Ökad kommunikation ger bättre effektivitet 22903

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Med den nya tekniken iGreen kan alla kommunicera med alla. Därmed kan arbetet utföras i rätt tid utan onödigt stillestånd för någon inblandad. Systemet iGreen är ett gemensamt projekt, delvis finan­sierat av EU, där flera maskin­tillverkare samarbetar. ­Tekniken ska ge mobil support till alla personer och fordon som är inblandade i ett arbete, exempelvis en vallkedja. För att det ska fungera krävs att alla inblandade arbetar med samma dataspråk och i dagsläget är åtta maskin­tillverkare med. Det är Krone, Grimme, Lemken, Amazone, Rauch, Claas, John Deere och Fendt.

”Antalet ökar hela tiden”, berättar Martin Seggring på Krone.

Han berättar att Krones nya ­monitor, för att administrera detta nya system, heter CCI Terminal och att den fun­gerar som en iPhone med så kallade appar. Displayen kan användas som pekskärm eller så går det att trycka på de större knapparna och vreden utanför skärmen. Den följer ISOBUS-standard och det är en förutsättning för att det hela ska fungera när flera fabrikat är inblandade.



Även GPS

Krone CCI Terminal kan således ­användas för att manövrera alla möjliga andra maskiner oavsett fabrikat, så länge även dessa följer ISOBUS-standarden. Fördelen är att man bara behöver investera i en monitor och på så sätt minskas kostnaden med cirka 25 000 kronor för varje enhet som sparas in. Om traktorn är ny och har ISOBUS-standard och en sådan monitor, går det även att använda den till redskapen och till iGreen.

Förutom att man kan manövrera själva redskapet fungerar terminalen som en GPS till en personbil. På så sätt kan exempelvis en förare på en maskinstation enkelt hitta till kundens åker och vara säker på att arbetet utförs på rätt fält. Kunden kan lägga in aktuell åker på sin dator hemma vid kontoret och även ange var man ska köra in på åkern och var man ska börja arbetet.



Registrerar allt Krones CCI Terminal med iGreen kommer att prissättas i höst och presenteras på Agritechnica i november.

Allt bygger på ett stort system med en gemensam server som kommunicerar med GSM mellan monitorer i ­traktorer och självgående maskiner. Server och fasta datorer på gårdskontor och traktorn ­måste ha GPS för positionsbestämning.

Navigeringssystemet är lite mer sofistikerat än vad vi är vana vid i bilen. Till exempel varnar den för broar som har begränsningar vad gäller axelbelastningar och viadukter som är lägre än fyra meter.

Systemet kan även registrera alla delar i arbetet såsom areal, tidsåtgång, bränsleförbrukning och registrera vad man exempelvis har kört för preparat och mängd vid växtskyddsarbete eller avkastningen vid skörd.

”All data samlas i den gemensamma servern men det är lantbrukaren som har äganderätten till sitt företags uppgifter”, berättar Martin Seggring.



Exakt koll

Martin berättar att det finns en del till­verkare som tagit fram liknande system som registrerar arbetet, men att återförsäljare eller tillverkare kom åt dessa uppgifter och att lantbrukarna inte tyckte om det. Nu krävs det ett lösenord som bara lantbrukaren känner till, för att ta ut uppgifterna från servern.

Fördelen med iGreen är att lantbrukaren får en exakt dokumentation, något som hela tiden blir ett ökat krav från myndigheterna inom livsmedelsproduktion.

