På tvärs mot tvärvillkoren 18500

Tänk om det vore så att för gemene man medförde fusk med ersättning för vård av sjukt barn att en del av barnbidraget (eller barnstödet som det egentligen borde heta) drogs in? Eller att pensionen minskades om vi glömde anmäla reavinst vid försäljning av aktier? För det är precis så tvärvillkoren för EUs jordbruksstöd fungerar. Men att ge sig på tvärvillkoren är att i likhet med Don Quijote försöka bekämpa väderkvarnar, så det tänker vi inte göra. Enligt EU-förordningen 65/2011 om tillämpningsföreskrifter vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling ska tvärvillkor tillämpas. Det innebär att för att få ut fullt stöd ska mottagaren uppfylla lagstadgade verksamhetskrav och goda jordbruks- och miljöförhållanden, det vill säga god lantbrukarsed.



Gäller svensk lag?

Men redan här uppstår ett intressant tolkningsutrymme. Vilken lagstiftning är det som avses och vad menas med god lantbrukssed? För svenskt vidkommande borde det vara så enkelt att det är svensk lag och – som genom ett trollslag – LRFs miljöhusesyn för egentillsyn.

Men på förekommen anledning har vi i Sverige redan blivit näpsta och fått veta att det är EUs lagstiftning som gäller, något som de som fått bakläxa på sly och enstaka träd på betesmark eller i kantzon dyrt fått erfara. Hur är det då med exempelvis den strängare svenska djuromsorgslagen?



Begäran skickades aldrig

För att få undantag från EUs regelverk, som är mindre långt­gående än det svenska, skulle Sverige redan 1999 ha inkommit med en begäran om undantag för den svenska djuromsorgslagen. Detta gjordes aldrig, vilket innebär att när det gäller tillämpningen av tvärvillkoren borde det vara EUs djuromsorgsregler som ska gälla och inte den svenska lagstiftningen. Detta prövas nu med en fråga till EU-kommissionen och visar det sig att så är fallet kan den svenska staten drabbas av rätt häftiga återbetalningskrav från lantbrukare som på felaktiga grunder fått sina jordbruksstöd nedsatta.



Krånglande krångelutredning

Regelverket har med all rätta också beskyllts för att vara rejält krångligt. I enlighet med landsbygdsdepartementets riktlinjer har jordbruksverket utrett en förenkling av administrativa kostnader bland annat kring tvärvillkoren, hittills utan några konkreta resultat. Tvärtom har regelbuskaget bara vuxit sig tätare och högre medan berörda myndigheter hummande medger att det är komplicerat och att det är någon annans fel.



Lätt att gå vilse

LRFs miljöhusesyn för egenkontroll med checklista är ett utmärkt underlag framtaget i all välmening. I den finns både så kallade ska- och bör-regler med hänvisning till lagstiftning och god lantbrukarsed. Men checklistan omfattar 590 punkter inom fyra områden, varav 218 punkter är kopplade till tvärvillkoren och 18 punkter utöver dessa kopplade till extra tvärvillkor för miljöersättningar.

Här är det lätt att gå vilse. Frågan är hur flera av punkterna ska kunna kontrolleras, exempelvis punkt D4.3 om att den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa luftfuktigheten får vara högst 90 i värmeisolerade stallar med stalltemperatur under 10 °C.



Tolka till lantbrukarens fördel

Regelverket kring tvärvillkoren är minst sagt oklart, svårt att följa upp och lämnar utrymme för subjektivitet och godtycke. När inte ens myndigheterna själva förstår hur det ska tolkas och vem som har ansvar, uppstår en stor rättsosäkerhet.

Därför efterlyser vi en djupare genomgång av regelverket kring tvärvillkoren och att en generell tolkning till lantbrukarnas fördel tillämpas under tiden som detta pågår. Under tiden ska självklart svensk lag tillämpas – den är krånglig nog!

