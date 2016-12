Start

Hög avkastning fortsatt viktig 19626

Avkastning är ett centralt mått på produktiviteten i lantbruket och även kopplat till hur väl vi lyckas förvalta åkermarken. Stigande skördar innebär ökad bördighet och därmed ökad avkastning. Utbytet på insatta resurser i form av areal, arbete, växtnäring och energi är också en funktion av avkastningen – hög av­kastning innebär så gott som utan undantag ökat utbyte per enhet. På samma sätt är det med miljöpåverkan. Hög produktivitet i form av hög avkastning i förhållande till insatserna ger också lägre miljöpåverkan per producerad enhet.

Trendbrott i Östergötland

Efter decennier med ökad avkastning i växtodlingen är det därför oroande att många ger signaler om avtagande avkastningsökning och stagnation i avkastningarna. Fenomenet var internationellt och först ut i Sverige med att peka på trendbrottet var Torbjörn Lovang som hade sett det hos sina kunder.

En uppföljning i Lantbrukets Affärer 2005 kunde i stort bekräfta bilden för ­landet som helhet, samt att trenden var mest ­tydlig i ­landets östra delar. Redan i mitten på 1990-talet började skördarna minska. Under de senaste åren har dock skördarna börjat öka igen.



Flera orsaker

Trenden med avtagande skördar satte igång en mängd spekulationer kring orsakerna och för drygt två år sedan inledde Odling i Balans en genomgång av skördeutvecklingen på flera av sina pilotgårdar. Vid en workshop ordnad i samarbete med Partnerskap Alnarp den 13 mars presenterades utvecklingen på fyra av gårdarna. Även om trenderna inte är statistiskt ­signifikanta på varje enskild gård bekräftar de i stort vad analysen på nationell nivå visar. Avkastningsökningarna i spannmål avtar, medan ökningarna fortsätter i höstraps och sockerbetor.

Frågan är vilka orsakerna kan vara och vad som kan göras för att avkastning och produktivitets­utveckling ska kunna fortsätta.

Markvården är central

En viktig förklaring är den ökade mark­packningen som är negativ för grödornas utveckling och leder till större problem med dränering. En annan förklaring är större ­företag, vilket leder till ökade läglighets­kostnader och en ökad känslighet för varia­tioner i vädret.

De sjunkande spannmålspriserna under perioden från början av 1990-talet till 2006 ledde också till ett fokus på sänkta ­kostnader, vilket i sig gjorde att insatserna minskade och därmed också ­skördeoptimum. När spannmålspriserna snabbt steg från och med 2007 ledde det till att skördenivåerna på nationell nivå återhämtade sig något.

En fortsatt skördeutveckling kräver att vi kommer tillrätta med markpackning och även satsar på förbättrad markvård i form av ­höjda mullhalter och dränering. Med dagens markpriser är ­kostnaden för dränering för många det billigaste sättet att försäkra sig om en ökad skörd.

Mull och management

I slättbygderna finns en potential att höja skördarna med 5–10 ­procent genom att öka mullhalterna till 3,4 procent eller mot­svarande 2 procent kol. Fortsatt sortutveckling, ökad fosfor­gödsling och även förbättrad mikronäringsförsörjning av främst koppar, mangan och bor är också viktiga för att bibehålla fortsatta skörde­ökningar.

Även managementfrågan är central. Med allt större bruknings­enheter måste lantbruket också utveckla bättre metoder för företagsledning så att läglighetskostnader och känsligheten för variationer i väder mellan åren minskar.

Vårda avkastningen – den är central för jordbrukets fortsatta utveckling! Av Lennart Wikström

