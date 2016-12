Start

Undvik resistens – växla substans! 19746

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Effekten av Mavrik sviktar i rapsbagg­bekämpningen. Vi har en smygande för­sämring av en stor mängd svamppreparat. Det finns flera fall av resistenta problem­ogräs och nu senast vallmo. Vi måsta bli bättre på att förebygga resistensuppbyggnad! Under vintern har vi fått bekräftat att problemet med dålig effekt mot vallmo på en gård i Östergötland beror på resistens mot ALS-hämmare. Vallmofrön från det aktuella fältet samlades in på sensommaren 2011 och skickades till ett laboratorium i Danmark för analys. Där testade de preparaten Chekker Power, Harmony Plus samt Express eftersom de använts mycket på gården. De är alla sulfonylureor och verkar som ALS-hämmare i växten.



Bekämpning ger urval

Varje gång en bekämpning utförs, oavset­t om det är mot svamp, insekter eller ogräs, finns en risk att man sorterar ut exemplar som tål bekämpnings­medlet. Säg till exempel att vi bekämpar vallmo med ett preparat A. En vall­mo­planta överlever bekämpningen trots att den utförts korrekt och plantan träffats av tillräckligt med preparat. Den sätter ett stort antal frön varav vi antar att tio stycken klarar övervintring och etablering nästa år. Det betyder att vi har tio toleranta plantor nästa gång vi bekämpar.

Preparat A är billigt och känt för att ha bra effekt så vi väljer preparat A andra året också. Vi konstaterar god effekt. Det är bara tio plantor som klarat sig på hela fältet! Det tredje året är det 100 av alla vallmoplantor som gror som tål preparat A. Preparat A är fortfarande prisvärt och har god effekt. Vi väljer preparat A igen. Genom att fortsätta på samma sätt har vi 1000 plantor år fyra och 10 000 plantor år fem och vi har nu ett problem.



Evolution på åkern

Verkligheten är inte riktigt så här schematisk. Men i grunden pågår detta hela tiden. Det är lantbrukets evolution att de ogräs, insekter eller svampar som klarar sig mot våra åtgärder förökas. Bekämpningsmedlen utövar ett starkt urvalstryck eftersom de är så effektiva. Bara de som klarar sig kan sätta frö, bilda sporer, lägga nya lusägg, etcetera, för kommande generationscykler och år.



Växla preparat

Vad hade hänt om vi i exemplet med preparat A hade växlat till ett annat p­reparat med en annan verksam substans år två då vi hade tio resistenta plantor. Om det andra preparatet har 90 procent effekt hade vi haft en enda planta kvar som var tolerant mot p­reparat A. Det betyder att vi år tre s­orterar fram 10 tåliga plantor igen när vi återigen bekämpar med preparat A och år fyra blir återigen bara en planta kvar när vi väljer ett annat preparat. Att växla mellan olika verksamma substanse­r förlänger alltså livslängden drastiskt på våra kemiska bekämpningsmedel.



Sent när det syns

Ett problem är att många preparat innehåller samma substans eller substanser med samma verkningssätt. Precis som vi ser med vallmon på gården i Östergötland är det ingen nytta med att växla mellan preparat med samma verkningssätt.

När vi väl ser problemen i praktisk odling är det oftast långt gånget. Det gör att vi verkligen behöver tänka till inför årets bekämpningar av t ex rapsbaggar. Många har noterat de svagare effekterna av Mavrik och de är att ta på allvar. Nu finns Plenum och Steward på marknaden vilket innebär en förstärkning med ytterligare två verksamma substanser utöver den som finns i Biscaya och Mospilan. Se till att de nya substanserna utnyttjas!



Ta hjälp av strategin

Det är svårt att få en överblick över v­ilken resistensstrategi som är bäst i olika grödor vid olika problem. Enklast är att utnyttja den information som kommer från växtskyddscentralerna och rådgivningsorganisationerna. Det är allas ansvar att verkligen försöka använda bekämpningsmedlen på ett smart sätt så att vi får god nytta av dem länge. Att nöta ut ett i taget är i det här sammanhanget inte ett sparsamt koncept.



För lite att välja mellan

I vissa sammanhang är det mycket svårt att uppnå en bra resistensstrategi. Till exempel är bra strategier för svamp­bekämpning i spannmål ett nästan omöjligt uppdrag! Vi vet att resistensnivåerna ökar för varje år men det finns helt enkelt inte tillräckligt många verksamma substanser att välja mellan. Industrin behöver ta sitt ansvar och ta fram fler nya preparat. Men även myndigheterna måste ta sitt ansvar och se helhetsbilden. I många fall finns det fler substanser, till exempel mot svamp i spannmål, men de är inte godkända i Sverige.

Även vi inom rådgivningen måste se över bekämpningsrekommendationerna och utöva påtryckningar så vi kan få fram effektiva bekämpningsstrategier.

Du som är växtodlare bör styra evolutionen på dina fält så att vi kan nyttja kemisk bekämpning effektivt. Kombinera detta med god växföljd och noggrann jordbearbetning för att hålla trycket av ogräs och svamp nere. Växla mellan verksamma substanser i alla s­ammanhang, ogräs, svamp och insekter. Av Malin Lovang & Anki Sjöberg, Lovanggruppen

