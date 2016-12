Start

Vad händer när vindkraftverken tjänat ut?

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: I oktober uppgick den svenska vindkraftsparken till 1884 snurror, med en produktion runt 4 TWh. Ökningen har gått väldigt fort men ännu är det långt kvar tills de ambitiösa nationella målen har uppnåtts. En sak värd att hålla i minnet när utvecklingen rusar i väg är vem som ska stå för fiolerna den dag verken är uttjänta. Den dagen den sorgen, kan nog någon resonera med tanke på att livslängden för ett vindkraft normalt anses vara 20–25 år även om en hel del komponenter kan behöva bytas ut innan dess. Å andra sidan kan säkert många verk fortsätta att användas även efter att de skrivits av, men då rimligen efter en hel del renoveringar. En annan faktor som kan påverka ­bedömningen av avvecklingsprocessen är råvarupriserna. Idag betalar de till allra största delen rivningskostnaderna. Tornet av stål och de många komponenterna av koppar och andra metaller i generator­delen är åtråvärda på dagens skrot­marknad. Ett krux är förstås att ingen vet hur den internationella råvarumarknaden ser ut om ett kvartssekel. Då bör å ­andra sidan den råvaruförstöring som sker i dag när trasiga rotorblad av armerad plast ­eldas upp vara ett minne blott.

Det bör också noteras att de nyaste vindkraftsmodellerna, med en tornhöjd på över 100 meter kan ställa det sena 2030-talets demonterare inför större ­utmaningar i och med att de ­nedersta 20–30 metrarna i tornen är gjutna i ­betong.



Medel till avvecklingen

Regelverken kring vindkraftverken är i grunden desamma som för vilka bygg­nader som helst. Det är först när det handlar om sju eller fler snurror som det krävs miljötillstånd från Länsstyrelsen och då kan finnas föreskrivet vissa saker kring avvecklingen av verken.

”I arrendeavtalet är det ­standard att det finns en klausul om att ­arrendatorn plockar ner verket efter ­arrende­tidens utgång men det är inget som är ­lag­stadgat och det är inte säkert att man gör några ut­fästelser”, säger Per Carlson, ­försäljningschef på ­Triventus ­Energi­teknik i Falkenberg som ­sysslar med ­förnybar energi, bland annat vindkrafts­projektering.



"Avtalstexten om vem som ska stå för kostnaderna vid av­vecklingen är ­ganska diffus" -Rolf Abrahamsson Inga generella krav

”Det finns heller inga generella krav på att ägaren av ett vindkraftverk ska sätta av ­medel till avvecklingen. Det är väldigt otydligt hur sådana saker ska lösas. Ibland stipuleras i miljö­tillståndet att pengar ska avsättas på ett ­spärrat konto hos Länsstyrelsen, ibland att av­vecklingen ska lösas försäkrings­vägen. I ­branschen tycker vi inte att ­problemen ska överdrivas, men heller inte ­nonchaleras. Det handlar om att undvika regler som är svåra att tyda, och att inte få en praxis som varierar mellan olika länsstyrelser eller andra tillstånds­myndigheter…”

Per Carlson tycker själv att det skulle räcka om ägaren till ett vindkraftverk började sätta av pengar till rivningen fem år innan den planerade avvecklingen, kanske i en nationell fond knuten till ­elcertifikatsystemet.

Att sätta av pengar i 25 år ser han som något av en överloppsgärning.



Avsätter pengar

Lantbrukare Rolf Abrahamsson på ­Åkesdals gård i Gärds Köpinge en dryg mil söder om Kristianstad har sedan 2003 fem vindkraftverk på sin mark. Ett av dem ägs av ett aktiebolag som han efter broderns död äger tillsammans med sin svägerska. Ett annat tillhör den egna fastigheten och ett tredje svägerskan. De resterande två ägs av privatpersoner – ett av dem av två personer med hög kändisfaktor, publicisten Bertil Torekull och den före detta EU-parlamentarikern och miljökämpen Anders Wijkman.

Avskrivningstiden för vindkraft­verken är 27 år. Rolf Abrahamsson ­av­sätter varje år 12 000 kronor per snurra till ­av­vecklingen som är prissatt till 300 000 kronor styck. Revisorn har ­påpekat att om ett vindkraftverk ägs i bolagsform måste det finnas en plan för avskrivningarna; pengarna är ju ­avdragsgilla.



I proportion till ägandet Per Carlson, ­försäljningschef på ­Triventus ­Energi­teknik i Falkenberg tycker att det skulle räcka om ägaren till ett vindkraftverk ­började sätta av pengar till rivningen­ fem år innan den planerade ­avvecklingen.

”Avtalstexten om vem som ska stå för kostnaderna vid avvecklingen är ­ganska diffus, säger Rolf Abrahamsson. ”I dag skulle skrotpriserna nästan täcka ­kostnaderna för rivningen men hur det blir på sikt är ju svårt att säga.”

Ägarna till de fem vindkraftverken på Åkesdal delar på intäkter och utgifter i proportion till ägandet. Den konstruk­tionen rekommenderar Rolf ­Abrahamsson. Annars kan kostnaderna för renoveringar slå väldigt nyckfullt, ­påpekar han.

”Ett problem är att försäkringsbolagen slutade stå för maskinförsäkringarna ­efter sju år. Överlag är de väldigt restrikta med maskinförsäkringar och det handlar om stora belopp. En växellåda som behöver bytas kostar runt 750 000 kronor, och då är det ändå inga stora snurror vi har. ­Tornen är 55 meter höga.”



Möjligt att odla igen

Rolf Abrahamsson har aldrig ångrat ­satsningen på vindkraft. Tvärtom har den fullt ut motsvarat de förväntningar han hade. Varje verk tar knappt

1000 kvadratmeter i anspråk. De cirka 100 ton betong som finns i fundamentet lär inte bli något större bekymmer att bila ner till marknivå, knappast heller att få ner dem en meter under mark­ytan vilket skulle göra produktionsplatserna­ ­möjliga att odla igen. Ett plus är att verken ­placerats i ägogränserna, ­några ­nämnvärda bekymmer har de inte ­åsamkat arrendatorn.

Vindkraften kan i dag te sig ­politiskt ohotad, så omhuldad som den är av snart sagt alla politiska partier. Enskilda ­folkpartister och moderater kan mellan skål och vägg låta förstå att ­deras ­entusiasm inte är helt odelad men av ­respekt för 2009 års stora allians­kompromiss om ­energin håller man tills vidare tyst om sin tvekan.



Få kritiker

Den enda uttalade kritiken mot vind­kraften kommer i dag från näringslivet, vars tankesmedja Timbro härförleden kom med en studie som är starkt kritisk till det så kallade förnybarhets­direktivet vars mål är att öka andelen förnybar ­energi i Sverige från dagens 43 procent till 49 procent år 2020. Energimyndig­heten har satt målet 30 TWh för vindkraften år 2020, att ­jämföra med de 60 TWh som i dag ­produceras vardera av vatten- respektive kärnkraften. ­Satsningen ska enligt branschens egna beräkningar tillföra vindkraftsmarknaden cirka 130 miljarder kronor de närmaste tio åren.

