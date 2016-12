Start

Fler biogastraktorer på gång 21482

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Biogastraktorn vidareutvecklas och i höst kommer det en ny med en motor som uppfyller avgaskrav steg IIIB med SCR-teknik. Traktortillverkarna har under lång tid sneglat på alternativa bränslen, men utvecklingen går inte så fort och den största anledningen till det är att det fortfarande finns gott om fossil olja. Eftersom logistiken för vanlig diesel är väl utbyggd är det för de flesta lantbrukare det enklaste att köra på. Det många sedan länge kunnat erbjuda är motorer som kan köras på ren biodiesel eller med åtminstone ett antal procent iblandat i den vanliga dieseln.

En av dem som kommit längst när det ­gäller alternativa bränslen är finska Valtra. De är tätt knutna till motorfabriken Agco Sisu ­Power, även den belägen i Finland och därifrån har man levererat en motor som kan köras på ­biogas.



Två olika bränslen

Traktorn, en Valtra N101 gjorde svensk premiär på Borgeby Fältdagar 2010 och har sedan dess körts med stor framgång på olika platser i landet. Dock måste den användas där det finns biogas som är dugligt som fordonsbränsle.

Motorn skiljer sig inte nämnvärt från en vanlig dieselmotor. Biogasen sugs in via grenröret tillsammans med luften och ­antändningen sker med diesel, dock behövs endast en bråkdel av normal mängd eftersom den mesta energin tillförs med biogasen.

Att köra med biogas i kombination med ­diesel medför att verkningsgraden i motorn ökar väsentligt och man får ut mer energi ­totalt sett ur biogasen. En annan fördel är att man kan köra traktorn med enbart dieselolja om biogasen tar slut. Nackdelen är att man inte blir oberoende av diesel samt måste tanka två olika bränslen.



Finns inget regelverk Motorn i Valtras biogastraktor får cirka 80 procent av ­effekten från biogas och 20 procent av effekten från vanlig diesel. Dieseln används för att tända enligt den vanliga principen för en dieselmotor med kompressions­tändning. Valtra N101 Biogas har en ­effekt på 81 kW (110 hk).

Nu i höst kommer Valtra att presentera genera­tion två av sin biogastraktor. Enligt Thor Andersson, produktchef för Valtra på Lantmännen Maskin, kommer den andra biogastraktorn från Valtra att vara en T133. Det innebär att det är en sexcylindrig motor med SCR-teknik som uppfyller avgaskrav steg IIIB.

”Jag tror att fokus kommer att ligga på ­fyrcylindriga traktorer den dag det blir en ­serieproduktion av biogastraktorer”, säger Thor Andersson.

När detta kan bli aktuellt kan han inte svara på eftersom myndigheterna ännu inte tagit fram ett regelverk för traktorer med dubbel bränsledrift.

Den Valtra N101 Biogas som Lantmännen Maskin testkör har dispens från Transport­styrelsen och rapporter om hur det fungerar ska kontinuerligt komma in till myndigheten. Dispensen gäller i tre år men kan upphävas med omedelbar verkan av Transportstyrelsen.



Fler på gång

Biogasdrift har kommit mycket längre inom lastbilar och bussar. I bussar har man dock använt sig av den vanliga Ottomotorn, ­gnisttändning. Denna har sämre verkningsgrad, men man kör på enbart biogas.

Volvo har biogaslastbilar i serie­produktion och dessa har motorer som arbetar efter ­samma princip som Valtras biogastraktor.

I dagsläget är det ingen annan traktor­tillverkare som visat upp en biogastraktor men i höst kommer CNH att ha en traktor som kan ­köras på naturgas. Det blir en Steyr Profi 6125 med en gasmotor tillverkad på Fiat Power Train i Italien. Det är en fyrcylindrig motor med ­turbo och tre liters cylinder­volym. Den ger 100 kW (136 hk) och har ett maximalt vridmoment på 350 Nm. Integrerat i hela traktorns kropp sitter det nio gasflaskor som tillsammans rymmer 300 liter naturgas.

