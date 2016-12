Start

Långsiktighet i jordbruket – både problem och möjlighet 20660

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Det är ett problem att kortsiktig konkurrenskraft ska styra utvecklingen i jordbruket. Men det finns lösningar som gör att både växtodlaren och rådgivaren kan ha gott samvete, både för den korta och den långa utvecklingen. Låt oss ta ett exempel: En växt­odlare håller på med framtidsplanering och det är år 2010. Han tycker att han är lång­siktig, växtföljden är på fyra år och han räknar på den. Han vet att mullhalten är såpass låg att den kräver uppmärk­samhet. Det gäller en ren spannmåls­odling med hög produktion.

Denne växtodlare brukar plöja ner halmen och därmed hålls mullhalten stabil vid 1,6 procent kol och jorden är i god biologisk form. Nu har han fått möjlighet att sälja halm för 20 öre per kg utöver skördekostnader och närings­värde. Tre ton per hektar är möjligt och det skulle ge netto 600 kr per hektar och år. Säljer han halmen förlorar han i mullutveckling, närmare bestämt -0,03% organiskt kol per växtföljd. ­Varje tiondels procent organiskt kol ger en skördeskillnad på 5 procent. Skördevärdet är 10 000 kr hektar.



”Marken kommer ihåg”

Efter fyra år kommer kolhalten i ­marken ha minskat med 0,03% jämfört med halmnedplöjning, vilket ger en skördeminskning på 1,5 procent värd 150 kr. Men inkomsten för halmförsäljning är netto 600 kr. Ett ekonomiskt riktigt beslut för denna fyraårsperiod är att sälja halm då vi räknar på det sista året.

Fyra år senare, år 2014, är planerings­läget är precis detsamma. Det ­ekonomiskt bästa för också denna period är att sälja halm. Det är inte lätt att ­referera till läget 2010, det har ­för­svunnit från planeringsbakgrunden. Också nu förlorar han 150 kr på mullen men får 600 för halmen.

Så kommer det att fortsätta, period efter period. Management glömmer men marken kommer ihåg.





Nästan katastrof på sikt

Efter 24 år har mullhalten sjunkit till 1,4 procent kol och medelskörden med ca 10 procent jämfört med vårt utgångsläge år 2010 och den utvecklingen fortsätter. Ändå har växtodlaren gjort helt rätt enligt våra ekonomiska spelregler hela tiden. Ett rätt beslut varje fyraårsperiod leder till nästan katastrof på sikt.

Nu är det faktiskt nödvändigt att konstatera att det system som ska styra jordbruksutvecklingen, nämligen ­kortsiktig konkurrenskraft, inte räcker till för markvården!

Varför blir det så? Det beror på att marken hela tiden samlar upp en negativ mullhaltsutveckling som har för liten verkan när man ser det kortsiktigt. Men hur kan skogsnäringen tänka lång­siktigt? Vi kan väl lära av dem. Men även om vi försöker hjälper det inte, vi kan åtgärda men förlorar då i konkurrens­kraft. En fundamental ­skillnad är att för jord­brukets kort­variga grödor är konkurrensen kortsiktig, i skogssektorn är en viss långsiktighet normalt.





Låt oss tänka i vidare banor

Det finns andra sätt att sköta mull­hushållning, till exempel med fång­grödor. Vi ser nedan vad som händer med några olika kombinationer. ­Jämförelsealternativet är utgångsläget med halmnedplöjning. Det höll ju mullhalten konstant.

1. Halmen säljs, men vi räknar inte med något netto i detta alternativ.

2. Halmen säljs för 600 kr/ha netto.

3. I tillägg används en övervintrande fånggröda vartannat år. Utsädeskostnad 400 kr/ha, inget bidrag.

4. Som alternativ 3, men fånggröde­bidrag utnyttjas.

Kostnaden för fånggrödor varierar. Den är säkert mer än utsädeskostnaden, men vad gäller bearbetningen kan det vara både plus och minus.

Som syns i diagrammet till vänster så finns det möjligheter att få både bättre ekonomi och bättre markvård, till och med utan fånggrödebidrag. Därmed kan jordbruket ge en betydlig ­produktion av energiråvara, halm och ­eventuellt grönmassa, i tillägg till den vanliga ­produktionen och kombinera markvård med god ekonomi.

Faktum är att det kan löna sig att se på ytterligare kombinations­möjligheter. Med en hygglig växtföljd har man större möjligheter att utnyttja bättre och ­billigare bearbetningssystem.



Bra förfrukter ger resultat Agronomie doktor

Göte Bertilsson

Jobbade länge med utveckling inom Supra/­Hydro/Yara. Arbetar numera med frågor som rör samma ämnesområde, men med mer betoning på jordbruket i samhället. Skrev en bok 2010 ­”Mat-klimat-miljö, en möjlighetsbok”.



Har bland annat medverkat i böckerna Klimat­frågan på bordet och Återvinna fosfor - hur ­bråttom är det (i serien Formas Fokuserar).



År 2011 erhöll Göte Bertilsson A.W. Bergstens pris för sitt idoga och kvalificerade arbete för att främja uthållig växtproduktion och då främst utifrån ett växtnäringsperspektiv.

Förfruktseffekt och bearbetning sam­spelar. I tabellen nedan finns exempel från ett samlande arbete på 1990-talet av Stina Olofsson. Erfarenheterna ­stämmer väl med senare försök.

Efter bra förfrukter ger reducerad bearbetning ett bra resultat. Dagens redskap ger också helt andra möjligheter än man hade i försökens verklighet på 1990-talet.



Långsiktig uthållighet behövs

Visst innebär det ett problem att kortsiktig konkurrenskraft ska styra ­utvecklingen i jordbruket. Det håller inte i längden utan modifikation och detta har vi ju delvis i form av olika miljöprogram. Det är något som bör observeras ännu mer än nu av politiker och debattörer. Marknaden klarar inte långsiktighet. En hjälpande hand för långsiktig uthållighet behövs.

Men till en del kan jordbruket hjälpa sig själv: Se på kombinations­möjligheter med växtföljd, fånggrödor och ­bearbetningssystem. Räkna konkret på både mullhaltsutveckling och ­ekonomi. Sätt kronor på allt som är möjligt. Det finns lösningar som gör att jordbruksmanagern och rådgivaren kan ha gott samvete både för den korta och den långa utvecklingen. Det gäller att tänka till och räkna!

