GPS sparar pengar och miljö 19544

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: ”Det här är den bästa miljöåtgärden man kan tänka sig!”

Göran Svensson på Wideröra gård, skräder inte orden om GPS-teknikens fördelar – när det gäller att undvika överlapp vid gödning och sprutning. Att GPS-assisterad körning dessutom årligen sparar 150 000 kronor i minskade inköp av gödningsmedel och bekämpningsmedel på Wideröra, gör ju inte saken sämre.

Göran som egentligen borde njuta av pensionärslivet, brukar Wideröra utanför Vallåkra i Skåne – tillsammans med sonen Charlie Svensson. De odlar sockerbetor, höstraps och spannmål på 650 hektar och var tidigt ute med att ta till sig GPS-tekniken.

”Vi såg en utrustning i Tyskland och tog själva hem den till Sverige, berättar Göran. Målet var redan då att minska överlappningen vid gödningsspridning.”

Göran och Charlie blev snabbt övertygade om fördelarna med GPS-stödet och det dröjde inte länge innan de första traktorerna med autostyrning rullade in på gården. Idag har de fyra John Deere-traktorer med autostyrning.

”Vi har även autostyrning på vår

10,5 meters tröska. Den går nästan inte att köra utan”, säger Göran.



Logiska menyer En extra GPS-antenn fick monteras på s­prutan för att postitionen skulle bli korrekt.

Både sprutan och gödningsspridaren kommer från Amazone och är utrustade med deras system GPS-Switch. Det fungerade smidigt från start och har inte krånglat alls – under de tre år som tekniken använts på gården.

”Amazones grejor är logiskt uppbyggda”, tycker Charlie och får medhåll av Tommy Fransson – som är traktorförare och kör sin första säsong med sprutan efter att ha tagit sprutcertifikat.

”Jag lärde mig det på någon timme”, säger Tommy. ”Det är egentligen bara två menyer som jag jobbar med, arbetsmenyn och åkerdata. De är lätta att förstå sig på och det fungerar klockrent.”

En åtgärd som krävdes innan allt fungerade optimalt var dock att utrusta sprutan med en egen antenn.

”Det är nog sex eller sju meter från traktorns antenn till sprutrampen, så det blev fel position – speciellt när man stod snett”, berättar Göran.



Minskade kostnader Vid kilar slår GPS-Switchen automatiskt av en eller flera av rampens sju delbredder.

Hur stort överlappet blir vid manuell styrning beror på flera olika faktorer. Det är därför svårt att få fram en generell siffra. Göran räknar med att det för deras del handlar om sex procent i genomsnitt – för de två sysslorna gödningsspridning och sprutning. Han ser det tydligt på de minskade inköpen.

”Vi köper gödning och bekämpningsmedel för 2,5 miljoner kronor om året och räknar med att spara 150 000 kronor med GPS:n.”

Merkostnaden för att utrusta traktorerna med GPS och autostyrning var 100 000 kronor per traktor.

”GPS-Switchen var nästan gratis, så den behöver vi knappt ta med i kalkylen”, konstaterar Göran.

Enbart de minskade kostnaderna för gödning och bekämpningsmedel räknar hem investeringen på några få år.

”Det behöver du inte ens ha mini­räknare för att räkna ut”, säger Göran.



Mindre diesel GPS-Switchen på Wideröra har en egen monitor. På nyare modeller går det att välja gemensam monitor för spruta och GPS-styrning.

Charlie uppskattar att den nya ­tek­niken dessutom minskar arbets­åtgång och traktortid med ungefär tio procent.

”Det är en viktig sak. Vi köper cirka 100 kubikmeter diesel om året och tio procent är mycket pengar.”

Andra fördelar som minskad risk för liggsäd och bättre effekt i bekämpningen, har varken Göran eller Charlie lagt tid på att räkna in i kalkylen. Den är ju redan på plus.

De konstaterar också att GPS-stödet ger fler fördelar som är svåra att omsätta i siffror. Det går lättare att spruta på kvällarna när det blir mörkt. Det går även att köra fortare när du inte behöver justera spridingsbredden manuellt på gödningspridaren. Arbetet med att sätta pinnar i betodlingen är också borta.

”Vi har helt slutat att kombiså gödning och utsäde. Istället sprider vi gödningen före sådd. Då underlättar det mycket att ha GPS-stöd, eftersom det inte finns några körspår att ta hjälp av”, berättar Göran.

”Vi brukar totalt ett sextiotal fält. Nästan alla har kilar och då är det suveränt med GPS:n – både för att undvika överlapp i kilarna och för till- och frånslag vid vändtegarna.”



Ingen RTK Tommy Fransson tycker att Amazones GPS-Switch fungerar klockrent.

Trots att Göran och Charlie var tidigt ute med GPS-teknik, så har de inte tagit steget till RTK.

”Vi kör med vanlig, gratis GPS och det räcker. Vi har aldrig förlorat signalen, trots att en del fält ligger nära backar och skog.”

Traktorerna är utrustade med John Deeres system SF1 – som har en noggrannhet på plus-minus 30 centimeter och det räcker i noggrannhet på Wideröra.

”Vi sår betorna med en 18–raders såmaskin och tar upp med en sexraders upptagare. Men om det skulle vara 38 eller 42 centimeter mellan de yttre raderna, så spelar det ingen roll.”

Tommy berättar att han upplever noggrannheten som några decimeter, vilket är tillräckligt för sprutning och gödningsspridning.

Han konstaterar dock att om man kommer tillbaka till samma fält efter några dagar, kan positionen skilja upp till fyra meter. Det går därmed inte att göra ett jobb som kräver att du kommer tillbaka till exakt samma ställe.



Krångel avskräcker

Göran och Charlie är ense om att RTK fortfarande känns för dyrt och lite krångligt. Det samma gäller system för hantering av fältdata. Ingen av dem anser att det finns tid till att lära sig ett nytt komplicerat system – som dessutom snabbt blir omodernt och utbytt.

Charlie hoppas på nya användar­vänliga system för precisionsodling och han är övertygad om att de snart är här.

Göran ser gärna att Amazone även förser sina såmaskiner med GPS-Switch.

Erik Thuring räknar med att ungefär 90 procent av de gödningsspridare och sprutor som går att utrusta med GPS-Switch, också säljs med den.

”Det går inte att reglera arbetsbredden på de enklare gödningsspridarna”, förklarar han. ”Därför är det bara de med hydraulisk drivning som kan utrustas med GPS-Switch.”

Någon vidare produktutveckling av GPS-Switchen är inte aktuell enligt Erik Thuring:

”Produkten är där den ska vara nu och den har de funktioner som behövs. Idag går det att välja om du vill ha separat monitor till den – eller om menyerna ska finnas integrerade i redskapets monitor. Intresset skiljer sig åt, en del vill inte ha för många monitorer – medan andra vill ha en vy på vardera monitorn.”

Angående Göran och Charlie ­Svenssons önskemål om att även se GPS-Switchen på en såmaskin, säger Erik Thuring att han vet att Amazone har tittat på saken, men att han inte vet när det kan bli aktuellt.

Kampanjpriset för GPS-Switchen är 9 900 kronor och eftermonterad ­kostar den 34 850 kronor, båda priserna exklusive moms. Till detta krävs en GPS-mottagare. Här varierar priserna stort, men en enkel kostar inte mycket mer än 10 000 kronor. Av Sofia Barreng

