Behöver vi lägga mer energi på bioenergi?

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Egentligen är bioenergifrågan tämligen enkel. Efter att ha skrivit om bioenergi sedan början av 1980-talet... Egentligen är bioenergifrågan tämligen enkel. Efter att ha skrivit om bioenergi sedan början av 1980-talet och suttit igenom ett antal omgångar med forskningsansökningar sedan 1990 kan vi konstatera att det egentligen inte behövs mer forskning. Vi har tillgång till den kunskap som behövs. Mycket av det forskning och försök visat om avkastning och produktivitet för livsmedel och foder kan överföras till bioenergi. Allt handlar om biomassa.



Utmaning ger möjligheter

Lantbruket står inför enorma utmaningar – som också innebär stora möjligheter ur ett svenskt och nordiskt perspektiv – när en växande världsbefolkning ska försörjas med mat samtidigt som produktionens effekter på miljön ska minska eller helst minimeras. Ur försörjningssynpunkt menar forskare, som exempelvis Johan Rockström vid Stockholm Resilience Centre, att i takt med att jordens odlingsbara areal minskar ökar kraven på åkermarkens produktivitet i vår del av världen.

Mot bakgrund av det framtidsscenariot ska vår åkermark i första hand användas till att producera livsmedel. Det finns inte utrymme för storskalig bioenergiproduktion på åker. Med de förhållanden som råder idag innebär odling av bioenergi att motsvarande mängd livsmedel måste produceras på mindre produktiva jordar någon annanstans i världen. Det leder i sin tur att miljö- och klimatpåverkan ökar. För att effekten inte ska bli negativ måste den sammanlagda miljönyttan av den odlade bioenergin bli större än den negativa effekten av ändrad markanvändning.



Dold jordbank

Mot bakgrund av försörjningskravet måste åkerarealen också utnyttjas för högsta produktivitet. Men hur ser det ut med den svenska åkerarealens utnyttjande idag?

Det brukar ibland talas om att vi har en miljon hektar i en jordbank, som skulle kunna utnyttjas till annan produktion än för livsmedel, exempel bioenergi. Resonemanget är rätt även om talen är fel. Den svenska vallarealen på 1,2 miljoner hektar avkastar i genomsnitt fem ton per hektar. I intensiv odling kommer en gräsvall lätt upp till tio ton per hektar, vilket skulle kunna översättas till att produktiviteten på vallarealen bara är utnyttjad till 50 procent. Räknar vi bort den ekologiska vallen på 208 000 ha innebär det att vi har en dold reservareal i vallodlingen på en halv miljon hektar. Till detta kommer en trädesareal på cirka 154 000 ha.



Utnyttja åkermarken

Den svenska överskottsarealen ligger alltså närmare 700 000 ha, som skulle kunna utnyttjas mer rationellt till livsmedel, bioenergi eller förnybara råvaror till industrin. Arealen skulle räcka till att producera tre gånger lantbrukets direkta och indirekta användning av energi på cirka 8 TWh.

Med andra ord finns det utrymme att öka produktionen av både livsmedel, bioenergi och förnybara råvaror. Det enda som hindrar lantbrukarna från att utnyttja sin åker mer rationellt är oförmågan att ta vara på möjligheterna – och ett konserverande stödsystem.

