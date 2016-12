Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Fokus på bördighet kräver ny fosforstrategi 18885

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Svenska bönder har snålat in på fosforsgödslingen så mycket att vi nu ligger på samma nivå som för 100 år sedan. Ökad precision i fosforgödslingen och fokus på bördighet gör att det är dags att utveckla fosforstrategin. Fosfor är en bristvara, inte bara för växterna. När användningen av handelsgödsel började i större skala i slutet av 1800-talet fick fosforgödsling tydliga skördeökningar, i synnerhet på jordar som odlats länge. När fosforgödseln blev billig och mer tillgänglig efter andra världskriget sköt gödsling med fosfor snabbt fart och mer än fördubblades på några år. Ökningen fortsatte fram till början av 1970-talet.



Uppgödsling med fosfor

Bördighetsförsöken visade att förrådsgödsling var en lämplig strategi med en kraftig gödsling till en eller ett par grödor i växtföljden. Med den fastläggning som skedde och en ambition att med fosforgödsling öka bördigheten låg tillförseln långt över vad som var motiverat av grödans behov och bortförseln.

Den kraftiga uppgödslingen med fosfor fick allvarliga konsekvenser för ­miljön. Dels började fosfor läcka ur ­systemet via erosion vid höga nivåer och även via dränering, dels innehöll den gödsel som användes höga halter kadmium.



Tvär inbromsning

Efter frossandet i fosfor kom eftertankens kranka blekhet över svenskt lantbruk. Att fortsätta gödsla i den utsträckning som dittills gjorts var kostsamt och det började också bli svårt att visa på samma positiva effekter av fosforgödslingen.

Många rådgivare såg en möjlighet att spara pengar åt sina kunder genom att rekommendera återhållsamhet, eller i vissa fall även att helt avstå från att gödsla med fosfor. Detta var kanske motiverat på uppgödslade jordar eller där fosfor fanns naturligt i alven.

Väl inne på den inslagna vägen har användningen av fosfor i jordbruket fortsatt att minska och ligger idag på samma nivå som för hundra år sedan – trots kraftigt höjda skördar och minskad tillgång till stallgödsel. Frågan är om dagens nivå är långsiktigt hållbar.

Gödsling på slentrian

”Vi värderade stallgödseln och andra ­fosforkällor för dåligt. Mycket av ­gödslingen gick av slentrian, vilket ledde till en alltför kraftig gödsling under

1970- och 80-talet”, säger Gunilla ­Frostgård, chefsagronom på Yara Sverige.

Miljöfrågorna kom i fokus på

1980-talet och ekonomisk press ledde till en kraftig minskning, men utvecklingen såg lite olika ut i olika delar av landet. I södra Sverige med mer oljeväxter, potatis och sockerbetor i växtföljderna, fortsatte ändå fosforgödslingen till dessa grödor, medan de mellansvenska växtodlarna tärde hårdare på förråden.

”Det är en betydligt större andel av jordarna i Mellansverige som ligger i de lägre P-AL-klasserna än i södra Sverige. Lite tillspetsat kan man säga att det inte är några problem att hitta försöksplatser med P-AL-klass lägre än III.”



Negativ fosforbalans

De växtodlingsgårdar som varit med i Greppa Näringen från starten 2001 hade vid utvärderingen 2008 en genom­snittlig fosforbalans på -2,5 kilo per hektar och år. Detta kan beskrivas som en framgång ur miljösynpunkt. Men en av de ­viktigaste faktorerna för minskad miljöpåverkan är att upprätthålla en hög skördenivå och produktivitet och då behöver vi även beakta fosforsvältens långsiktiga bördighetseffekter.

”Om vi utgår från en typisk skånsk växtföljd med höstraps, höstvete, sockerbetor och korn och de givor som förekommer idag hamnar vi på ett underskott på över 60 kilo per hektar under en växtföljd”, säger Gunilla.

Den gröda som klarar sig längst med uteblivna eller neddragna fosforgivor är höstvete. I en mellansvensk växtföljd som domineras av stråsäd, främst höstvete, kan det gå lång tid utan att ­konsekvenserna av en utebliven fosforgödsling blir märkbara.



Vikande skördar

I så kallade exploateringsförsök på jord med god fosforstatus på Lönnstorp nära Alnarp i Skåne, undersöktes effekterna av 0, 15 och 30 kilo fosfor per hektar och år, och då visade höstvetet ett bättre fosforutnyttjande över tiden. Dock sjönk ändå skördenivån med 12 procent på

25 år. För sockerbetor sjönk skörden

med 20 procent, för vårkorn med

18 procent. Höstraps ingick bara två gånger i växtföljden, men sjönk med tio procent mellan år 6 och 12.

Det här sluttande planet som ­effekterna av en otillräcklig fosfor­gödsling, och som är mer påtagligt i Mellansverige än i södra Sverige, kan vara en av förklaringarna till de stagnerande skördarna som diskuterats under senare år, och som är mindre märkbara i södra Sverige.



Mätmetod med brister

Ett problem är mätmetoden med ­ammoniumlaktat, som är en svag syra. Den kan ge en mer positiv bild av mängden växttillgänglig fosfor än vad som är fallet efter en längre tids utebliven fosforgödsling.

”P-AL-talet ger inte en helt korrekt bild av växttillgängligt fosfor vid höga pH-tal och efter långt ’svältperiod’, säger Gunilla. ”I Danmark används en annan metod, kallad Olsen-metoden. Den fungerar bättre vid höga pH-värden, men har inte visat sig lika tillförlitlig under svenska förhållanden.”

Förutom pH-värdet spelar marktemperaturen en stor roll för tolkningen av fosfortalen. Lägre marktemperaturer ger sämre rottillväxt och därmed sämre utnyttjande av fosforförrådet, vilket gör att gödslingen till den enskilda grödan spelar större roll. Det gör också att radgödslingseffekten ökar ju längre norrut vi kommer.



Rådgivarna vaknar

”Vi och andra har en längre tid framfört att fosforgödslingen varit för låg, och under senare år har även rådgivarna fått upp ögonen för fosforns betydelse för bibehållen avkastning”, säger Gunilla. ”Vi märker det bland annat på att de mer balanserade NPK-produkterna har ökat på bekostnad av snålprodukterna. Lant­brukarna har också varit lyhörda och börjat ställa mer frågor kring fosfor.”

En fosforstrategi måste bygga på grundprincipen att tillföra fosfor till alla grödor i växtföljden och att tillförseln ska vara lika med bortförseln. Eventuellt kan man balansera med mindre fosfor till höstvete och lite mer till de andra, mer fosforkrävande grödorna, eftersom de utnyttjar fosforn bättre. Om det bara är det enskilda årets kostnader som får avgöra ökar risken att halka ner på det sluttande planet och förlora i bördighet och produktivitet.



Förbättrat kväveutnyttjande

”Fosforfrågan är också nära kopplad till bördigheten och en anpassad fosforgiva gör också att kväve­utnyttjandet för­bättras. Det går heller inte att ­kompensera otillräcklig fosforgödsling med ökad kvävegödsling.”

Vi närmar oss en ökad precision i fosforgödslingen och Gunilla fram­håller betydelsen av att vi inte hamnar i en situation igen där förlusterna ökar.

”Vi skulle vilja att forskningen hjälpte oss att ta fram en bättre metod för att bedöma markens innehåll av växt­tillgänglig fosfor, som skulle kunna ge en bättre ­anpassning. Då skulle vi komma närmare en precisionsgödsling med fosfor”, avslutar hon. Av Lennart Wikström

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in