Branchfrågorna i första rummet

Ett och ett halvt år har gått sedan Helena Jonsson blev ordförande för LRF. Den målsättning hon då uttryckte i Lantbrukets Affärer om att de gröna näringarna ska bli ett samhälls- i stället för ett särintresse har kommit en bra bit på väg. Helena Jonsson har fått ett brett genomslag i medierna, inte minst i Stockholmspressen som länge varit ­notoriskt avog mot såväl jordbruks­politik som LRF. Hennes budskap att maten ska få kosta mer har nu till och med förts fram i Svenska Dagbladet – om än inte på ledarplats. Samhällsansvaret har också tagit sig sådana uttryck som inrättandet härför­leden av ett politiskt råd för lands­bygdens företagande. Politiker från alla partier utom SD finns med. Det är inga staffagefigurer utan folk som gjort sig kända för ett engagemang i frågan.

Därmed inte sagt att den interna friden i LRF är total. Latenta spänningar – som mellan de resursstarka och självmedvetna regionförbunden och riksorganisationen om hur mycket opinionsbildning som ska tillåtas ske utanför Stockholm – finns kvar. Likaså påståendet att "LRF har blivit osynligt" som hörts åtminstone det senaste år­tiondet och i dag rimligen tappat mycket av sin relevans. Däremot tycks den svenska animalieproduktionens raska tillbakagång inte i nämnvärd mån ha lagts Helena Jonsson till last. Något som kan tolkas på flera skilda sätt.



Tydligheten viktigast

Hennes chosefrihet tycks hittills ha klarat sig undan maktinnehavet. Ingen adjutant skickas ned till LRF:s reception för att lotsa rätt i labyrinten. Närmast försynt dyker Helena Jonsson upp i den sorlande receptionen och hälsar välkommen.

Standardfrågan först: Vad är du mest respektive minst nöjd med av det som åstadkommits hittills under ditt ordförandeskap?

Svaret kommer utan minsta betänketid:

”Mest nöjd är jag med att LRF får allt fler kommentarer om att vi har blivit tydligare. Det var ett viktigt mål för mig. Minst nöjd är jag förstås med att vi har branscher – mjölk, gris, nöt – som inte går något vidare. Även om vi på totalen har en tillväxt för lantbruket så saknas det tillräcklig framtidstro i de branscherna. Det är förstås inte enbart LRF som skapat den situationen, men vi har ett stort ansvar för den.”



Håller inte med Borring

I en intervju i Lantbrukets Affärer i somras hävdade ordföranden för LRF Östergötland, Peter Borring, att "vi är på väg att förlora vår identitet eftersom vi inte vågar stå upp för våra kärn­frågor." Kommentar?

”Jag håller inte med, och jag förstår inte heller riktigt vad han menar. Vilka är kärnfrågorna? Jag skulle tro det är att vi inte står upp ordentligt för produktionen, att vi inte driver kraven på lika villkor tillräckligt hårt. Men lika villkor? När vi träffar danskar och tyskar vill dom ha lika villkor med brasilianare och thailändare. Riktigare är att kräva likvärdiga villkor: Om våra politiker inte vill ändra djurskyddsreglerna – okej, men då måste vi ha lättnader på annat håll. Vi behöver inte lika utan bättre villkor än dom som inte producerar med samma krav på sig som vi.”



Realistiska lösningar

Min bild är att LRF av tradition snarare marginaliserar än integrerar kritiker som likt Peter Borring anser att LRF:s lantbruksprofil blir allt ­suddigare. Hade LRF blivit ­starkare om ni i stället gett kritikerna mera plats i riksorganisationen?

”Om man tittar på regionordförandena och vilka som sitter i riksförbundsstyrelsen så tycker jag de representerar väldigt aktiva lantbruksföretag som också finns i branscher som har det ­väldigt tufft. De grupper du nämner finns alltså representerade på högsta nivå. Sen är det ju också så att ju mer man lär sig, desto svårare är det att hitta realistiska enkla lösningar.”

Efter en kort paus tillägger Helena:

”Jag har inte sett det här som något stort problem, att vi inte lyssnar... kanske är det något man får tänka över. Kan det bero på att vi stänger kritikerna ute, eller att de inte vill vara med? Vi får ju heller inte glömma bort att det är valberedningen som tar fram och stämman som väljer ledamöterna i riksstyrelsen.”



Större ansvar för branscherna

Helena Jonsson fortsätter resonemanget med att konstatera att avvecklingen av LRF:s affärsverksamhet – som knappast saknades av så många, inflikar hon milt ironiskt – ledde till att organisationen i stället började ägna sig åt näringspolitik och att stötta medlemmarnas företagande. En effekt av den kurs­omläggningen var att LRF kommit längre ifrån branscherna.

”I och med bildandet av LRF Mjölk, som följer på integrationen av skogen och trädgårdsnäringen i LRF, kommer vi framöver att få ett större ansvar för branscherna. Tillsammans med dem ska vi bli bättre på branschfrågorna och göra vår näringspolitik vassare.”



Qibbla halal

Det har stormat kring prisutdelningen till köttföretaget Qibbla halal. Är det så bra för LRF att sätta sig i samma jury som Landsbygdsdepartementet och Livsmedelsindustrierna, som deklarerat att de inte behöver Sveriges bönder, men att bönderna behöver livsmedelsindustrin?

”Om man i en global, fri marknad ska se Landsbygdsdepartementet och Livsmedelsindustrierna som fiender tror jag vi får det jobbigt”, säger Helena ­Jonsson. ”Visst hade vi kunnat hålla avstånd och därmed också vara fria att kritisera valet. Men hade man utsett en annan pristagare hade vi då antagligen fått kritik för att vi inte var med om priset. Däremot hade det varit adekvat att till exempel kräva andra regler för priset om vi ska vara med.”



Har förtroende för VD

”Visst kan man hävda att Matlandets val av ett halalslakteri som importerar kött inte var så lyckat. Men då glömmer man att företaget köper in mycket nötkött, och tidigare också köpt in mycket svensk kyckling. Och vad jag vet har inget annat företag än Qibbla halal satsat på att bygga en helt ny charkanläggning

i Sverige, åtminstone på de senaste

15 åren. Om svenskt lantbruk ska begränsa sig till dem som enbart säljer svenska livsmedel får vi en del problem.”

Så vd Anders Källström bör inte avgå, som LRF Ungdomen i Norrbotten krävt?

”Det vore lite häftigt att avsätta en vd på de grunderna. Det är som sagt rimligt att kräva ändrade kriterier för priset – men nej, Anders Källström har mitt odelade förtroende, liksom hela riksförbundsstyrelsens.”



En marknadsfråga

I en intervju i Veckans Affärer i somras var du mycket kritisk till de SLU-forskare som är för GMO och negativa till eko­odling. Samtidigt har det låtit som att LRF också svängt till att bli mer GMO-positivt. Var står ni i dag i de frågorna?

”För mig är ekologisk odling inte främst en naturvetenskaplig fråga. Ekologisk odling kan vara riktigt bra, och samtidigt kan konventionell i vissa avseenden vara betydligt mer rationell när det gäller att odla effektivt. Jag tror det är en fördel att renodla modellerna, så att man kan ha ett fruktbart utbyte av varandra. Sedan är förstås eko­logiskt–konventionellt i högsta grad en marknadsfråga: Finns det en efterfrågan ska den tillgodoses.”



Maktfrågorna kring GMO viktiga

”Om GMO har vi konstaterat att den kan användas till både bra och dåliga saker. Om man med GMO-teknik kan få fram sorter som både är bra för konsumenterna och kräver mindre insatsvaror så finns det ingen anledning att säga nej till dem. Maktfrågorna kring tekniken – som vilka som äger patenten – är också oerhört viktiga, och något som vi måste titta mera på.”

Mejeriernas frivilliga branschöverenskommelse om att inte använda GMO har indirekt kostat svenska grisbönder stora pengar i och med att det inte lönar sig att köpa in GMO-soja till grisar. Hur rimligt är det?

”Kom ihåg att LRF inte är en part i överenskommelsen och därför kan vi inte öppna för att omförhandla den. Däremot har vi en egen uppfattning om GMO i foder, och den är att det bästa vore om vi kunde odla och förädla inhemskt protein­foder och slippa sojaimport överhuvudtaget. Om den ändå skulle behövas vore det bättre att ställa andra krav på sojan än just GMO-friheten, som kanske är helt uddlöst. Återigen: GMO-tekniken är i sig inte ond.” Av Sven-Olov Lööv

