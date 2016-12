Start

Radhackan med egna ögon 16467

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Nu tas radhackning till nästa nivå. Med hjälp av en kamera som styr hackan ökar precisionen. Eko-odlaren Claes Friberg på Malma gård utanför Götene är bland de första att prova den nya tekniken i Sverige

”Jag använde den till halva min areal och är nöjd med resultatet. Nästa år blir det mer”, säger han. På Malma gård odlas 154 hektar ekogrödor och radhackning är ett stående inslag i bearbetningen. Till årets säsong valde Claes Friberg att satsa på en Garford Robocrop som marknadsförs av Dataväxt i Grästorp.

”Jag har haft kontakt med dem tidigare, så jag litade på att det skulle fungera. Dessutom visste jag att de har en fin kamera. De har ju modellen ­In-Row Weeder som programmeras till att hacka hela vägen runt plantorna – om så önskas”, säger Claes Friberg.

Fast för hans del räcker radhackning eftersom det är spannmål han odlar. I år blev det korn och rågvete.

”Hälften såddes med en inhyrd Cameleon. Till det övriga använde jag en vanlig Rapid med två billar på och två avstängda och så vidare. Med ogräshackning blir det mer kväve över till grödan.”



Nöjd med resultatet Efter en omgång med hackan ser rågvetet ut så här.

Helt ogräsfritt blir det dock inte. Egentligen hade Claes tänkt köra över arealen två gånger med den nya utrustningen.

”Det finns en del åkersenap i raderna som hacken inte kommer åt. Men det tog mycket längre tid än jag trodde att få fram distanser till traktorhjulen för att få rätt radavstånd, 230 centimeter på framaxeln och 150 centimeter på bakaxeln. Jag hann bara med en gång, men jag är ändå nöjd med resultatet”, konstaterar han.

Inför nästa vår- eller höstsådd blir u­pplägget istället två blindharvningar för att få bukt med åkersenapen och sedan följt av en omgång radhackning. K­ameran levererar sina bilder till en dator som är kopplad till separata styrhjul på den frontmonterade radhackan, så den håller kursen själv. Traktorns uppgift reduceras till att driva redskapet.

”Jag har en John Deere 6910 S, men det skulle gå med en betydligt mindre eftersom 70–80 hästkrafter räcker till att dra hacken.”



Specifik kundanpassning

Effektbehovet ökar givetvis med arbetsbredden. Den på Malma gård är fyra meter bred och klarar åtta dubbelrader. Den största är 18 meter bred och klarar 144 rader. Max körhastighet är 15 kilometer per timme. För modellen In-Row Weeder som även hackar mellan plantorna, är max körhastighet 3,5 kilometer per timme.

”Varje hacka byggs specifikt för varje kund och kan levereras med det r­adavstånd som föredras. Det går till exempel att anpassa den för tolv centimeter radavstånd på en Rapid och hacka mellan varje rad”, säger Claes Friberg.

Frontmontaget som han valde är en variant som är förberedd för en butter­fly­kombination, där den andra delen kopplas till traktorns trepunkt baktill.

På en display inne i hytten kan föraren se vad kameran ser och denna predikterar via mjukvaran hur redskapet ska styras. Foto: Johan Ocklind Billarna är flyttbara och monteras efter önskemål. För Claes Fribergs del handlar det om 12,5 centimeter dubbelrad och 37 centimeter mellanrum – för att komma in med traktorns däck. Foto: Johan Ocklind Av Ulf C Nilsson

Tillbaka

