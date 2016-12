Skillnad på gas och gas

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Vi måste i energidebatten fråga oss vad det är för skillnad på det som kallas biogas och på den naturgas som miljö­vänner vill kalla fossilgas. Vän av ordning måste i den pågående energidebatten fråga sig vad det är för skillnad på det som kallas biogas och på den naturgas som miljö­vänner vill kalla fossilgas. Svaret är givetvis att det inte är någon skillnad alls. Som det så riktigt besjungs i visan så går allt, även konserverad gröt, att sälja med mördande reklam. Detta äger i ­högsta grad sin riktighet inom det ­energipolitiska området. Med hänvisning till hypotesen om att utsläpp av koldioxid ökar ­jordens medeltemperatur går det numera att motivera det mesta. En hypotes, det vill säga ett antagande, som väl att märka ännu inte stöds av verkliga iakttagelser. Tvärtom har ingen ökning av den genomsnittliga temperaturen över land och hav kunnat registreras under de senaste 10–15 åren trots att utsläppen av koldioxid varit de största ­någonsin.



Hönan eller ägget

Något linjärt samband finns med andra ord inte vilket är en aning irriterande för dem som försvurit sig åt undergången. Till yttermera visso är det ­ingen som har en aning om vilken medeltemperatur jorden skulle ha haft om vi inte använt några fossila bränslen alls under de senaste 150 åren. Eftersom jordens medeltemperatur alltid fluktuerat är det liksom inte enkelt att identi­fiera vad som är hönan och vad som är ägget. Ett lysande exempel på vilken intellektuell stringens som råder i klimatsammanhang är för övrigt flygbolagens tanke på att inte servera kött på ­måndagar.



Knappt mätbart

Globalt sett står kol, olja och gas för mellan 80–90 procent av använd energi. Vattenkraft och kärnkraft står i princip för resten eftersom den så kallade förnyelsebara energin knappt är mätbar i det globala sammanhanget. Någon möjlighet att ersätta kol, gas och olja med så kallade förnyelsebara energikällor finns således inte. I ett globalt perspektiv är sådant tal bara trams. Särskilt som det är de fossila bränslena som ger mänskligheten mat på bordet och ett bra liv.

Med detta inte sagt att inte småskaliga biogasanläggningar­ är värdefulla. Bioenergi, dit även biogasen får räknas, är en värdefull energikälla i Sverige. Bioenergin påverkar i högsta grad handelsbalansen positivt och en sparad krona är som ­bekant mer värd än en tjänad.



Bara åldern som skiljer

Det finns således all anledning att hoppas på att produktionen av biogas ökar och för det krävs i sin tur infrastruktur i form av naturgasledningar kors och tvärs över landet. Biogas och naturgas är nämligen samma sak. Det är bara åldern som skiljer.

För lantbruksföretagare i ­gemen gäller det att inom det energipolitiska området hålla huvudet kallt och minnas alla nackdelar som är förenade med att producera något mot en ­politisk marknad. Subventioner har en obehaglig tendens att ­variera med budgetläget. De går lika lite att lita på som att det blåser när det är kallt.

