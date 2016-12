Start

Svenska företag satsar på Agritechnia 21486

Author: Madelene | Posted: | Views: Det kommer att finnas många svenska maskinnyheter på årets Agritechnia. Redan nu har väderstad, tornum och trelleborg lyft lite på skynket. Väderstad kommer med en hel del nya intressanta maskiner till nästa säsong. För den som inte kan bärga sig till 2012 kan vi redan nu berätta lite om dem och vill ni se själva i verklig-heten, kommer de att finnas på Agritechnica i Hannover nu i november.

Det är den populära maskinen ­Carrier, nu tillverkad i drygt 11 000 exemplar, som kommer i en ny ­kompakt modell. Den heter Carrier-X, den är buren och finns i 4,25, 5,25 och 6,25 meters utförande. Den fälls ihop i två sektioner i transport och den ­skiljer sig väsentligt på en punkt jämfört med de nuvarande carriermaskinerna. I tallrik­sraden sitter en tallrik, som löper i traktorns vänstra hjulspår, vänd på andra hållet i både främre och bakre axeln. Denna konstruktion medför att ­maskinen inte drar åt sidan utan går exakt rakt bakom traktorn.



Väderstad spirit är en stor exportvara. Den passar på lite lättare jordar och behöver inte lika stor dragningskraft per meter och arbetsbredd som en rapid. SYSTEM DISC SOM GÖDSELBILLAR

Såmaskinen Spirit finns numera som kombi. Då heter den Spirit F och man använder system disc som gödselbillar. Eftersom gödseln inte blir lika exakt placerad mellan raderna som på en Rapid kompenserar man detta genom att låta alla tallrikar i sytem disc bli gödselbillar och därmed blir placeringen tätare.



STOR KAPACITET MED KANALSYSTEM

Bland årets nyheter från Tornum ser vi ett nytt silogolv. Med det kan man tömma silon utan mekaniska ­transportörer. I stället faller spann­målen ner med hjälp av sin egen tyngd genom ett speciellt golv med kanaler och transporteras vidare med tryckluft, alstrat av en fläkt. Hela silon blir tom utan att man behöver in och sopa och kapaciteten är häpnadsväckande 500 ton per timme. Systemet är varumärkesskyddat och heter Kanalsystem. Tornum är både tillverkare och säljbolag för utrustning för att torka, kyla och lagra spannmål, majs och andra ­grödor. Det de inte tillverkar själva i Grästorp köper de in av under­leverantörer så att man alltid kan sälja kompletta lösningar till slutkunden. Omsättningen blir cirka 320 miljoner kronor i år och antalet anställda är 65 i Sverige och 25 i utländska säljbolag.

”Från att bara varit verksamma i ­Norden för fem år sedan är vi nu verksamma i hela Europa. Ukraina är vår största exportmarknad i dag”, säger Per Larsson, vd på Tornum.



STOR ANLÄGGNINGSYTA

Det svenska företaget Trelleborg har tagit fram ett helt nytt ­lantbruksdäck som heter TM 1000. Det är hela 2 300 milli­meter högt och har större anläggningsyta än motsvarande däck på marknaden. Det ger ökad dragkraft och minskad bränsleförbrukning. Av Anders Niléhn

