Den svenska gödselmarknaden: Fler aktörer men sämre transparens 21124

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Fram tills för några år sedan dominerades den svenska göselmarknaden av ett fåtal stora aktörer. Nu har strukturen brutits upp och marknadsandelar har tagits av både kemföretag och lantbrukare. Men har priset sänkts? Den svenska gödselmarknaden har länge präglats av en oligopolliknande situation med Lantmännen i topp. Det har förvisso stått var och en fritt att själv importera gödsel men det har varit förknippat med svårigheter som bönderna i våra grannländer inte ska ha upplevt. Det har hänt att fabriker i Baltikum och Ryssland vägrat leverera när det stått klart att lasten skulle gå till Sverige.

Små aktörer och uppstickare på den svenska gödselmarknaden fick tidigare inte heller köpa av Yara, utan var hänvisade till deras svenska återförsäljare. Något som betydde att de med ambition att sälja Yaras gödning var tvungna att köpa den av sina konkurrenter.



Kväveskatten

Förutom bristande konkurrens var även den för Sverige unika kväveskatten kostnadsdrivande. Skatten utgjorde en del av den berömda “ryggsäcken”, och det torde vara tämligen självklart att frågan om sänkta priser i samband med ökad konkurrens och kväveskattens avskaffande intresserat svenska bönder. Även Statskontoret har intresserat sig för frågan och presenterade för en månad sedan utredningen ”Priset på handelsgödsel efter kväveskatten”.

Statskontoret konstaterar att det sänkta priset i samband med kväve­skattens avskaffande gett det svenska lantbruket 245 till 316 miljoner kronor lägre kostnad för konstgödsel. Å andra sidan tillkom samtidigt andra skattepålagor som till och med ökade det svenska lantbrukets kostnadsmassa.



Handlarnas bruttomarginal

Myndigheten menar att den svenska gödselmarknaden är svårgenomlyst. Det har sedan skattereformen 2010 blivit allt svårare för kunderna att snabbt ta del av de olika aktörernas pris och rabatter. Det faktiska priset vid avslut kan också avvika stort från listpris. Trenden är även att handlarnas bruttomarginal ökat i takt med att prislistorna blivit mer svårtillgängliga, varför myndig­heten redan nu pekar på behov av fortsatt utredning av den svenska gödsel­marknaden.

Statskontoret har också noterat att det nu finns fler aktörer på den svenska g­ödselmarknaden än innan skatte­reformen. Men det kan inte säkert fastställas att det ökade antalet aktörer inneburit sänkt pris. Det verkar fort­farande vara så att marknadsledaren sätter sitt pris och konkurrenterna lägger sig strax under.



Ören blir kronor

”Du får odla många hektar vete och mjölka många kor för att arbeta ihop de pengar du kan spara på att sitta en förmiddag och ringa runt till handlarna för att få pris. Ören blir snabbt kronor med de volymer lantbruket hanterar idag”, menar Jan Kuusiniemi, på Kuusiniemi gödning.

Jan är i grunden lantbrukare och började under 2008 tillsammans med sin bror Lars som är ekonom fundera på hur det skulle gå att sänka gödselkostnaderna i det egna lantbruket. Tankarna gick utanför landets gränser och de är nu svenska agenter åt det finska företaget Cemagro. Bröderna köper således ingen gödsel, utan förmedlar enbart affärerna mellan bönderna och Cemagro. Under våren har de även börjat förmedla gödsel från den polska tillverkaren ZAK samt från Yara.



Bidrar till fältförsök

”Vi fick ett erbjudande om att börja sälja Yaras gödsel när de inför årets säsong skulle bredda återförsäljarkåren i Sverige. Ett sådant tillfälle tackar man inte nej till”, berättar Tomas Aronsson, Gullviks.

Tomas är väldigt tydlig med att Gullviks enbart säljer Yaras produkter eftersom de som enda gödseltillverkare finansierar fältförsök i Sverige. Han berättar att Yara årligen lägger två miljoner kronor på försök i Sverige.

”Dessutom betalar vi 6,50 kronor per ton sålt kväve till Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF. Jag tar för givet att Lantmännen och Svenska Foder också tar det ansvaret men är inte helt säker på att alla som importerar gödsel är med och betalar”, menar Tomas Aronsson.



Fick sota för kritik

”Jag kritiserade att Lantmännen via muntliga avtal knutit till sig polska gödseltillverkare och på det viset omöjliggjort för andra att köpa från dessa till den svenska marknaden. Jag fick till och med en båt stoppad. Kritiken var något jag fick sota för, alla Lantmännens bolag slutade göra affärer med mig. Ett stopp som håller sig än i dag”, förklarar Mats Eriksson, BM Agri.

Dock är Mats bättre upp­skattad bland gödseltillverkarna än hos Lantmännen. BM Agri köper och säljer årligen runt 40 000 ton gödsel. ZAK är största leverantören men i år säljer Mats även Yaras gödsel och är därmed fullsortimentsleverantör med både ren och blandad gödsel.



NS är störst

”Det var slumpen som gjorde att vi blev Nordenagenter för ZAK”, berättar Margaretha Laike, på Haraburda handel. Hon berättar vidare att hon och hennes sambo Marek Haraburda precis som alla andra som hade någon kontakt utomlands, sökte efter billigare gödsel under 2008. De hittade en polsk tillverkare som inte bara var intresserad av att sälja, utan även tillverkade en NS-produkt. Av de 750 000 ton gödsel som säljs i Skandinavien är 400 000 ton rena kvävegödselmedel och tre fjärdedelar av dessa utgörs av NS 27-4. Margaretha och Marek hade kontaktat fabriken i syfte att köpa ett billass till sitt eget lantbruk, men volymen stack iväg.



Friskare marknad

”I och med att Marek pratade polska och jag hade kännedom om branschen samtidigt som fabriken ville ändra säljstrategi slutade det med att vi blev Nordenagenter”, förklarar Margaretha.

Volymen ligger nu mellan 50 000 och 100 000 ton om året. Allting säljs till återförsäljare. Marek och Margaretha bistår dock återförsäljarna med både annonsering om sortimentet och teknisk rådgivning till lantbrukarna. Margaretha menar att gödselmarknaden är mycket friskare nu. Till gagn för alla. ”Lantmännen har ofta fått skäll. Ibland oförtjänt, men eftersom de varit så dominerande har de fått klä skott för väldigt mycket. Det behövdes verkligen konkurrens på gödselmarknaden när vi började vintern 2008–2009 men i år finns det fler aktörer och fler produkter. Jag hoppas att vi varit en liten del i den förändringen”, avslutar hon. Av Per-Ola Olsson

