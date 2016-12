Start

Accelererande strukturomvandling i svenskt jordbruk 19221

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Strukturomvandlingen i svenskt jordbruk fortgår med oförändrad styrka. I de olika produktionsgrenarna känner lantbrukarna av varje konjunktursvängning. När det är sämre för någon bransch är det många som passar på att sälja, låter bli att sätta in en ny omgång eller helt sonika slutar. I en analys av tillväxt, specialisering och diversifiering av jordbruksföretagen de senaste 20 åren kan den lantbruksekonomiska analysgruppen AgriFood Economics Centre vid SLU konstatera att sektorn går mot allt färre och större enheter. De största företagen, över 100 ha, utgör en allt större andel av lantbruken, de har gått från 24 till 48 procent.

Samtidigt konstaterar rapport­författaren Anna Edenbrandt att produktionsvärdet i jordbruket legat förhållandevis konstant, det minskade räknat i fasta priser från 36,4 miljarder kr år 1990 till 34,5 miljarder kr 2010.



De stora växer mest

I och med att antalet gårdar minskat med 27 procent har medelarealen ökat i motsvarande grad med 31 procent. Parallellt med att antalet gårdar minskat och de större gårdarna blivit flera har specialiseringen ökat. Exempelvis har andelen specialiserade växtodlingsföretag med specialgrödor som sockerbetor och ärt minskat med två tredjedelar, medan den odlade arealen på de gårdarna ökat med 235 procent. Andelen gårdar som odlar oljeväxter har minskat med

64 procent, medan arealen oljeväxter ökat med 116 procent.

På animaliesidan är förändringarna ännu större. Att exempelvis mjölk­produktionen koncentrerats rejält kan inte ha undgått någon och den ­nuvarande krisen inom mjölk­produktionen driver sannolikt på de förändringarna ­ytterligare. Mellan 1990 och 2010 ­minskade antalet mjölkföretag med

78 procent, medan besättningarna ökade med 179 procent i storlek.



Grisdrama

Inom grisproduktionen har förändringarna varit ännu mer dramatiska. Antalet gårdar med grisproduktion minskade med 88 procent, medan besättningsstorleken ökade med 466 procent eller närmare fem gånger.

År 2010 hade 57 procent av gårdarna högst tre produktionsgrenar inklusive trädgårdsodling, medan motsvarande siffra var 32 procent 20 år tidigare. Specialiseringen är störst på de mindre gårdarna, medan de större gårdarna tenderar att i högre grad behålla en mer diversifierad produktion.



Dynamisk obalans

Antalet företag som läggs ned är en dynamisk obalans mellan hur många som träder in som nya företagare och hur många som slutar. År 1995 var skillnaden en nettominskning på cirka 4 500 företag, eller fem procent av det totala antalet gårdar. År 2007 var motsvarande netto minus 7 227 företag, eller tio procent. Detta pekar alltså på att takten storleks­rationaliseringen i princip fördubblats.

Vi ska dock komma ihåg att 1995 var det året Sverige gick med i EU, då antalet som valde att upphöra med verksamheten kan antas vara mindre än åren innan, eftersom inträdet i EUs gemensamma jordbrukspolitik förbättrade företagens lönsamhet och därmed gjort pressen att sluta mindre.

År 2005 tillhör ett av åren på mitten av 2000-talet då spannmålspriset var som lägst och därmed lönsamheten i växtodlingen, vilket istället kan antas öka antalet som väljer att sluta.



Kycklingkoncentrat

Ett annat sätt att mäta struktur­omvandling är att undersöka hur stor andel av den totala produktionen de största företagen har. De produktionsgrenar som har den största koncentra­tionen är kyckling, gris och specialiserad växtodling, medan koncentrationen är minst inom mjölkproduktion och oljeväxtodling.

I vilken takt som förändringarna gått har i hög grad berott på inriktning och storlek. För växtodling är skalfördelarna störst för de mindre gårdarna, som också varit de som vuxit snabbast, medan det omvända gällt för grisföretagen, där det är de största gårdarna som vuxit snabbast.

För mjölkföretagen är det de minsta och de största gårdarna som vuxit ­snabbast, medan de medelstora mjölk­företagen haft en långsammare tillväxttakt.



Nya näringar

Parallellt med att företagen specialiserat sig inom de traditionella produktions­grenarna har diversifiering i andra ­verksameter som entreprenad, besöksnäring, egen förädling med mera, ökat från att ha förekommit på 6–7 procent av företagen 1999 till att förekomma på 35 procent av företagen 2010. Vid sidan av ökad kombinations­verksamhet har andelen lantbruks­företagare som arbetar utanför det egna företaget ökat och det gäller de företag som har en mindre omsättning.

Av Lennart Wikström

