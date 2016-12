Start

En matt kronjuvel

Sveriges lantbrukare borde vara luttrade vid det här laget. Miljardbelopp i tillgångar i den bondeägda slakten gick förlorade... ...på vägen fram till dagens situation med en över­vägande utländskt ägd slakt och nu är mejerivärdena på väg åt samma håll. Skånemejerier köps av Lactalis för böndernas egna pengar, Milko var ett svart hål de sista åren och inom Arla förs successivt tillgångarna över till verksamheterna i Danmark och Storbritannien.

Medan slakteri- och mejerimiljonerna runnit åt fel håll har Lantmännen framstått som en stabil klippa i den bortflytande floden, en sista glänsande juvel i kronan. Med bildandet av ett Lantmännen 2000 byggdes en potentiell vinstmaskin med en uppskattad resultatpotential på 1,5 miljard – inte helt infriad, dock. Allt under samma hatt

Under förre vd:n Per Strömberg samlades alla verksamheter inom samma ledning. Det innebar att bland annat livsmedelsverksamheterna i Cerealia och Kronfågel integrerades, till några medlemmars besvikelse, eftersom det minskade sannolikheten för en av vissa önskad börsintroduktion av Cerealia.

Strategin med allt under samma hatt skapar en enklare, tydligare och förhoppningsvis mer lättstyrd struktur. Så länge utvecklingen går åt rätt håll är detta gott nog, men strukturen riskerar också att minska transparensen i verksamheterna och göra det svårt för en icke invigd att identifiera avvikelser.

Detta blir tydligt när Lantmännen nu brottas med två allvarliga problem, som förtar något av juvelens glans. Av årsredovisningen framgår att omsättningen för 2011 var 37,9 miljarder, en ökning från föregående år med 5,3 procent och resultatet efter finansiella poster uppgick till 867 miljoner kr, 5,5 procent upp från 2010. På ytan finns ingen anledning till oro, men när r­esultaten bryts ner på de olika verksamheterna framträder problemen inom divisionerna Energi och Livsmedel.



Livsmedel och energi

Lantbruk och Maskin tuffar på, i synnerhet Maskin och entreprenadsidan Swecon. De två divisionerna står för drygt hälften av omsättningen och 80 procent av resultatet.

Livsmedel, som med sin omsättning på 14,7 miljarder kr tampas med AarhusKarlshamn om titeln Sveriges största livsmedelsföretag, levererade ett resultat på 298 miljoner kr 2011, en minskning med 44 procent jämfört med året innan. I livsmedelsverksamheten ingår Kronfågel, som på en växande marknad för kyckling och en stark position borde vara en vinstmaskin.

Men det stora problemet är Energidivisionen, som visade ett negativt resultat på minus 141 miljoner kr och där Agroetanol utgör det kraftigaste sänket. Med fortsatt väntat stigande priser på spannmål är miljardinvesteringen i spannmålsbaserad etanolproduktion material för ett mardrömsscenario som kommer att kräva stora ledningsinsatser.



En återställare

För att skydda sina tillgångar måste Lantmännens medlemmar se till att ledningen under den nya vd:n Per Olof Nyman styr upp den kapitalkrävande livsmedelsverksamheten, varför inte med en återställare till en separat livsmedelskoncern? Det kan också göra det möjligt att tillföra externt kapital, vilket kan behövas för att minska exponeringen.

Energi och framför allt Agroetanol måste brytas ut och läggas i en separat verksamhet, förslagsvis i kombination med att överföra den välskötta verksamheten i Reppe till Livsmedel. Annars riskerar den sista juvelen i kronan att raskt förlora glansen och vittra sönder.

