Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Precision, effektivitet och mindre krångel 19405

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Allt fler majssåmaskiner gör sitt intåg i Europa. Amerikanska Great Plains köp av brittiska Simba innebar att vi fick ytterligare ett fabrikat att välja på. På den tjeckiska lantbruksutställningen Tech Agro presenterades även andra nyheter. Det går naturligtvis att så majs på flera sätt och ett av de enklare, som för många lantbrukare inte innebär någon stor investering är att så med en vanlig Rapid. Väderstad tog för några år sedan fram en utrustning för att sektionera utsädesbehållaren så att man endast fyllde på utsäde över de billar som var i drift under majssådden. Försök visade att man många gånger fick ett tillfredsställande resultat vid sådd av majs med Väderstad Rapid.

Men för de som vill så majsen med precisionssåmaskin visades det många nyheter på lantbruksutställningen Tech Agro i tjeckiska Brno. Ett exempel är Great Plains majssåmaskin med dubbelrad. Billen är konstruerad så att majsfröet placeras i ett 20 centimeter brett band för varje rad.



Exakt fröplacering

Radavståndet är som vanligt 75 centi­meter. Detta främjar rotuvecklingen och ger större skörd. Anledningen är att m­ajsens rötter växer i en cirkel runt p­lantan. Når rötterna grannplantans så slutar den att växa åt det hållet. Great Plains har majssåmaskiner med detta system i arbetsbredder från 4 till 24 rader.

Tyska Amazone lanserade för några år sedan precisionssåmaskinen EDX. Maskinen bygger på såmaskinen Citan vad gäller ram och tank, men istället för att ha utsäde i tanken har man gödning i den. Nytt med Amazone EDX, jämfört med tidigare specialså­maskiner, är en central behållare för utsädet samt pneumatisk utmatning. Fröet blåses ner i marken där det direkt trycks fast av ett hjul. Det ska ge en mycket exakt frö­placering även i hög hastighet. Amazone EDX kan enligt uppgift köras i upp till 15 km/h. EDX klarar även växtrester och fungerar i system med reducerad jordbearbetning.

Genom att ha en rörlig kedjekonstruktion mellan varje tallrik, istället för en stel axel, kan tallriksharven Kelly Chain Disc följa marken exakt. De kraftigt snedställda tallrikarna fungerar som ett mellanting av skyffeljärn och tallriksharv. På lättare jordar skär den växtrester, blandar med jord och lämnar en jämn yta efter sig.

Precision och fart

De första maskinerna testkördes redan år 2007, men då endast som bogserade. Nu finns EDX även som buren precisions­såmaskin med mindre arbetsbredd.

Även svenska Väderstad har sett fördelen med en speciell maskin för sådd av majs, sockerbetor samt andra radsådda grödor och har gett sig in i leken på allvar. Hösten 2011 visades såmaskinen Tempo upp, som finns i några olika storlekar. Även denna är konstruerad för att så med stor precision i hög fart. Maskinen visades naturligtvis på Tech Agro då majs är en stor gröda i Tjeckien.

Tech Agro var endast fem månader efter lantbruksmaskinsutställningen nummer ett, nämligen Agritechnica. Mängden nyheter, framförallt vad gäller traktorer, var därmed begränsad i Brno. Men det fanns trots allt några nya modeller.

Svenska Väderstad säljs genom samma kanaler som Claas i Tjeckien. På bilden syns även Väderstads nya precisionssåmaskin Tempo.

Ny kedjeharv

Italienska Landini visade Powermondial DT 120T som har en fyrcylindrig Perkinsmotor på 82 kW (112 hk). Transmissionen har kopplingsfri fram/back med 36 växlar fram och 12 back. Det finns en trestegad powershift medan resterande växlar är mekaniska. Toppfarten är 40 km/h och kraftuttaget har 540 och 1 000 rpm. Standarddäcken är 440/65R24 fram och 540/65R34 bak.

Den danska mekaniska verkstaden BK Teknik, som licenstillverkar en australiensisk kedjeharv vid namn Kelly Chain Disc, har börjat marknadsföra sin maskin även i Tjeckien och visade därmed maskinen i en monter.

Att mylla flytgödsel blir allt mer vanligt. En av utställarna på mässan visade ett nytt aggregat som heter Zunhammer och som finns med arbetsbredderna fyra, fem och sex meter.. Det har stora skålade snedställda tallrikar med 50 centimeters diameter och kan köras i upp till 12 km/h. Utrustningen är tillverkad i Tyskland och ger en mycket stor kapacitet.



Mindre krångel

Lantbruket i Tjeckien är omväxlande. Det finns allt från synnerligen små gårdar till riktigt stora rationella enheter. På mässan finns det därför allt från små och enkla redskap till de allra största och modernaste. En trend är självgående växtskyddssprutor, vilka visades upp i många montrar. Fördelarna är att man erhåller en maskin som är helt anpassad för växtskyddsarbete. Därmed kan man förvänta sig att resultatet blir bättre än när man kör med en traktor och tillkopplad maskin.

En självgående växtskyddspruta kostar från cirka en miljon kronor och uppåt.

Den är alltid körklar och man vet att det fungerar. När en spruta kopplas av och på till traktorn finns det alltid en risk att något krånglar. Med den självgående växtskyddssprutan är man således alltid beredd. Tiden från att man bestämmer sig för att utföra ett växtskyddsarbete och till dess man är igång blir kortare.

Företaget Zunhammer har utvecklat ett myllningsaggregat för flytgödselspridare som klarar framkörningshastigheter upp till 12 km/h. Enligt uppgift arbetar det bäst i farter mellan 5 och

12 km/h. Myllningen sker med kraftiga snedställda tallrikar med diametern 500 millimeter och arbetsdjupet kan ställas steglöst från två till tio centimeter. Den finns med fyra, fem och sex

meters arbetsbredd och den större av dessa väger 2 500 kg. Transportbredden på båda är tre meter.

Längre hållbarhet

Eftersom självgående växtskyddssprutor har hydrostatisk transmission är det lättare att anpassa till optimal hastighet. Många gånger kör man lite snabbare än med en traktor och därmed ökar kapaciteten.

Den självgående sprutan driver och styr på alla fyra hjulen. Det innebär att framkomligheten blir bättre, det blir färre spår i grödan och det blir enklare att backa in i hörnor och passera hinder.

En självgående växtskyddsspruta håller sannolikt längre än en bogserad. Det finns de som kör 1 500 timmar per år med dem i sju till åtta år. Därefter renoveras rampen och man kör ytterligare fyra till sex år. Då har 20 000 timmar nåtts och det klarar inte en bogserad maskin och inte heller alla traktorer. På så vis blir den självgående växtskyddssprutan lönsam på många gårdar. De första maskinerna testkördes redan år 2007, men då endast som bogserade. Nu finns EDX även som buren precisions­såmaskin med mindre arbetsbredd.Även svenska Väderstad har sett fördelen med en speciell maskin för sådd av majs, sockerbetor samt andra radsådda grödor och har gett sig in i leken på allvar. Hösten 2011 visades såmaskinen Tempo upp, som finns i några olika storlekar. Även denna är konstruerad för att så med stor precision i hög fart. Maskinen visades naturligtvis på Tech Agro då majs är en stor gröda i Tjeckien.Tech Agro var endast fem månader efter lantbruksmaskinsutställningen nummer ett, nämligen Agritechnica. Mängden nyheter, framförallt vad gäller traktorer, var därmed begränsad i Brno. Men det fanns trots allt några nya modeller.Italienska Landini visade Powermondial DT 120T som har en fyrcylindrig Perkinsmotor på 82 kW (112 hk). Transmissionen har kopplingsfri fram/back med 36 växlar fram och 12 back. Det finns en trestegad powershift medan resterande växlar är mekaniska. Toppfarten är 40 km/h och kraftuttaget har 540 och 1 000 rpm. Standarddäcken är 440/65R24 fram och 540/65R34 bak.Den danska mekaniska verkstaden BK Teknik, som licenstillverkar en australiensisk kedjeharv vid namn Kelly Chain Disc, har börjat marknadsföra sin maskin även i Tjeckien och visade därmed maskinen i en monter.Att mylla flytgödsel blir allt mer vanligt. En av utställarna på mässan visade ett nytt aggregat som heter Zunhammer och som finns med arbetsbredderna fyra, fem och sex meter.. Det har stora skålade snedställda tallrikar med 50 centimeters diameter och kan köras i upp till 12 km/h. Utrustningen är tillverkad i Tyskland och ger en mycket stor kapacitet.Lantbruket i Tjeckien är omväxlande. Det finns allt från synnerligen små gårdar till riktigt stora rationella enheter. På mässan finns det därför allt från små och enkla redskap till de allra största och modernaste. En trend är självgående växtskyddssprutor, vilka visades upp i många montrar. Fördelarna är att man erhåller en maskin som är helt anpassad för växtskyddsarbete. Därmed kan man förvänta sig att resultatet blir bättre än när man kör med en traktor och tillkopplad maskin.En självgående växtskyddspruta kostar från cirka en miljon kronor och uppåt.Den är alltid körklar och man vet att det fungerar. När en spruta kopplas av och på till traktorn finns det alltid en risk att något krånglar. Med den självgående växtskyddssprutan är man således alltid beredd. Tiden från att man bestämmer sig för att utföra ett växtskyddsarbete och till dess man är igång blir kortare.Eftersom självgående växtskyddssprutor har hydrostatisk transmission är det lättare att anpassa till optimal hastighet. Många gånger kör man lite snabbare än med en traktor och därmed ökar kapaciteten.Den självgående sprutan driver och styr på alla fyra hjulen. Det innebär att framkomligheten blir bättre, det blir färre spår i grödan och det blir enklare att backa in i hörnor och passera hinder.En självgående växtskyddsspruta håller sannolikt längre än en bogserad. Det finns de som kör 1 500 timmar per år med dem i sju till åtta år. Därefter renoveras rampen och man kör ytterligare fyra till sex år. Då har 20 000 timmar nåtts och det klarar inte en bogserad maskin och inte heller alla traktorer. På så vis blir den självgående växtskyddssprutan lönsam på många gårdar. Av Anders Niléhn

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in