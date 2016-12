Start

Ingen EU-pension till svenska lantbrukare

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Sverige har hittills inte utnyttjat möjligheten att ge en specialpension till lantbrukare – som väljer att låta yngre förmågor ta över. Inte mycket talar heller för att svenska lantbrukare kommer få ta del av den möjligheten i framtiden. Inom ramen för EU:s landsbygdsprogram finns möjligheten för medlemsländerna att ge lantbrukare som slutar – en speciell pension. Syftet är att underlätta generations­växlingar och få in nytt blod i branschen.

Kortfattat innebär programmet att lantbrukare mellan 55–66 år får en specialpension om 15 000 euro om året. Nivån höjdes så sent som 2007 från 12 000 euro till 15 000 euro. Villkoret är att de ska sluta som aktiva lantbrukare och låta någon yngre ta över brukandet av marken.

Den pensionerade lantbrukaren får ha andra inkomster utöver pensionen. Dock inte från lantbruk. Det är inom ramen för pensionen även möjligt att behålla ägandet av marken, men den måste förutom ett hektar – arrenderas ut. Det viktiga är att den pensionerade lantbrukaren inte bedriver kommersiellt lantbruk.



Inte prioriterat

Det är alltså fullt möjligt att behålla h­ästen eller några enstaka får. Lantbrukaren kan även odla lite potatis för eget bruk och samtidigt arbeta med något annat än lantbruk. Programmet är som sagt frivilligt och kräver nationell delfinansiering. EU står för ungefär hälften av insatsen och det enskilda landet för andra halvan av vad programmet kostar.

Varken den svenska staten eller LRF verkar dock vara särskilt sugna på att gå in i programmet. LRF förklarar att Sverige i landsbygdsprogrammet prioriterat investeringsstöd, miljöersättningar, startstöd och LFA-stad (stöd till mindre gynnade områden) – högre än pensionsstödet.

LRF ska inte heller ha prioriterat pensionsstödet vidare högt i sitt eget arbete. De påpekar även, att EU-kommissionen föreslagit att pensionsstödet ska slopas i den nya jordbrukspolitiken – samt att även ministerrådet är inne på samma linje.



Konkurrensnackdel

I EU-parlamentet finns dock de som förfäktar den diametralt motsatta uppfattningen och både vill utöka pensionssystemet till att gälla även lantbrukare över

66 år – samt höja beloppet till 35 000 euro om året.

Finans- och ekonomidebattören Lars Wilderäng som även är lantbrukare vid sidan om tycker att det är synd att Sverige inte gjort som i exempelvis Finland och utnyttjat pensionsmöjlig­heten i landsbygdsprogrammet.

Lars Wilderäng menar, att det utgör en konkurrensnackdel för svenska bönder att avstå pensionen. Detta jämfört med de bönder som istället för att göra pensionsavsättningar, kan ta ut dessa pengar med detsamma och investera i och utveckla företaget.

”Vi i Sverige vill gärna vara bror d­uktig. Visst för att det kan sticka i ögonen med en specialpension till lantbrukare, men likväl – möjligheten finns. Vi är även med och betalar pensionen till lantbrukarna i de länder som implementerat pensionssystemet”, säger han.



Oklar framtid

Vad som händer med lantbrukar­pensionen på EU-nivå ser ut att avgöras i sommar. I dagsläget talar inget för att varken LRF eller den svenska staten, kommer arbeta särskilt hårt för att pensionen ska införas i Sverige – om systemet lever vidare i nya CAP.

Pensionssystemet ligger idag under pelare två – vilket sannolikt växer under nästa stödperiod.

Då detta sker på direktstödens bekostnad torde det ur ett lantbrukarperspektiv vara prioriterat att genom pelare två – i möjligaste mån förbättra lönsamheten och likviditeten på gårdsnivå. Av Per-Ola Olsson

