjölkade 11 000 kilo med raps, ärtor och åkerböna, så vi bestämde oss för att plocka bort sojabönan vi också. Vi såg ingen effekt alls på högmjölkarna, men vi kom inte tillbaka till samma nivå som när vi hade använt majsgluten”, säger Olof Janson.



Lägre kostnader

Ensilageskörden år 2008 blev väldigt bra och han beslöt att höja grovfoder­andelen till 67 procent för de högmjölkande ­djuren. Avkastningen är nu högre än någonsin tidigare. Nyligen passerades

10 300 kilo för SLB och 9 300 kilo för SRB, med två mjölkningar per dag. Grov­foderandelen ligger nu på 62 procent, en något lägre nivå än tidigare då fjolårets skörd gav ett mer fiberrikt ensilage. Idag får korna ett fullfoder som består av vallensilage, helsädesensilage och en blandning av spannmål, åkerböna och raps. Alla grödor odlas nu på gården, men framöver tror han inte att man kommer att kunna odla så mycket åkerböna som kommer att behövas.

”Vi har fått en mycket billigare foderstat. Under stallperioden handlar det om ett par tusen kronor lägre kostnader per dag. Det är mera än vad en anställd kostar.”

Celltalen har sjunkit och ligger runt 120, ett tecken på god djurhälsa.

”Det beror på duktiga djurskötare, men också på det fina ensilaget.”



På Kårtops Säteri, och precis som på alla andra KRAV-gårdar, är det 100 procent ekologiskt foder som gäller. Närproducerad soja

Även om Olof Janson är mer än nöjd med Kårtorps nuvarande sammansättning av foder är han på inget vis någon kritiker av soja. Han har till och med själv odlat Fiskeby V för många år sedan. Då låg avkastningen på 1 500 kilo per hektar. På senare tid har svenska försöksodlingar, bland annat på Gotland, kommit upp i fyra ton.

”Visst är det sunt att lösa sitt eget foderbehov inom landet, men vissa ­områden som Småländska höglandet har inte en chans att klara hela sitt behov lokalt på grund av klimat och jordar. Att odla spannmål om du bara får ett par tons skörd är heller inte hållbart.”

Så visst kan han tänka sig när­producerad soja och då räknar han ­Nordeuropa som nära, men han är även beredd att sträcka sig längre geografiskt än så. Han tror att det är viktigt att det finns flera grödor att välja bland. Saker kan gå fel. Raps kan vintra ut, åkerbönan kan ge extremt sen skörd. Är skörde­katastrofen ett faktum behövs det alternativ, i hans fall den ekologiskt ­certifierade sojan.

”Även för den konventionella sojan borde det vara rimligt att ha en ­hållbarhetscertifiering som innebär att man är mycket restriktiv med bekämpningsmedel, att det finns ett ordentligt arbetarskydd och att man inte plundrar regnskogar och andra viktiga biotoper.”



Slutat med ärtor

Baljväxtrik vall och åkerbönor ser han som de viktigaste proteinkällorna och han propagerar för samodling av åkerböna/vårvete och ärtor/havre eftersom det ger en större odlingssäkerhet. Han vill dock gärna se ett betydligt större intresse från växtförädlingsföretagens sida när det gäller åkerböna och ärtor.

”Vi har slutat att odla ärtor, bland annat på grund av den låga protein­halten som beror på att man ensidigt har satsat på avkastning och stråstyrka i växt­förädlingen eftersom odlarna inte får betalt för proteinet.”

Både ärta och åkerböna behöver få upp proteinhalten. För åkerböna vill han också att förädlingen fokuserar på avkastningen och gärna höstsådda sorter. För ärtorna efterlyser han också en större motståndskraft mot ärtrotröta.



Lusern bra

Lupiner ser han också som en intressant proteinkälla, i alla fall för sydöstra ­Sveriges varma jordar med lågt ph. Västgötaslättens lerjordar har dock för högt ph för att lupiner ska fungera.

Grunden är som sagt vallen och där odlas en blandning av lusern, röd- och vitklöver, timotej, rajsvingel , ängssvingel och rajgräs.

Av Ann-Helen Meyer von Bremen

